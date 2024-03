Klopp se drsně pohádal s Priskem. Raději vzpomíná na Rosického a další Čechy

Trenér fotbalistů Liverpoolu Jürgen Klopp na tiskové konferenci před čtvrtečním úvodním osmifinálovým utkání Evropské ligy na hřišti Sparty zavzpomínal na bývalé české hráče anglického týmu Patrika Bergera a Vladimíra Šmicera, které označil za klubové legendy. Připomněl i hádku s trenérem Pražanů Brianem Priskem, na nějž narazil ještě v době jeho působení v Midtjyllandu.

Berger a Šmicer působili v Liverpoolu na přelomu tisíciletí, později se k nim přidal i Milan Baroš.

"Patrik s Vladimírem jsou naprosté legendy Liverpoolu, rádi se pohybují kolem klubu," vyzdvihl kouč anglického klubu před dnešním úvodním osmifinále Evropské ligy na Spartě.

"Když se hraje zápas legend, mám vždycky volno, protože je to během reprezentační přestávky, takže nejsem ve městě a moc se tam nesetkáváme. V minulosti jsem se ale potkali. Jejich historky o Liverpoolu jsou mnohem zajímavější než ty moje, protože pochází z dob, kdy jsem tu ještě nebyl," usmál se německý stratég.

Klopp před zápasem na Letné ale připomněl ještě jedno české jméno. "Sportovní ředitel Sparty Rosický je legenda Dortmundu," podotkl trenér, který do Liverpoolu přišel právě po angažmá v Borussii, kterou dovedl k bundesligovým titulům i do finále Ligy mistrů.

"Je tu hodně vazeb. Nejsme tu ale od setkávání se starými přáteli. Jsme tu od toho, abychom odehráli dobrý zápas," upozornil.

Na Priskeho tehdejší tým Midtjylland narazil na podzim 2020 ve skupině Ligy mistrů.

"Pokud si to pamatuju dobře, pohádali jsme se u postranní čáry kvůli soupeřově stylu hry. Bylo to docela drsné," zavzpomínal.

Liverpool tehdy doma vyhrál 2:0 a v Dánsku remizoval 1:1. "Dva zápasy nestačí k tomu, abyste někoho poznali," odmítl Klopp, že by se s Priskem nějak dobře znal.

"Tady si ale vede neuvěřitelně. Dovést Spartu po devíti letech k titulu je působivé stejně jako to, že znovu vede tabulku," ocenil šestapadesátiletý Němec. "Z Dánska pochází hodně dobrých trenérů," přidal.

Spartu detailně nastudoval, věděl, že má za sebou náročný program. "Minulý týden hráli dvakrát proti Slavii, takže to byl pro ně výjimečný týden. Pohárové utkání vyhráli, ve druhém remizovali a udrželi si bodový odstup od Slavie," vypočítal Klopp.

"Od příchodu trenéra nastal obrat, po dlouhé době vyhráli titul. Je to vidět v sebevědomí, s jakým tým hraje, mají jasnou představu, hrají hodně intenzivně," všiml si stratég mužstva z města Beatles.

"Nikdy ale nehráli proti nám. Jsou dobří a očekáváme hodně těžký zápas. To znamená, že sami od sebe očekáváme špičkový výkon. V takovém případě pak není radost proti nám hrát, v což doufáme. Sparta je ale evidentně ve velmi dobrém rozpoložení," prohlásil Klopp na Letné.

Na lavičce Liverpoolu působí od října 2015, po sezoně ale na vlastní žádost v klubu skončí. Na konci února získal s mužstvem Ligový pohár, "Reds" jsou navíc ve hře o další tři trofeje. Podle Kloppa přistupuje jeho tým ke všem soutěžím stejně.

"Neděláme rozdíly, jinak bychom nevyhráli Ligový pohár a nepokračovali bychom v Anglickém poháru. Nebyli bychom pořád v Evropské lize, pokud bychom upřednostňovali nějakou soutěž. Nikdy jsme to nedělali," vysvětlil rodák ze Stuttgartu.

"Možná by to bylo chytré, ale nevím, jak se to dělá. Do každého zápasu jdeme naplno," slíbil Klopp.

Do utkání by mohl zasáhnout i Egypťan Salah. "Přicestoval s námi, poslední dva dny už trénuje. Je plný energie. Uvidíme, jak to s ním bude, ale je strašně dobře, že je zpátky, má z toho velkou radost," prohlásil kouč "Reds" o hvězdném útočníkovi z Egypta.

"Bohužel byl delší dobu mimo. Musíme být opatrní. Jsme uprostřed mimořádně náročného období, potřebujeme všechny. Uvidíme, na jak dlouho ho můžeme využít. Jeho návrat je ale dobrá zpráva," radoval se.