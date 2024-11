"Budu breakovat jen v obýváku." Vysmívaná australská olympionička končí se závoděním

Australská tanečnice Rachael Gunnová, na jejíž vystoupení v premiéře breakdance na olympijských hrách v Paříži se snesla vlna kritiky a výsměchu, už nebude závodit. Podle agentury Reuters to sedmatřicetiletá vysokoškolská profesorka řekla v rozhlasovém rozhovoru.

"Určitě jsem chtěla pokračovat, ale teď je to pro mne nepředstavitelné. Příště už budu tančit a breakovat jen v obýváku se svým partnerem," řekla Gunnová. "Bylo to vážně nepříjemné. Nemohla jsem nijak ovlivnit, co si o mně ostatní myslí," doplnila.

Tanečnice přezdívaná B-Girl Raygun v Paříži prohrála všechny tři duely ve skupině, aniž by získala od rozhodčích jediný hlas.

Kvůli svým pohybům čelila posměchu na sociálních sítích i v médiích, zpochybňovala se i oprávněnost její olympijské nominace.

Petice na serveru change.org, jež požadovala omluvu od Gunnové i od šéfky australské olympijské mise Anny Mearesové, měla okolo 50 tisíc podpisů. Na žádost Australského olympijského výboru byla z webu stažena. V programu příštích her v Los Angeles breakdance chybí.