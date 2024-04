Karviná znovu obrala Plzeň. Liberec v boji o šestku vysoko porazil Slovácko

Fotbalisté třetí Plzně nečekaně remizovali ve 27. kole první ligy v Karviné 0:0 a ani podruhé v sezoně nováčka nejvyšší soutěže neporazili, na podzim mu doma podlehli 0:1. Liberec porazil 4:1 Slovácko a ztrácí pouze bod na šestou příčku, kterou drží jejich dnešní soupeř a jež znamená postup do nadstavbové skupiny o titul. Zlín si výrazně polepšil v boji o záchranu, když zdolal 3:2 Olomouc.

Plzeňský trenér Koubek usedl kvůli trestu za žluté karty v Karviné jen na tribunu, Viktorii z lavičky vedli asistenti Bakoš s Trousilem.

Hosté měli svižný úvod, brankáře Holce zaměstnali Vydra a posléze Červ. Na konci první čtvrthodiny musel poslední český zástupce v pohárové Evropě nuceně střídat. Sýkora se měl rozehrát na čtvrteční duel s Fiorentinou, hřiště však opustil na nosítkách. Zřejmě si po střetu s Boháčem obnovil zranění kolena, nahradil ho Souaré.

Plzeň měla výraznou převahu, Karviná se víceméně jen bránila. Střelecky aktivní byl především Vydra hrající 50. utkání v české lize, přesnou mušku však nenacházel.

Hosté v prvním poločase vyhráli na střely 10:0, gól jim to ale nepřineslo. V šanci se dobře nezorientoval další jubilant Chorý, který si připsal 200. ligový start, mimo pálil také kanonýr Šulc.

Slezané se po přestávce osmělili, třeba v 59. minutě během obléhání branky soupeře donutili brankáře Jedličku k důležitým zákrokům Čavoš i Fleišman. Viktoria již nebyla tak dominantní, proto sáhla hned ke trojitému střídání.

Závěr zápasu přinesl aspoň trochu vzruchu. Nejprve jen těsně vedle hlavičkoval plzeňský Metsoko, poté branku v nadějné pozici netrefil karvinský stoper Bergqvist.

První výhra pod novým majitelem

Slovan zvládl úvodní utkání pod novým majitelem Ondřejem Kaniou, který v úterý odkoupil většinový podíl v klubu od Ludvíka Karla.

Liberec vstoupil do zápasu mnohem aktivněji a už v 6. minutě otevřel skóre. Pennerův centr z pravé strany prodloužil Mikula a Kulenovič hlavou poslal míč za záda Fryštáka, který dnes zastoupil chybějící brankářskou jedničku Heču.

Chorvatský útočník navázal na dvě trefy z minulého týdne při výhře 3:1 v Plzni a sedmým gólem v ročníku potvrdil pozici nejlepšího střelce týmu.

Celek z Uherského Hradiště, který se musel obejít bez několika vykartovaných nebo zraněných hráčů obvyklé základní sestavy, postupně vyrovnal hru, přesto ve 23. minutě inkasoval podruhé.

Žambůrek ve středu pole vystihl Kalabiškovu rozehrávku, vyslal do úniku Višinského a ten předložil míč před prázdnou bránu skórujícímu Tuptovi.

Slovenský reprezentant se dočkal pátého ligového gólu v sezoně po pěti měsících od posledního zásahu v 13. kole právě proti Slovácku.

Domácí měli zápas od samého úvodu pod kontrolou a soupeře nepouštěli ani k náznakům gólových příležitostí. Až v 53. minutě hosté zničehonic udeřili, když si Purzitidis srazil do vlastní sítě Sinjavského střílený centr z pravé strany.

Slovácku ale naděje dlouho nevydržela, o tři minuty později se Prebsl prodral přes tři obránce k zakončení a umístěnou střelou si připsal premiérový gól v ligové sezoně.

Úvodní zápas Slovanu pod novým majitelem i slunné počasí přilákaly do ochozů 3451 diváků. Čtvrtá nejvyšší návštěva sezony na stadionu U Nisy viděla poklidnou závěrečnou půlhodinu, hosté nebyli v ofenzivě nebezpeční.

V 85. minutě navíc Fukala zpracoval ve vápně míč a pohotovým halfvolejem se trefil přesně pod břevno. Třiadvacetiletý obránce dal při 111. ligovém startu první gól.

Kouč Slovácka Martin Svědík tak svůj 200. ligový zápas v roli hlavního trenéra bodovým ziskem neoslavil.

Liberec potvrdil domácí formu, na svém stadionu v posledních osmi ligových zápasech ztratil body za jedinou remízu. Slovácko nenavázalo na dvě poslední ligová vítězství na severu Čech a v osmém jarním kole utrpělo šestou porážku.

Zlín vyhrál po pěti kolech

Zlín v nejvyšší soutěži vyhrál po pěti zápasech, zdolal Olomouc 3:2.

