Kladnu nepomohl ani návrat legendy. Proti Jihočechům Jágr posbíral jen dva fauly

Hokejisté Českých Budějovic vyhráli v 31. kole extraligy na ledě Kladna 3:2 a porazili Rytíře i potřetí v sezoně. Rozhodující branku v souboji tabulkových soupeřů vstřelil Jan Štencel. Jedenáctý Motor se vzdálil Kladnu na osm bodů.
V sestavě domácího týmu se po téměř dvou měsících objevil třiapadesátiletý Jaromír Jágr, legendární útočník se ale neprosadil a připsal si jen dva menší tresty.
Jihočeši vstoupili do utkání aktivněji, měli výraznou střeleckou převahu, gólové šance si ale nevytvářeli. Skóre mohli naopak otevřít Audette, Forman nebo Vigneault, brankáře Kloučka však nepřekonali.
V polovině první třetiny byl dvakrát za sebou vyloučen Jágr, Motor ale odehrál početní výhody bídně. V první prakticky Brízgalu neohrozil. Ve druhé se již dokázal usadit v útočné třetině a ke gólu měl nejblíže Robins, jenže z brejku trefil jen tyč.
Brankou neskončila ani další Audetteova šance v 15. minutě, na začátku druhé části se ale již Kladno dostalo do vedení. Po přečíslení dva na jednoho dal Klíma 13. gól v sezoně. Při Blainově vyloučení mohl přidat druhou branku Pietroniro, v oslabení ale z brejku zamířil po Kloučkově zákroku jen do tyče.
V oslabení se prosadil Motor. Zaváhání Pietronira v rozehrávce potrestal z rychlého protiútoku Beránek. V polovině utkání Jihočeši využili další chyby domácích a kladenský odchovanec v českobudějovických barvách Kubík posunul svůj tým do vedení. Vzápětí mohl přidat třetí gól osamocený Toman, Brízgala ale jeho šanci zlikvidoval. Středočeši i díky tomu mohli ještě ve druhé třetině vyrovnat, po Klímově přihrávce zpoza branky se o to zasloužil Robins.
Na začátku třetí části mohl vrátit vedení Kladnu Ojamäki, v koncovce však neuspěl. Hosté byli nebezpečnější a po sérii šancí se dostali do vedení. Gól pro Štencela připravil ideální přihrávkou Toman. Vyrovnat již domácí nedokázali, i když v závěru hráli power play povýšenou o vyloučení Olesena.
31. kolo hokejové extraligy:
Rytíři Kladno - Banes Motor České Budějovice 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)
Branky a nahrávky: 23. Kelly Klíma (Ryšavý, Vigneault), 39. Robins (Kelly Klíma, Ryšavý) - 26. M. Beránek (Toman), 31. Kubík (F. Přikryl, Kašlík), 53. Štencel (Toman, M. Beránek). Rozhodčí: Hribik, Úlehla - J. Svoboda, Štěpánek. Vyloučení: 6:3. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 2886.
Kladno: Brízgala - Mendel, M. Jandus, Wylie, Pietroniro, Blain, T. Tomek, M. Houdek - Ojamäki, Robins, Audette - Kelly Klíma, Vigneault, Ryšavý - Jágr, O. Bláha, Forman - Bareš, Konečný, J. Strnad. Trenér: Čermák.
České Budějovice: Klouček - Vráblík, Štencel, Cibulka, Vála, Pýcha, M. Doudera, Kachyňa - Lantoši, Bulíř, Ordoš - Kubík, F. Přikryl, Olesen - M. Beránek, Toman, Kašlík - Humeník, P. Novák, Chlubna - Lev. Trenér: Čihák.
HC Verva Litvínov - HC Sparta Praha 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)
Branky a nahrávky: 2. Maštalířský (Jaroslav Brož), 15. Hännikäinen (M. Sukeľ), 33. M. Sukeľ (O. Kaše) - 15. K. Hrabík (P. Kousal), 28. Dzierkals (Mašín). Rozhodčí: Květoň, Hacaperka - Frodl, Hynek. Vyloučení: 4:4, navíc Mašín (Sparta) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:1. Diváci: 4525.
Litvínov: Čajan - Czuczman, Schmiemann, Husinecký, Polášek, Komuls, Gajdoš, Plutnar - O. Kaše, D. Kaše, Hlava - Hännikäinen, M. Sukeľ, Pištěk - Maštalířský, Holmström, Jaroslav Brož - Jurčík, Jícha, Koblasa - Zygmunt. Trenér: Petr.
Sparta: Jakub Kovář - Sirota, Krejčík, Irving, Mašín, Tomov, Němeček, Pavlák - Chlapík, M. Špaček, P. Kousal - Řepík, Shore, Dzierkals - D. Vitouch, K. Hrabík, O. Hrabík - M. Vitouch, Eberle, Raška. Trenér: J. Nedvěd.
