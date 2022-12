Konec Kozmovy vlády. Bojovník přišel o pás šampiona Oktagonu, neuspěl ani Tichota

Brazilský bojovník MMA Kaik Brito ukončil dlouholetou nadvládu Davida Kozmy ve welterové váhové kategorii organizace Oktagon. Brito porazil v Ostravě českého držitele pásu před limitem, rozhodčí zápas ukončil ve 3. kole. Na akci Oktagon 37 neuspěl ani Jakub Tichota, který prohrál v titulovém zápase v pérové váze s Matém Sanikidzem z Gruzie na body.

Kozma pod hlavičkou Oktagonu ještě nikdy neprohrál a pás šampiona pětkrát obhájil, naposledy v dubnu, kdy mu na body podlehl Petr Kníže. Dnes se mu ale v Ostravě nedařilo. Brito byl lepší od prvního kola a několikrát to vypadalo, že zápas ukončí. Nakonec ale utkání zastavil rozhodčí a Brazilec vyhrál t.k.o.

"Bylo to špatné. Chtěl jsem dominovat, ale vždy mě nějak trefil. Dnes to nebyl můj výkon," řekl Kozma, který kategorii kraloval 1477 dnů. "Nevím, co se stalo. Byl přesný, já jsem čekal, že nebude tak přesný a silný. Bohužel to nevyšlo," přiznal třicetiletý český bojovník.

O pět let mladší Brito si v Oktagonu připsal čtvrtou výhru v pátém zápase. "Kozma nevěděl, jak silný jsem. Má velké srdce, je to strašně odolný a tvrdý borec," ocenil Brito soupeře.

Tichota vstoupil do svého šestého zápasu v Oktagonu aktivně. V prvním kole se mu podařilo soupeře úderem srazit na zem, Sanikidze ale odpověděl stejně. Hned úvodní pětiminutovka naznačila, že zápas bude maximálně dramatický. V dalším průběhu byl mírně lepší Gruzínec, který nakonec vyhrál 2:1 na body.

"Byl to vyrovnaný zápas a věřil jsem, že tři kola jsem pro sebe urval. Jeden rozhodčí to viděl stejně, dva bohužel ne. I tohle je ale MMA a i tohle mě posune v cestě. Chci se stát nejlepším bojovníkem na světě," řekl dvaadvacetiletý Tichota. Mezi profesionály si připsal první nezdar a přišel o šanci stát se nejmladším šampionem české organizace v historii.

V dalších zápasech knokautoval Václav Mikulášek v závěru prvního kola Petra Bartoňka, hned v úvodní pětiminutovce ukončil duel s Němcem Ozanem Aslanerem domácí Matěj Kuzník. Jan Široký prohrál na body s dalším zástupcem německé MMA scény Konradem Dyrschkou.