Vémola sem přináší Ameriku. Je nejdražší, protože má být, říká šéf Oktagonu Novotný

Chce být formulí 1 mezi turnaji smíšených bojových umění. Plánuje další expanzi do Evropy i střední Asie. "Moje představivost je daleko větší, než si lidé myslí," říká promotér Ondřej Novotný.

Jeden ze dvou šéfů organizace Oktagon MMA Ondřej Novotný v rozhovoru pro Aktuálně.cz přibližuje svou vizi, zamýšlí se nad současností i budoucností bojového sportu a popisuje specifika stále populárnějšího odvětví před sobotním turnajem Oktagon 43 v pražské O2 aréně, kde mimo jiné dojde k očekávané titulové odvetě mezi Karlosem Vémolou a Patrikem Kinclem.

Sobotní turnaj inzerujete coby největší díl Oktagonu v jeho historii. V čem tkví ta výjimečnost a jak se cítíte chvíli před tím, než to začne?

Jsem plný očekávání. Na to, jak to bude skvělé a co všechno zažijeme. Bezpochyby je to jeden z největších zápasů, co jsme kdy dělali. Když k utkání Kincl versus Vémola přidáme Tipsport Gamechanger, tak je to absolutně největší, nejdražší a nejdůležitější turnaj, který jsme kdy dělali. I vzhledem k tomu, do kolika zemí to vysíláme, v kolika jazycích se to bude komentovat, jak moc na tom stojí další úspěch v zahraniční expanzi. Protože jedna věc je, že to oslovuje Česko a Slovensko, druhá třeba to, že jsme dali dosud největší počet výstupů v zahraničních médiích.

Do kolika zemí budete vysílat?

To ani přesně neřeknu. Přes pay per view do různých zemí v celém světě, potom ještě speciálně přes jednotlivé providery do Japonska, USA, Německa a dalších zemí.

Je to tedy nejnákladnější galavečer v historii. Z hlediska odměn pro bojovníky, produkce, zkrátka všeho?

Ano, ze všech hledisek. Jednak je to tím, že narostly ceny, ale když se ptáte takto konkrétně, tak i z hlediska odměn pro bojovníky.

Asi je zbytečné ptát se, který sportovec je nejdražší…

Karlos Vémola je nejdražší, protože by měl být nejdražší.

K němu se ještě dostaneme. Když se podíváte na to, co se teď chystá, a vrátíte se ve vzpomínkách do prosince 2016, kdy jste pořádali první turnaj, uměl jste si něco takového představit?

Moje představivost je daleko větší, než si lidi myslí. Já už jsem ve své představivosti dávno mnohem dál. Představuju si už úplně něco jiného, než co se děje teď.

Co si představujete?

My to říkáme veřejně. Náš sen je být formule 1 na evropské a řekněme středoasijské scéně. Chtěli bychom mít spoustu zastávek ve spoustě zemí, aby se tam lidé těšili na cirkus Oktagon, který tam jednou nebo dvakrát za rok přijede, rozbalí to tam a bude z něj celospolečenská událost.

V rozhovorech v minulosti jste často mluvil o procentech výkonnosti, tuším před rokem jste říkal, že jste na 30 procentech. Na kolika jste teď?

Na to není jednoduchá odpověď, jinak jsme na tom v Česku a na Slovensku, jinak samozřejmě na těch zahraničních trzích. V Česku a Slovensku jsme tak na 40 až 45 procentech.

Už působíte v Německu a v listopadu bude mít Oktagon premiéru ve Velké Británii, v Manchesteru. Lístky už se prodávají, vyprodáte místní arénu?

Samozřejmě tomu věříme. Nemůžete si vůbec dovolit do toho vstupovat s jiným mentálním nastavením. V opačném případě byste se řítil do průšvihu. Nevěřit jako řádný hospodář prostě nemůžete.

V Manchesteru lákáte na duel hvězdy reality show Jakea Quickendena proti komikovi Paulu Smithovi. Předpokládám, že jste ta jména pečlivě vybírali s tím, jak v oblasti rezonují…

Určitě, jeden je hvězda reality show, má milion sledujících na Instagramu. Je tam hodně oblíbený na rodinném trhu, což je pro nás důležité. My jsme jako Disney Channel. Lidi mají pořád tendenci nás vnímat jako něco ostrého, někdy až násilného. Ale realita je taková, že my jsme rodinný kanál, který si mají všichni zamilovat a celá rodina to má sledovat jako rodinný film. To jsme dokázali v Česku a na Slovensku a přesně to chceme dokázat i v Evropě. Proto potřebujeme přesně takovéhle hrdiny. Toho z reality show tam mají rádi lidi napříč společenskými vrstvami, tím zajistíme, že se na to podívají kvůli němu. Druhý je stand up komik, který vyprodává arény. Má drsný humor, ale je to táta od rodiny. Zase je to perfektní ukázka toho, že se někdo takový s námi rád spojí a vyzkouší si to.

Naznačujete, že ten sport stále čelí předsudkům. Nicméně dá se popsat, zda se přece jen mění jeho přijetí širší veřejností? Jakou pozici má MMA dnes v České republice?

Dá se to popsat, MMA konkuruje fotbalu a hokeji. Je číslem tři, co se týče všech možných ukazatelů, dvojka, co se týče zmiňovanosti, a jednička, co se týká klikanosti. Ta změna je obrovská, a i proto se teď spolu bavíme, protože jsme se spolu ještě nebavili.

