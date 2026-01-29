Přeskočit na obsah
Sport

Karabec nedal penaltu, pak se rehabilitoval gólem

Sport,ČTK

Fotbalisté Olympique Lyon vyhráli ligovou fázi Evropské ligy. K výhře 4:2 nad PAOK Soluň přispěl gólem a asistencí Adam Karabec, který předtím nedal penaltu.

Adam Karabec (Lyon)
Adam Karabec (Lyon)Foto: CTK
Mezi přímo postupující osmičkou je i Sporting Braga s brankářem Lukášem Horníčkem, který při bezgólové remíze v Deventeru udržel pošesté čisté konto.

Týmy na 9. až 24. místě, mezi nimi i Viktoria Plzeň, budou hrát 19. a 26. února první kolo vyřazovací části, soupeře jim určí páteční los.

Trenér Lyonu Fonseca už s jistotou postupu nechal odpočívat Pavla Šulce, který doléčoval drobné zranění. A bez svého nejproduktivnějšího střelce domácí dlouho nemohli překonat brankáře Tiftise, který znovu dostal přednost před Jiřím Pavlenkou.

Naopak jejich nejlepší obranu v soutěži, která dosud inkasovala jen tři góly, překonal po dvaceti minutách Jakumakis.

Obrat zařídili sedmnáctiletý Himbert a o rok starší Merah, pro oba to byly premiérové góly v lyonském dresu. Od 40. minuty hráli hosté v deseti bez vyloučeného Konstanteliase, ale přesto dokázali vyrovnat.

Výhru měl na kopačce Karabec, z pokutového kopu však trefil jen břevno. Své zaváhání tři minuty před koncem napravil a v nastavení ještě stihl připravit čtvrtou branku pro dalšího mladíka - sedmnáctiletého Angličana Gomese.

Aston Villa už měla také postup v kapse, a tak trenér Emery dal šanci náhradníkům, oproti nedělní výhře v Newcastlu udělal doma proti Salcburku hned šest změn.

Nově složená obrana několikrát chybovala a Konaté z Pobřeží slonoviny a Yeo z Mali toho využili. Největší favorit podle sázkových kanceláří ale ještě stihl otočit na 3:2 a uhájit druhou příčku.

Třetí místo v tabulce obsadil dánský Midtjylland, který prošel do hlavní fáze přes tři předkola a s 18 góly měl nejproduktivnější útok v soutěži. I při dnešní výhře 2:0 nad Záhřebem chyběl dlouhodobě zraněný Adam Gabriel.

AS Řím od nečekané domácí prohry s Plzní ve 3. kole všechna utkání vyhrál, série skončila na půdě Panathinaikosu, který může být příštím soupeřem Plzně.

Po čtvrthodině hosté přišli o vyloučeného obránce Manciniho. Početní výhodu využil Argentinec Taborda, ale polský obránce Ziolkowski srovnal na 1:1 a udržel tak Římany na osmé příčce.

Na tu už nedosáhla Boloňa v obraně s Martinem Vitíkem, který se po zranění vrátil do základní sestavy.

Porazila sice poslední Maccabi Tel Aviv na neutrálním hřišti v Srbsku 3:0, přesně mířili Angličan Rowe, Orsolin a Pobega, ale na přímý postup to nestačilo.

Horníček v Deventeru neměl moc práce. Domácí, kteří už neměli šanci na postup, ho ani jednou neohrozili.

Ani portugalský tým toho dopředu moc nepředvedl, a tak největší vzrušení v hledišti obstaral obrovský ohňostroj, kvůli němuž začal druhý poločas se zpožděním.

Dosud neporažený Ferencváros Budapešť kapituloval na hřišti Nottinghamu Forest a vypadl z první osmičky. Vlastní gól otevřel cestu k porážce 0:4, další dvě branky zařídil Brazilec Jesus.

Poprvé vyšel naprázdno i Freiburg, v Lille dohrával bez vyloučeného Eggesteina a v nastavení ho o neporazitelnost připravila penalta, kterou proměnil Giroud. Plzeň tak prošla jako jediná celou skupinovou fází bez porážky.

Celtic Glasgow zdolal Utrecht 4:2 a udržel se na postupové pozici. To znamená, že si únorové první kolo vyřazovací části může zahrát i Tomáš Čvančara, který do Skotska přišel nedávno na hostování z Mönchengladbachu.

Už v úvodní dvacetiminutovce přinesli rozhodnutí Nygren, vlastní gól a penalta, kterou proměnil Belgičan Engels.

Nejlepším střelcem se stal Srb Stanič z Ludogorce a jeho sedmý gól v zápase s Nice udržel bulharského mistra ve hře.

Na pokračování se tak může těšit i Filip Kaloč, který byl dnes jen na lavičce domácích, ale soutěž pro něj ještě nekončí.

Stuttgart rozdrtil v minulém ročníku Ligy mistrů Young Boys Bern 5:1, tentokrát už v osmé minutě vedl 2:0, ale švýcarský tým, v němž byl Dominik Pech jen mezi náhradníky, dokázal vyrovnat. V závěru však inkasoval třetí gól a skončil těsně pod čarou postupu.

V pátečním osudí bude chybět i Feyenoord Rotterdam. Jeho trenér Van Persie byl v roce 2002 při tom jako hráč, když v Rotterdamu slavili triumf v tehdejším Poháru UEFA, ale své svěřence přes nástrahy skupinové fáze nepřevedl. Na trávníku Betisu Sevilla Feyenoord prohrál už šestý zápas, tentokrát 1:2.

Loučí se také Glasgow Rangers a loňské čtvrtfinále si nezopakují. V Portu sice začali dobře, když hned v úvodu hlavičkoval do sítě Francouz Gassama, ale tři góly v rozpětí patnácti minut je zlomily.

Mezi vyřazenými jsou i další týmy, které před sezonou myslely výš, protože hrály předkola Ligy mistrů - Sturm Štýrský Hradec, Salcburk, rumunský FCSB s brankářem Lukášem Zimou nebo Nice. Malmö, které poslalo v předkole Sigmu Olomouc o patro níž do Konferenční ligy, skončilo předposlední.

Fotbalová Evropská liga - 8. kolo:

Basilej - Viktoria Plzeň 0:1 (0:1)

Branka: 39. Panoš.

Aston Villa - Salcburk 3:2 (0:1)

Branky: 65. Rogers, 76. Mings, 87. Jimoh-Aloba - 33. Konaté, 49. Yeo.

Betis Sevilla - Feyenoord Rotterdam 2:1 (2:0)

Branky: 17. Antony, 32. Ezzalzúlí - 77. Tengstedt.

Celtic Glasgow - Utrecht 4:2 (3:1)

Branky: 6. Nygren, 10. vlastní Viergever, 19. Engels z pen., 66. Trusty - 44. De Wit, 62. Blake.

CZ Bělehrad - Celta Vigo 1:1 (0:0)

Branky: 89. Duarte - 87. López.

FC Porto - Glasgow Rangers 3:1 (3:1)

Branky: 27. Mora, 36. Moura, 41. vlastní Fernandez - 6. Gassama.

FCSB - Fenerbahce Istanbul 1:1 (0:1)

Branky: 71. Cisotti - 19. Yüksek.

Deventer - Braga 0:0

Genk - Malmö 2:1 (1:1)

Branky: 45. Heymans z pen., 82. Karetsas - 4. Ali.

Lille - Freiburg 1:0 (0:0)

Branka: 90.+2 Giroud z pen. ČK: 74. Eggestein (Freiburg).

Ludogorec Razgrad - Nice 1:0 (1:0)

Branka: 42. Stanič.

Lyon - PAOK Soluň 4:2 (1:1)

Branky: 34. Himbert, 55. Merah, 88. Karabec, 90.+3 Gomes - 20. Jakumakis, 67. Meïté. ČK: 41. Konstantelias (PAOK).

Maccabi Tel Aviv - Boloňa 0:3 (0:1)

Branky: 35. Rowe, 47. Orsolini, 90.+4 Pobega.

Midtjylland - Dinamo Záhřeb 2:0 (0:0)

Branky: 49. Čo Ku-song, 74. Bak.

Nottingham - Ferencváros Budapešť 4:0 (2:0)

Branky: 21. a 55. Igor Jesus, 17. vlastní Ötvös, 90. McAtee z pen.

Panathinaikos Atény - AS Řím 1:1 (0:0)

Branky: 58. Taborda - 80. Ziólkowski. ČK: 15. Mancini (AS Řím).

Sturm Štýrský Hradec - Brann Bergen 1:0 (0:0)

Branka: 85. Kiteišvili.

Stuttgart - Young Boys Bern 3:2 (2:1)

Branky: 6. Undav, 7. Demirovič, 90. Andrés - 42. Gigovič, 57. Lauper.

Konečná tabulka:

1.

Lyon

8

7

0

1

18:5

21

2.

Aston Villa

8

7

0

1

14:6

21

3.

Midtjylland

8

6

1

1

18:8

19

4.

Betis Sevilla

8

5

2

1

13:7

17

5.

FC Porto

8

5

2

1

13:7

17

6.

Braga

8

5

2

1

11:5

17

7.

Freiburg

8

5

2

1

10:4

17

8.

AS Řím

8

5

1

2

13:6

16

9.

Genk

8

5

1

2

11:7

16

10.

Boloňa

8

4

3

1

14:7

15

11.

Stuttgart

8

5

0

3

15:9

15

12.

Ferencváros Budapešť

8

4

3

1

12:11

15

13.

Nottingham

8

4

2

2

15:7

14

14.

Viktoria Plzeň

8

3

5

0

8:3

14

15.

CZ Bělehrad

8

4

2

2

7:6

14

16.

Celta Vigo

8

4

1

3

15:11

13

17.

PAOK Soluň

8

3

3

2

17:14

12

18.

Lille

8

4

0

4

12:9

12

19.

Fenerbahce

8

3

3

2

10:7

12

20.

Panathinaikos Atény

8

3

3

2

11:9

12

21.

Celtic Glasgow

8

3

2

3

13:15

11

22.

Ludogorec Razgrad

8

3

1

4

12:15

10

23.

Dinamo Záhřeb

8

3

1

4

12:16

10

24.

Brann Bergen

8

2

3

3

9:11

9

25.

Bern

8

3

0

5

10:16

9

26.

Štýrský Hradec

8

2

1

5

5:11

7

27.

FCSB

8

2

1

5

9:16

7

28.

Deventer

8

2

1

5

6:14

7

29.

Feyenoord Rotterdam

8

2

0

6

11:15

6

30.

Basilej

8

2

0

6

9:13

6

31.

Salcburk

8

2

0

6

10:15

6

32.

Glasgow Rangers

8

1

1

6

5:14

4

33.

Nice

8

1

0

7

7:15

3

34.

Utrecht

8

0

1

7

5:15

1

35.

Malmö

8

0

1

7

4:15

1

36.

Maccabi Tel Aviv

8

0

1

7

2:22

1

