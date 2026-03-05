Přeskočit na obsah
5. 3. Kazimír
Sport

Kladno nikdo nechce, Spartu může čekat rychlý odjezd na dovolenou, líčí experti

Sport

Favorita na titul bychom měli. Pardubice. V této sezoně víc než kdy jindy. Na tom se shodnou Zdeněk Blatný, Roman Málek i většina fanoušků. Kdo ale může v play off překvapit? A proč to nebude Sparta? To vše v nové epizodě hokejového podcastu Bago.

neuvedeno
Střídačka hokejových Rytířů s trenérem Tomášem PlekancemFoto: CTK
Nepoučí se a nepoučí. Hokejisté Sparty mají v aktuálním ročníku vícero problémů, ale jeden je definuje. Zbytečné fauly. A je jedno, jestli stojí na střídačce za jejich zády Pavel Gross, nebo Jaroslav Nedvěd. Ani jeden nezvládl nastavit pevnou disciplínu.

„Může je čekat rychlý odjezd na dovolenou,“ varuje Roman Málek, bývalý excelentní extraligový brankář. „Jestli si někdo myslí, že se Spartě přes předkolo půjde hladce… Myslím si, že je to hodně mylná představa.“

Kdo se Pražanům rýsuje do páru? Co třeba absolutní klasika, partie s Kladnem? „Nikdo nechce Kladno! Kdokoliv ho dostane, může mít velký problém. A to nejenom v předkole,“ tipuje bývalý útočník Zdeněk Blatný při pohledu na výkony obrozených Rytířů.

Málek se ještě na chvíli vrátí do Sparty, ve které se hledají snad všichni vyjma Filipa Chlapíka. „Co mi povíte na brankoviště? Celou sezonu je jasně lepší Kuba Kovář a po reprezentační pauze tam zase vrátí Josefa Kořenáře. Moc nevím, co tím sledují…“ položí řečnickou otázku.

Lehčí odpověď se hledá na dotaz, kdo je v extralize jasným vládcem. Pardubice. Na tom se shodnou všichni. „Mají skvělé přesilovky, dobrá oslabení. Je vidět, že hrají velmi lehce a jde jim to od ruky,“ všímá si Roman Málek.

„Zároveň i tohle se v play off může rychle změnit, protože to pořád hodně stojí na nejlepším hráči ligy. Na Romanovi Červenkovi. Pokud ho někdo dokáže ubránit, nebo se nedejbože zraní, mohou přijít problémy,“ doplní rekordman v počtu čistých kont vychytaných právě ve vyřazovacích bojích.

Zdeněk Blatný souhlasně přikyvuje, konkrétního vyzyvatele nejmenuje, ale připomene Kometu z minulého ročníku. Nikdo jí nevěřil, nikdo by ji s koncem základní části na titul netipoval. „A pak se nastartovali, skvěle zachytal brankář a bylo překvapení.“

Budou mít Brňané sílu něco podobného zopakovat? Jak je na tom brankář Aleš Stezka z pohledu Romana Málka? A neměl by Kometu nakonec trénovat Zdeněk Blatný? Nejen tyhle otázky najdou odpovědi v hodinovém hokejovém povídání nové epizody podcastu Bago.