Co ale podle vás pověsti MMA škodí? Vy jste se napříkad nedávno kriticky vyjadřoval k fackované, tím, že s tím přišel Dana White, šéf organizace UFC, tak si to lidé automaticky spojují s UFC a MMA… Co vás ještě napadá?

Třeba když nějaký MMA zápasník udělá něco násilného. To je automaticky daleko víc vidět, než když něco násilného udělá kdokoli jiný. Dál to jsou určitě dopingové kauzy, právě ta fackovaná, výtržnosti na veřejnosti. Ale to všechno bude k bojovým sportům vždy částečně patřit. Tlak na bojovníky je jiný než na jiné sportovce. Jiný v tom, že si na vás kdekdo chce něco vyzkoušet, sáhnout si na vás, pořvávat na vás. Strašně rychle se tam věci stanou osobními. To není, jako když prohrajete ve fotbale a příští týden máte další zápas.

Jak velkou službu udělal českému MMA úspěch Jiřího Procházky, šampiona elitní organizace UFC? Je ten jeho netypický, kultivovaný a nekonflitní projev a nulový trash-talk cestou, jak obraz MMA ještě více vylepšit?

Jirka udělal obrovskou práci, o tom se nemá cenu bavit. Je to fantastický hrdina, kterého ten sport má. Je to bezpochyby cesta, ale Jirka je unikát. On je sám na špičce hory a ta špička má jeden krát jeden centimetr, takže na ní není místo pro nikoho dalšího. Je to něco tak unikátního, že to nejde napodobit. Potřebujeme nového hrdinu s novou unikátností. Jirka je jen jeden.

Na konci roku proběhla vášnivá diskuse kolem umístění Jiřího Procházky v anketě Sportovec roku. Skončil desátý. Jaký signál to znamenalo pro vás, co jste si z toho vzal?

Upřímně, z mého pohledu je to skoro až bezcenná anketa. Nevážím si spousty lidí, kteří v té anketě hlasují. Nedávám jí žádnou velkou prestiž, není to nic, co by se mnou hnulo. My už jsme dál a jinde, než je tahle anketa.

Hlavním zápasem bude odveta mezi Karlosem Vémolou a Patrikem Kinclem, jaký z nich máte pocit takhle den a něco před duelem? A co si myslíte, že se bude v kleci odehrávat?

Bitva dvou špičkových sportovců, kteří jsou oba v top padesátce světa ve váze, ve které je přes tisíc lidí. Je to, jako kdyby tady hrál Manchester United s Bayernem. Očekávám, že to bude fantastický moment. Drama zvýrazňuje ten pětiletý build-up duelu, ten obrovský příběh, který se v sobotu nějakým způsobem posune, naplní, možná uzavře. Z toho mám husí kůži. Z obou fighterů mám pocit, že jsou připraveni na nejlepší možné úrovni, jaké jsou schopni.

Je to speciální tím, jaká mezi nimi panuje - nechci poutíž slovo nenávist - ale řekněme tenze?

Určitě. To je to, co říkám. Jiný sport tohle nemá, třeba kromě boxu. Jinde nemůžete tohle budovat. Můžete mít stoletou historii derby Sparty proti Slavii, ale hraje se to minimálně dvakrát ročně. Tady je to osobní příběh dvou lidí, konflikt, který má různé záhyby, a je to velkolepé drama. Je to něco, co nejde fabrikovat, vymyslet, to se musí stát tak, jak se to děje.

Oba bojovníci v pátek ráno navážili požadovanou váhu, ovšem znovu tomu předcházelo drastické shazování, po kterém teď bude následovat rychlé nabírání. Je to věc, kterou lidé často kritizují a nechápou. Ptají se, zda by to nešlo jinak. Nešlo?

Máte pravdu, je to jedna z největších diskusí v MMA. Bojové sporty mají váhové kategorie z nějakého důvodu, nějak se to udělat musí. Tohle je v tuto chvíli ustálená věc. Samozřejmě je na těch lidech, kam až jsou schopni se zmáčknout. Dřív nebo později se to změní. Třeba se uzná pravidlo osmi nebo deseti procent, což znamená, že můžeš mít třeba jenom plus deset procent váhy v rámci kategorie, ve které zápasíš. Když se tedy bavíme o kategorii do 84 kilogramů, tak bys mohl mít jen plus 8,4 kila druhý den, jinak přijdeš o peníze. Vémola a Kincl ale zase nebudou mít při zápase o tolik víc, budou mít pravděpodobně kolem 96 kilogramů.

Karlos Vémola je osobnost, která vzbuzuje emoce, ať už v dobrém, nebo ve zlém. Dá se říct, že scénu do jisté míry táhne svou originalitou a kontroverzí?

Určitě, na sportovním poli je Karlos suverénně největší celebrita, ať už v pozitivním, nebo negativním smyslu, které k tomu slovu patří. Je to jediný člověk tady, který přináší takový ten americký styl. Všechno to šílenství, které je on schopný nabídnout i absolvovat, je neuvěřitelné. Je to cesta, které můžeš, nebo nemusíš fandit, ale musíš obdivovat, co je ten kluk schopný pro sebe i pro ten sport vykonat.

Jaká jsou z vašeho pohledu další lákadla Oktagonu 43?

Samozřejmě je to Tipsport Gamechanger. To je největší turnaj, který se kdy v Evropě uskutečnil. Mohl bych ale vyjmenovat celou zápasovou kartu. Proto je to nejlepší karta, kterou jsme kdy dělali.