S větším útočným elánem i nasazením vstoupili do zápasu hostující fotbalisté a už ve 2. minutě mohli jít do vedení, jenže Zorvanou přesnou i tvrdou střelu efektivním zákrokem vyrazil Dostál.

Zlín se z hanáckého sevření soukal velmi pozvolna, a když už se na delší dobu usadil před šestnáctkou Sigmy, chyběla mu lepší finální přihrávka. Bartošák vystřelil ve 22. minutě vedle, Vukadinovič zase prováhal správný moment k zakončení.

Ve 31. minutě hlavičkoval do náruče zlínského brankáře Dostála Vraštil, jenže do vedení šli o pět minut později domácí. Fantiš našel na levé straně volného Slončíka, který přesnou střelou ke vzdálenější tyči rozjásal domácí publikum. "Ševci" se tak vůbec poprvé na jaře ujali průběžného vedení v zápase.

Vyrovnaný úvod druhé půle rozetnula 55. minuta. Slončík poslal trestný kop do šestnáctky na hlavu Černína a zlínský dlouhán se trefil přesně k tyči. V ligové sezoně se trefil potřetí.

Pro Sigmu to byl jasný signál k tomu, aby zvýšila ofenzivní úsilí, které posílíli tři střídajicí hráči. Tým však nezvládl obrannou fázi a byl potrestán třetím gólem ve vlastní síti. Vukadinovič obral o míč Nováka, jeho střelu Stoppen vyrazil, z první dorážky neuspěl Schánělec, ale Slončík už doklepl do prázdné branky. Reprezentant do 21 let podruhé v ligové kariéře dal v jednom duelu dvě branky.

Na hostech byla znát velká herní nepohoda, domácí mohli mít závěr zápasu pod kontrolou, čtvrtý gól byl blízko po střelách Slončíka a Bartošáka. Jenže přišla zbytečná ruka Pidra v pokutovém území a z nařízené penalty, po konzultaci s videoasistentem Berkou, snížil Singhateh. Gambijský hráč se v osmém startu v české lize trefil poprvé.

Ve třetí minutě nastavení prošel za záda Dostála ještě Pospíšilův centr, olomoucký záložník se zapsal mezi střelce premiérově v sezoně nejvyšší soutěže. Na bod už ale Hanáci nedosáhli.

27. kolo první fotbalové ligy:

MFK Karviná - Viktoria Plzeň 0:0

Rozhodčí: Trska - Paták, Machač - Machálek (video). ŽK: Kopic, I. Traoré (oba Plzeň). Diváci: 3026.

Karviná: Holec - Krčík, Svozil, Bergqvist - Raspopovič (68. Kačor), Boháč, Moses, Fleišman - Čavoš (90.+4 A. Traoré), Regáli (77. Iván) - Akinyemi (77. Ezeh). Trenér: Vlk.

Plzeň: Jedlička - Dweh, Hranáč, Jemelka - Cadu (62. Kopic), Kalvach, Červ (62. I. Traoré), Sýkora (15. Souaré) - Šulc, M. Vydra (62. Metsoko) - Chorý. Trenér: Bakoš.

Slovan Liberec - 1. FC Slovácko 4:1 (2:0)

Branky: 6. Kulenovič, 23. Tupta, 56. Prebsl, 85. Fukala - 53. vlastní Purzitidis. Rozhodčí: Petřík - Pečenka, Kotalík - Klíma (video). ŽK: Varfolomejev - Kalabiška. Diváci: 3451.

Liberec: Vliegen - Mikula, Chaluš, Purzitidis - Penner (68. Fukala), Žambůrek (83. Varfolomejev), Prebsl, Preisler - Višinský (77. Doumbia), Tupta (83. Kok) - Kulenovič (77. Horský). Trenér: Kozel.

Slovácko: Fryšták - Reinberk (83. Bartoš), Hofmann (46. Mihálik), Kalabiška (73. Břečka), Blahút - Sinjavskij, Kohút (77. Holásek), Havlík, Juroška (77. Holzer) - Vecheta, Kvasina. Trenér: Svědík.

FC Zlín - Sigma Olomouc 3:2 (1:0)

Branky: 36. a 66. Slončík, 55. Černín - 83. Singhateh z pen., 90.+3 Pospíšil. Rozhodčí: Szikszay - Volf, Hrabovský - Berka (video). ŽK: Bartošák - Vraštil, Saňák (trenér). Diváci: 3021.

Zlín: Dostál - Cedidla, Černín, Simerský, Pidro (90.+1 Čelůstka) - Bužek, Bartošák - Vukadinovič (76. González), Slončík (86. Didiba), Fantiš (90.+1 Kolář) - Schánělec (76. Tkáč). Trenér: Červenka.

Olomouc: Stoppen - Pokorný, Vraštil, Novák (68. Uriča) - Chvátal, Spáčil (61. Zifčák), Breite, Zorvan (61. Pospíšil), Sláma (61. Singhateh) - Vodháněl, Juliš (79. Langer). Trenér: Saňák.

Tabulka: