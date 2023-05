Nesmiřitelní. Zabiju ho, hrozí Kincl. Podle Végha nemá Vémola čím překvapit

Inspektor proti Terminátorovi. Dlouho očekávaná odveta mezi Patrikem Kinclem a Karlosem Vémolou je tady. Oba nesmiřitelní bojovníci se v sobotu večer v pražské O2 aréně střetnou o titulový pás organizace Oktagon MMA ve střední váze.

Psal se 28. červen 2018, když v O2 aréně rozhodčí na znamení vítězství zvedal ruku Karlose Vémoly. Nejdiskutovanější osobnost české MMA scény porazila na body Patrika Kincla, který se už od druhého kola musel vyrovnávat s nepříjemným omezením zraku. Oko měl zalité krví.

Pět let čekání na odvetu, zvýrazněné bublajícími konflikty a častými slovními útoky obou českých zápasníků, je nyní u konce. Fanoušci se původně měli dočkat už 30. prosince. Vémola ale z duelu odstoupil kvůli zánětu v těle.

Po pátečním vážení je takřka jisté, že tentokrát už se rivalové v kleci konečně postaví proti sobě.

Třiatřicetiletý Kincl půjde do souboje v roli šampiona střední váhy a obhájce titulu. O čtyři roky starší Vémola zase jako šampion polotěžké váhy a vyzyvatel, který touží být dvojnásobným šampionem.

"Zabiju ho," prohlásil Kincl během pátečního vážení, na který oba dorazili po drastickém hubnutí do požadovaného limitu 83,9 kilogramu.

Zničeněji vypadal Vémola, podle svých slov musel během jediného dne shodit dvanáct kilogramů. Na večerním veřejném staredownu už byl znovu nabitý sebevědomím.

"Nervozita je určitě velká, protože vidím ten velký zájem. A kolik tu máš dvojnásobných šampionů? Jde o všechno. Dávám si velké cíle. Chci dokázat, že tvrdá dřina porazí talent, a v sobotu to dokážu. Do třetího kola ho ukončím. Samozřejmě technické KO za všechny ty kecy a výsměchy, co mi dělal do ksichtu," prohlásil "Terminátor" Vémola.

"Nic nezabrání tomu, aby to zítra byla strašná válka. Dám do toho úplně vše. Viděl bych to tak, že první kolo bude tlak. Na nic jiného pak nezbydou Karlovi síly, takže když ho netrefím v prvním kole, tak ve druhém půjdeme dom, vlastně na tiskovku, a pak slavit. Těším se na to," kontroval "Inspektor" Kincl.

Kurzy na vítěze jsou téměř vyrovnané a experti se shodují, že se může stát prakticky cokoli.

Slovenský bojovník Attila Végh, Vémolův přemožitel ze "zápasu století", ale na své tiskové konferenci minulý týden naznačil, že mírně favorizuje Kincla. Ten podle něj přesně ví, co ho čeká: Vémola se ho pokusí dostat na zem.

"Za mě je to fifty fifty, ale Patrik bude mít trochu jednodušší práci, Karlos totiž nemůže ukázat nic nového. Celou kariéru dělá jednu věc, která mu funguje, já jediný jsem ho zastavil. Patrik je teď podle mě v životní formě, na druhou stranu, jak už jsem řekl milionkrát, já jsem největší Karlosův fanoušek," vyjádřil se Végh.

Promotér organizace Oktagon MMA Ondřej Novotný v rozhovoru pro Aktuálně.cz přirovnal titulovou řež k fotbalovému šlágru mezi Manchesterem United a Bayernem Mnichov.

"Je to bitva dvou špičkových sportovců, kteří jsou oba v top padesátce světa ve váze, ve které je přes tisíc lidí. Očekávám, že to bude fantastický moment. Drama zvýrazňuje ten pětiletý build-up duelu, ten obrovský příběh, který se v sobotu nějakým způsobem posune, naplní, možná uzavře. Z toho mám husí kůži. Z obou fighterů mám pocit, že jsou připraveni na nejlepší možné úrovni, jaké jsou schopni," řekl Novotný.

Obrovskému zájmu o utkání podle něj pomáhají letité spory obou fighterů.

"Jiný sport tohle nemá, třeba kromě boxu. Jinde nemůžete tohle budovat. Můžete mít stoletou historii derby Sparty proti Slavii, ale hraje se to minimálně dvakrát ročně. Tady je to osobní příběh dvou lidí, konflikt, který má různé záhyby, a je to velkolepé drama. Je to něco, co nejde fabrikovat, vymyslet, to se musí stát tak, jak se to děje," dodal Novotný.