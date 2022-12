Provokace od Gruzínce, odhalení milionové pyramidy. Ostrava napjatě vyhlíží Oktagon

Ještě před sobotním turnajem Oktagon 37 v Ostravě odhalila československá fighterská organizace novinku na příští rok. Oktagon chystá jedinečný projekt neoficiálního mistrovství Evropy, v rámci kterého se 16 zápasníků utká ve vyřazovacím pavouku. Fanoušci na tiskové konferenci ve Vítkovicích byli zároveň svědky staredownů ostravských zápasů.

Už na čtvrteční otevřené setkání do ostravské auly Gong přišlo zhruba dva tisíce diváků. Ukázali tak, jak moc se těší na sobotní zápasy MMA, a dozvěděli se, jakou novinku si organizace Oktagon nachystala pro příští rok.

Připravuje pyramidový turnaj pro 16 zápasníků velterové váhy do 77 kilogramů, s celkovou dotací ve výši milion eur. Vítěz si přijde na 300 tisíc eur, což je za čtyři vyhrané zápasy velmi lákavá suma. Sedm účastníků nového projektu odhalili organizátoři již ve čtvrtek.

Jistě se zapojí domácí bijci Patrik Kincl a David Kozma, Němci Christian Eckerlin a Christian Jungwirth, Brazilec Apollo Silva, Máté Kertész z Maďarska a Srb Bojan Veličkovič.

"Zbylých devět jmen se může libovolně hlásit. Můžou to být zápasníci jak z Oktagonu, tak mimo něj z celé Evropy," vyzval promotér a spolumajitel organizace Ondřej Novotný.

"Na základě interního klíče proti sobě nasadíme dvě osmičky, podle toho, jak nám to přijde zajímavé. Šestnácté jméno budou vybírat naši fanoušci ze tří předem určených možností," doplnil.

Formát vyřazovacího pavouka nemá na evropské scéně MMA obdoby, Oktagon počítá s jeho sehráním v rámci pěti turnajů. "Skutečně to mění pravidla hry. I s ohledem na naši evropskou expanzi je to něco, co tady ještě nebylo. Takové neoficiální mistrovství Evropy," podotkl Novotný.

Turnaj nazvaný "Gamechanger" bude stát mimo ranking titulových duelů, avšak měly by se ho účastnit všechny hlavní hvězdy velterové váhové kategorie.

Včetně karvinského rodáka Kozmy, kterého v Ostravě už zítra čeká šestá obhajoba pásu proti Brazilci Kaiku Britovi. Český fighter je ve své váhové kategorii králem Oktagonu již od listopadu 2018.

Coby oblíbená regionální osobnost si Kozma při příchodu na tiskovou konferenci vysloužil nepřekvapivě také nejhlasitější potlesk.

Ale přestože dříve nazval svého brazilského soka "dementem" a na dálku to mezi nimi pořádně jiskřilo, tentokrát vypadal vyostřeněji staredown titulového zápasu v pérové váze mezi Jakubem Tichotou a Matem Sanikidzem z Gruzie.

Gruzínec na tiskové konferenci zopakoval svou provokaci o blonďaté Barbie, kterou prý v sobotu čeká dlouhá noc. A přidal i na papíře psaný vzkaz, že třiadvacetiletého Tichotu, jenž má bilanci pěti výher a žádné porážky, ukončí.

Sobotní turnaj ve vítkovické Ostravar Areně nabídne vůbec poprvé v historii Oktagonu dva titulové zápasy v jeden večer. Bojovníky by mělo podpořit přibližně 12 tisíc fanoušků, ačkoliv na tiskové konferenci zaznělo, že zcela vyprodáno ještě není.

Vedle odhalení projektu "Gamechanger" a předkrmu před sobotními duely se řešil i pražský Oktagon 38, jehož vrcholem má být v pátek 30. prosince souboj Patrika Kincla s Karlosem Vémolou.

Na tiskovce v Ostravě se měli původně ukázat oba, ale protože musel Vémola kvůli silnému zánětu do nemocnice, dorazil nakonec jen Kincl.

"Takhle jsem si Rockyho první narozeniny rozhodně nepředstavoval, ale vzhledem k tomu, jak hrozně mně ještě včera bylo, jsem rád, že jsem je tady s ním a holkama mohl vůbec strávit," vzkázal Vémola na svém Instagramu z motolské nemocnice v Praze.

Promotér Novotný zatím rozhodně nechtěl mluvit o tom, že by se měl pražský zápas Kincla s Vémolou rušit. Jasno bude až později. Kincl o zranění svého soupeře před tiskovou konferencí ani nevěděl.

Sobotní program turnaje Oktagon 37 startuje v Ostravar Areně v 18 hodin. Dnes večer se mohou fanoušci podívat na veřejné vážení bojovníků v obchodním centru Forum Nová Karolina.