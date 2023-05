Kincl zvládl odvetu s Vémolou a obhájil titul. Terminátor skončil s dobitým obličejem

Patrik Kincl porazil v ostře sledovaném titulovém zápase MMA organizace Oktagon Karlose Vémolu 3:0 na body a obhájil titul šampiona ve střední váhové kategorii. Zároveň oplatil Vémolovi v pražské O2 areně pět let starou porážku.

"Byla to dlouhá cesta se spoustou emocí nejen u mě, ale i u fanoušků," řekl Kincl po zápase, který se většinou odehrával na pletivu oktagonu. "Šel jsem si pro ukončení, to se nepovedlo. Porazil jsem ale Karla v jeho hlavní hře a to je více než TKO v prvním kole," podotkl.

Zápas ovládl ve všech sledovaných statistikách. Vémola měl navíc obličej výrazně poznamenaný údery. "Údery jsou hlavní. To, že se on na mně v uvozovkách válí, nic neznamená. Věřil jsem, že rozhodčí ví, jak se to boduje," uvedl Kincl, jenž nepochyboval o svém triumfu.

V druhém hlavním zápase galavečera porazil David Kozma na body Alexe Lohorého z Francie a postoupil do semifinále projektu Tipsport Gamechanger ve welterové váhové kategorii o milion eur.

"Čekal jsem, že bude na take downy připravený, ale překvapilo mě, že byl líný vstávat," řekl Kozma. "Myslel jsem, že to bude těžší zápas. Je složité jej ukončit před limitem, ale já jsem byl trpělivý. Věděl jsem, že kola vyhrávám," dodal šestinásobný šampion Oktagonu v této kategorii, který loni v prosinci o pás přišel po prohře s Brazilcem Kaikem Britem.

Ve druhém čtvrtfinálovém zápase projektu přinutil Dán Louis Glismann boj "odklepat" Melvina van Suijdama z Nizozemska tři sekundy před koncem prvního kola. Další dva čtvrtfinálové zápasy se uskuteční 17. června v Oberhausenu

Těsnou výhru 2:1 na body si připsal Miroslav Brož, který ve vyrovnaném souboji porazil Roberta Pukáče ze Slovenska. Další český zástupce Matěj Kuzník poté prohrál 0:3 na body s Polákem Mateuszem Legierským.