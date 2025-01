Kinský byl fantastický. Vychytal nejlepší tým na světě, zářil manažer Tottenhamu

Jen slova chvály měl trenér fotbalistů Tottenhamu Ange Postecoglou pro debutanta Antonína Kinského. Jednadvacetiletý gólman po nedělním přestupu ze Slavie přispěl čistým kontem k vítězství 1:0 nad favorizovaným Liverpoolem ve středečním úvodním utkání semifinále Ligového poháru.

Postecoglou na tiskové konferenci uvedl, že Kinského postavil před mamutí úkol tím, že nastoupil proti pravděpodobně nejlepšímu týmu na světě. Jeho výkon označil za fantastický.

Českému mládežnickému reprezentantovi se šance na angažmá u "Kohoutů" naskytla poté, co se londýnskému klubu zranila brankářská jednička Guglielmo Vicario. Kinský si odbyl premiéru na nové adrese hned při první možné příležitosti. Odveta na stadionu Liverpoolu se odehraje 6. února.

"Parádní, fantastický výkon. Už když jsem s ním mluvil před podpisem, tak jsem z něj cítil sebejistotu, která moc neodpovídala jeho věku. Postavil jsem ho před mamutí úkol, nastoupil proti zřejmě nejlepšímu současnému mužstvu na světě, do velkého zápasu, semifinále. Zvládl ho strašně dobře," uvedl Postecoglou.

"Opravdu si věří a ví jasně, čeho chce dosáhnout. Pochvala patří (sportovnímu řediteli Tottenhamu) Johanu Langemu a jeho týmu, protože byli přesvědčeni o tom, že to pro nás bude skvělý podpis. Teď už vidíte proč, když to takhle zvládl. Větší zápas při debutu nelze zažít, zvlášť pro gólmana, protože je na vás upřena velká pozornost. To, jak to zvládl, bylo mimořádné," prohlásil někdejší australský reprezentant řeckého původu.

Kinský si premiéru náležitě užil. "Vítězství 1:0 proti Liverpoolu v semifinále Ligového poháru, navíc s čistým kontem, to je dobrý začátek. Jsem velký snílek, ale pořád zůstávám nohama na zemi. O tomhle jsem snad ani nesnil. Mám velkou radost, že jsem to zažil a že to viděla i moje rodina, která je tu se mnou. Mám radost i za ně," řekl někdejší brankář druholigového Vyškova či Pardubic klubové televizi.

"Tohle je jeden z momentů, kdy to člověk nevymyslí. Všechno se to seběhlo hrozně rychle. Jsem za to vděčný a vážím si toho. Vím, že jsem si za tím šel. Každý den jsem trénoval, věnoval tomu všechen čas. Na úkor toho jsem si spoustu věcí odřekl. Teď se mi to vrátilo. Vážím si toho, ale vím, že tomu jdu naproti. Řekl bych, že je to o přístupu. Někdy to vyjde, někdy ne. V hlavě mám vždycky to, že jdu do toho naplno a snažím se udělat všechno pro to, aby to dobře dopadlo," prohlásil Kinský pro agenturu Sport Invest, která ho zastupuje.

Po utkání zaujal i objetím s dojatou sestrou v hledišti. "Podporuje mě celou dobu, dvacet jedna let. Jsem strašně vděčný, že ji mám. Bylo to nahoru dolů. Vždycky jsem snil o tom, že se dostanu do takového klubu a budu hrát podobné zápasy, ale byly chvíle, kdy to nevypadalo dobře. Přišly problémy, které má každý. Ona ale vždycky stála po mém boku a podporovala mě. Doufám, že si to užila, protože já ano," konstatoval Kinský.

"Stihli jsme si říct jen pár slov, bylo to v emocích. Viděl jsem na rozcvičce, že tam (blízcí) jsou. Ne pokaždé jde za nimi zajít. Teď tomu pomohl i ten výsledek. Byl jsem hrozně rád, když jsem je tam viděl. Jsem rád, že ségra byla dole a že byla první, s níž jsem to mohl sdílet, protože je tu pro mě celou dobu stejně jako rodiče," uvedl Kinský.

V neděli nastoupí "Kohouti" ve třetím kole Anglického poháru na hřišti Tamworthu z páté ligy. O tři dny později je v Premier League čeká londýnské derby na stadionu Arsenalu. "Mám plány, cíle. Jsem tu teprve čtyři dny. Zůstávám nohama na zemi. Nebudu tvrdit, že chci vyhrát tohle a tamhleto. Zítra ráno se vrátím do tréninku a připravím se na další zápas. Pokud mě trenéři zase vyberou, budu připravený a pokusím se o to samé jako proti Liverpoolu. Tedy o maximální výkon," řekl Kinský, který s Tottenhamem podepsal smlouvu do roku 2031.