HC Oceláři Třinec - HC Škoda Plzeň 2:1 v prodl. (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0)
Branky a nahrávky: 47. A. Nestrašil (Koch, J. Galvas), 65. J. Galvas (L. Hudáček, Mazanec) - 6. M. Petman. Rozhodčí: Vrba, Stano (SR) - Lederer, Axman. Vyloučení: 6:6. Bez využití. Diváci: 4527.
Třinec: Mazanec - Marian Adámek, Marinčin, J. Galvas, Koch, Nedomlel, D. Musil, Jank - A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Kurovský, L. Hudáček, Flynn - M. Růžička, Cienciala, Daňo - Dravecký, Miloš Roman, Hrehorčák. Trenér: Moták.
Plzeň: J. Růžička - Zámorský, Percy, Merežko, Kvasnička, Lajunen, Malák, Šalda - L. Strnad, Filip, Měchura - Holešinský, Simon, Schleiss - M. Petman, V. Petman, I. Sedláček - O. Pšenička, Lev, Teplý. Trenér: Jandač.
HC Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)
Branky a nahrávky: 11. Kollár (Š. Stránský, Zbořil), 17. Zábranský (Flek), 60. Cingel (A. Zbořil, Kollár) - 55. Lenc (Weatherby, Sanberg). Rozhodčí: Jeřábek, Šír - Gerát, Thuma. Vyloučení: 4:2. Bez využití. Diváci: 7376.
Brno: Stezka - Zábranský, F. Král, Holland, Ščotka, Ďaloga, Gulaši, Bartejs - Flek, Cingel, K. Pospíšil - A. Zbořil, Kollár, Š. Stránský - D. Moravec II, T. Zohorna, H. Zohorna - Ferda, Ekrt, J. Kos. Trenér: Pokorný.
Liberec: Kváča - Hanousek, R. Šimek, M. Ivan, Zile, D. Zeman, Ahac, Kachlíř - Sandberg, Weatherby, Lenc - Faško-Rudáš, Filippi, O. Procházka - A. Musil, A. Najman, J. Pérez - Hujer, F. Jansa, Petrovský. Trenér: Kudrna.
HC Vítkovice Ridera - BK Mladá Boleslav 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 26. Nellis (Leahy, Kalus) - 4. Skalický (Mazura, F. Pavlík), 20. Buchtele (F. Pavlík, Pyrochta). Rozhodčí: Kika, Pražák - Blažek, Rampír. Vyloučení: 2:3. Využití: 0:1. Diváci: 4069.
Vítkovice: Hrachovina - Wesley, Demel, Kňažko, Leahy, Port, J. Zbořil, Budík, Brůna - Yetman, Nellis, Abdul - P. Zdráhal, Hrivík, Kalus - Lednický, M. Přibyl, Macias - Řehák, Šír, Fasner. Trenér: Varaďa.
Mladá Boleslav: Furch - Pyrochta, Havlín, F. Pavlík, Lintuniemi, Kubíček, Gewiese - Mazura, Fořt, Skalický - Hradec, Klepiš, Buchtele - Rekonen, Berglund, Gardoň - Lichtag, Závora, Suchý. Trenér: Hořava.
HC Energie Karlovy Vary - Mountfield Hradec Králové 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Branky a nahrávky: 9. Šťastný (Jaks, O. Beránek), 16. Minárik (Lukošik), 29. Bambula (Šťastný, N. Jones), 60. O. Beránek (Černoch) - 43. Radil (Kohout, Kevin Klíma). Rozhodčí: Barek, Zeliska - Lhotský, Ondráček. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 3395.
Karlovy Vary: Frodl - D. Moravec, Mamčics, Jaks, D. Mikyska, Dello, M. Kočí, Dyk - O. Beránek, Černoch, Šťastný - Bambula, N. Jones, Sapoušek - P. Tomek, Egle, Jiskra - Koffer, Minárik, Lukošik. Trenér: Patera.
Hradec Králové: Škorvánek - Melancon, Kivistö, Mudrák, Kalina, Pláněk, Pilař, Dlapa - Nenonen, Bunnaman, Pour - Marha, Kevin Klima, Kohout - Radil, Miškář, R. Pavlík - Kusý, Hašek, P. Šimek. Trenér: T. Martinec.
1.
Sparta
33
15
4
1
13
98:80
54
2.
Třinec
32
15
4
1
12
97:81
54
3.
Pardubice
30
15
2
4
9
96:72
53
4.
Hradec Králové
32
14
5
1
12
87:76
53
5.
Plzeň
31
13
3
5
10
79:62
50
6.
Liberec
31
15
0
5
11
80:75
50
7.
Brno
30
15
1
3
11
84:80
50
8.
Karlovy Vary
30
15
1
2
12
76:79
49
9.
Olomouc
32
14
2
2
14
74:84
48
10.
Vítkovice
33
13
3
2
15
82:95
47
11.
České Budějovice
31
12
4
2
13
89:88
46
12.
Kladno
31
9
3
5
14
76:91
38
13.
Mladá Boleslav
31
10
3
2
16
62:79
38
14.
Litvínov
31
7
2
2
20
60:98
27
