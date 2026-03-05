Kladno nikdo nechce, Spartu může čekat rychlý odjezd na dovolenou, líčí experti

Favorita na titul bychom měli. Pardubice. V této sezoně víc než kdy jindy. Na tom se shodnou Zdeněk Blatný, Roman Málek i většina fanoušků. Kdo ale může v play off překvapit? A proč to nebude Sparta? To vše v nové epizodě hokejového podcastu Bago.
Nepoučí se a nepoučí. Hokejisté Sparty mají v aktuálním ročníku vícero problémů, ale jeden je definuje. Zbytečné fauly. A je jedno, jestli stojí na střídačce za jejich zády Pavel Gross, nebo Jaroslav Nedvěd. Ani jeden nezvládl nastavit pevnou disciplínu.
„Může je čekat rychlý odjezd na dovolenou,“ varuje Roman Málek, bývalý excelentní extraligový brankář. „Jestli si někdo myslí, že se Spartě přes předkolo půjde hladce… Myslím si, že je to hodně mylná představa.“
Kdo se Pražanům rýsuje do páru? Co třeba absolutní klasika, partie s Kladnem? „Nikdo nechce Kladno! Kdokoliv ho dostane, může mít velký problém. A to nejenom v předkole,“ tipuje bývalý útočník Zdeněk Blatný při pohledu na výkony obrozených Rytířů.
Málek se ještě na chvíli vrátí do Sparty, ve které se hledají snad všichni vyjma Filipa Chlapíka. „Co mi povíte na brankoviště? Celou sezonu je jasně lepší Kuba Kovář a po reprezentační pauze tam zase vrátí Josefa Kořenáře. Moc nevím, co tím sledují…“ položí řečnickou otázku.
Lehčí odpověď se hledá na dotaz, kdo je v extralize jasným vládcem. Pardubice. Na tom se shodnou všichni. „Mají skvělé přesilovky, dobrá oslabení. Je vidět, že hrají velmi lehce a jde jim to od ruky,“ všímá si Roman Málek.
„Zároveň i tohle se v play off může rychle změnit, protože to pořád hodně stojí na nejlepším hráči ligy. Na Romanovi Červenkovi. Pokud ho někdo dokáže ubránit, nebo se nedejbože zraní, mohou přijít problémy,“ doplní rekordman v počtu čistých kont vychytaných právě ve vyřazovacích bojích.
Zdeněk Blatný souhlasně přikyvuje, konkrétního vyzyvatele nejmenuje, ale připomene Kometu z minulého ročníku. Nikdo jí nevěřil, nikdo by ji s koncem základní části na titul netipoval. „A pak se nastartovali, skvěle zachytal brankář a bylo překvapení.“
Budou mít Brňané sílu něco podobného zopakovat? Jak je na tom brankář Aleš Stezka z pohledu Romana Málka? A neměl by Kometu nakonec trénovat Zdeněk Blatný? Nejen tyhle otázky najdou odpovědi v hodinovém hokejovém povídání nové epizody podcastu Bago.
ŽIVĚNevydávejte mě, požádal Babiš sněmovnu. Trestní stíhání si lze v Česku objednat, tvrdí
Premiér a předseda ANO Andrej Babiš požádal poslance, aby ho nevydali k trestnímu stíhání v dotačním případu Čapí hnízdo. Své trestní stíhání opět označil za účelové a politicky motivované. Soudí, že jeho cílem je to, aby skončil v politice. Trvá na tom, že v Česku je možné trestní stíhání objednat.
Jak pracovat s iCloud na Apple zařízeních?
iCloud je jeden z pilířů celého Apple ekosystému a jakmile ho pochopíš, začneš ho používat úplně přirozeně. V tomhle článku ti ukážeme, co přesně iCloud je, jak ho nastavit a jak z něj vytěžit maximum na všech svých Apple zařízeních.
Pro Čechy míří letadlo do Jordánska i Dubaje, čeká se spoj Emirates
Pro Čechy ve čtvrtek ráno vyrazilo do jordánského Ammánu letadlo, které si od společnosti Smartwings pronajal stát. Odletěly také spoje Smartwings do Dubaje, ománské Salály a na Maledivy. Ještě odpoledne vyrazí let tohoto dopravce do ománského Maskatu.
ŽIVĚDron z Íránu zasáhl letiště na ázerbájdžánském území, zranil dva lidi
Dron vypuštěný z Íránu zasáhl letiště v ázerbájdžánské enklávě Nachičevan, píše agentura AFP s odvoláním na místní média. Ázerbájdžánské ministerstvo zahraničí v prohlášení potvrdilo dronový útok z íránského území na Nachičevan, který podle něj zranil dva lidi.
Jak snáší miminko pobyt ve krytu? Maminka z Izraele přináší překvapivou odpověď
Lékařka Pavla Špinarová, která dlouhodobě žije v izraelské Netanji, se během rozhovoru nacházela přímo v protiraketovém krytu. Izrael v těchto dnech čelí odvetným útokům Íránu a sirény se v některých oblastech ozývají několikrát denně. Podle Špinarové je však většina obyvatel na podobné situace zvyklá a dlouho je očekávala, jak říká v pořadu Spotlight News Matyáše Zrna.