Ruské vystřízlivění. Šílený hokej, my bychom ve finále nebyli, zní nečekaně po OH

Podřadný turnaj. Bez nás to nemá cenu. Medaili teď může vyhrát kdekdo. Podobná kritika se z Ruska hrne prakticky po každém velkém hokejovém turnaji z posledních let. Olympiáda ale – možná překvapivě - představuje výjimku. Po velkolepém finále znějí obdivné reakce. Nebo obavy, že ruská sborná by v takové konkurenci neobstála.
Pořád se dá narazit i na kritiku, ale převažuje uznání. Na olympijském turnaji v Miláně vyrazilo dech hlavně finále Kanada – USA, které Američané navzdory převaze soupeře vyhráli 2:1 v prodloužení.
„Šílený hokej. Galaktický. Nemohl být lepší. Mělo by se o něm psát v učebnicích. A učit by se z toho měli i naši trenéři a hráči,“ napsal Igor Rabiner z ruského deníku Sport-Express.
Jeho kolega Michail Zislis označil zápas za jeden z nejlepších v historii, například po bok třízápasového finále Kanadského poháru 1987, kde Kanada v nezapomenutelné bitvě těsně přetlačila Sovětský svaz.
Rázně psal také Vladimir Lajevskij z webu Championat. „Jakkoliv je smutné to přiznat, ruský tým by se na této olympiádě do finále nedostal,“ vypálil.
Připomeňme, že Rusko v Miláně nehrálo, protože po ruské invazi na sousední Ukrajinu v roce 2022 ho hokejová federace IIHF na základě bezpečnostních důvodů vyobcovala. Původní roční zákaz se pravidelně prodlužuje.
Mezitím sborná hraje pouze s Běloruskem nebo Kazachstánem. A to nestačí.
„Strávit čtyři roky bez pořádné mezinárodní konfrontace je fatální,“ spustil Lajevskij. „Existuje názor, že až se jednou vrátíme, všechny rozdrtíme. Namístě jsou však obavy, že se věci vyvinou jinak. Návrat bude velmi obtížný, jako probuzení z dlouhého kómatu. Co jsme viděli na olympijských hrách, to ukázalo velmi jasně.“
Problémem prý není jen odříznutí od hokejového světa, ale i stagnující produkce velkých talentů. Rusové jsou sice spolu se Švédy dlouhodobě nejžhavějším evropským zbožím na draftu slavné NHL, ale nikdo se poslední dobou nezdá být výjimečný.
Sidneyho Crosbyho v mládí proháněl a leckdy převyšoval Alexandr Ovečkin, současný kanadský supertalent Macklin Celebrini však žádného vážného ruského rivala nemá.
Největším pokladem východní země tak zůstávají zavedené hvězdy jako Nikita Kučerov, Artěmij Panarin nebo Kirill Kaprizov. A vynikající brankáři.
„Náš hokej produkoval méně talentů než dřív už před mezinárodní suspendací. Nyní jejich počet dále poklesne, protože financování hokeje se snižuje,“ upozornil Lajevskij.
Oproti zámořským velmocím Rusko nejvíc strádá ve středu útoku. „V současnosti máme v NHL jen jednoho skutečně elitního centra, Jevgenije Malkina. V tomto roce ale oslaví čtyřicítku! Za ním není nikdo,“ pokračoval novinář.
„Pro zemi, která vychovala centry, jako jsou Sergej Fjodorov, Pavel Dacjuk či Alexej Jašin, je tohle katastrofální situace,“ dodal.
Do stávající sezony NHL naskočilo celkem skoro sedm desítek ruských hokejistů, což v pořadí zemí znamená čtvrté místo mezi Švédskem a Finskem.
Z toho by se pořád dal složit velmi kvalitní výběr. Podle listu Sport-Express by se jeho cenovka pohybovala kolem 150 milionů amerických dolarů. „Co se týče kvality kádru, jsme lepší než Finsko a Česká republika a velmi blízko Švédsku. Za USA a Kanadou ale výrazně zaostáváme,“ poukázal deník na dvousetmilionové sestavy zámořských gigantů.
