Karabec nedal penaltu, pak se rehabilitoval gólem

Fotbalisté Olympique Lyon vyhráli ligovou fázi Evropské ligy. K výhře 4:2 nad PAOK Soluň přispěl gólem a asistencí Adam Karabec, který předtím nedal penaltu.
Mezi přímo postupující osmičkou je i Sporting Braga s brankářem Lukášem Horníčkem, který při bezgólové remíze v Deventeru udržel pošesté čisté konto.
Týmy na 9. až 24. místě, mezi nimi i Viktoria Plzeň, budou hrát 19. a 26. února první kolo vyřazovací části, soupeře jim určí páteční los.
Trenér Lyonu Fonseca už s jistotou postupu nechal odpočívat Pavla Šulce, který doléčoval drobné zranění. A bez svého nejproduktivnějšího střelce domácí dlouho nemohli překonat brankáře Tiftise, který znovu dostal přednost před Jiřím Pavlenkou.
Naopak jejich nejlepší obranu v soutěži, která dosud inkasovala jen tři góly, překonal po dvaceti minutách Jakumakis.
Obrat zařídili sedmnáctiletý Himbert a o rok starší Merah, pro oba to byly premiérové góly v lyonském dresu. Od 40. minuty hráli hosté v deseti bez vyloučeného Konstanteliase, ale přesto dokázali vyrovnat.
Výhru měl na kopačce Karabec, z pokutového kopu však trefil jen břevno. Své zaváhání tři minuty před koncem napravil a v nastavení ještě stihl připravit čtvrtou branku pro dalšího mladíka - sedmnáctiletého Angličana Gomese.
Aston Villa už měla také postup v kapse, a tak trenér Emery dal šanci náhradníkům, oproti nedělní výhře v Newcastlu udělal doma proti Salcburku hned šest změn.
Nově složená obrana několikrát chybovala a Konaté z Pobřeží slonoviny a Yeo z Mali toho využili. Největší favorit podle sázkových kanceláří ale ještě stihl otočit na 3:2 a uhájit druhou příčku.
Třetí místo v tabulce obsadil dánský Midtjylland, který prošel do hlavní fáze přes tři předkola a s 18 góly měl nejproduktivnější útok v soutěži. I při dnešní výhře 2:0 nad Záhřebem chyběl dlouhodobě zraněný Adam Gabriel.
AS Řím od nečekané domácí prohry s Plzní ve 3. kole všechna utkání vyhrál, série skončila na půdě Panathinaikosu, který může být příštím soupeřem Plzně.
Po čtvrthodině hosté přišli o vyloučeného obránce Manciniho. Početní výhodu využil Argentinec Taborda, ale polský obránce Ziolkowski srovnal na 1:1 a udržel tak Římany na osmé příčce.
Na tu už nedosáhla Boloňa v obraně s Martinem Vitíkem, který se po zranění vrátil do základní sestavy.
Porazila sice poslední Maccabi Tel Aviv na neutrálním hřišti v Srbsku 3:0, přesně mířili Angličan Rowe, Orsolin a Pobega, ale na přímý postup to nestačilo.
Horníček v Deventeru neměl moc práce. Domácí, kteří už neměli šanci na postup, ho ani jednou neohrozili.
Ani portugalský tým toho dopředu moc nepředvedl, a tak největší vzrušení v hledišti obstaral obrovský ohňostroj, kvůli němuž začal druhý poločas se zpožděním.
Dosud neporažený Ferencváros Budapešť kapituloval na hřišti Nottinghamu Forest a vypadl z první osmičky. Vlastní gól otevřel cestu k porážce 0:4, další dvě branky zařídil Brazilec Jesus.
Poprvé vyšel naprázdno i Freiburg, v Lille dohrával bez vyloučeného Eggesteina a v nastavení ho o neporazitelnost připravila penalta, kterou proměnil Giroud. Plzeň tak prošla jako jediná celou skupinovou fází bez porážky.
Celtic Glasgow zdolal Utrecht 4:2 a udržel se na postupové pozici. To znamená, že si únorové první kolo vyřazovací části může zahrát i Tomáš Čvančara, který do Skotska přišel nedávno na hostování z Mönchengladbachu.
Už v úvodní dvacetiminutovce přinesli rozhodnutí Nygren, vlastní gól a penalta, kterou proměnil Belgičan Engels.
Nejlepším střelcem se stal Srb Stanič z Ludogorce a jeho sedmý gól v zápase s Nice udržel bulharského mistra ve hře.
Na pokračování se tak může těšit i Filip Kaloč, který byl dnes jen na lavičce domácích, ale soutěž pro něj ještě nekončí.
Stuttgart rozdrtil v minulém ročníku Ligy mistrů Young Boys Bern 5:1, tentokrát už v osmé minutě vedl 2:0, ale švýcarský tým, v němž byl Dominik Pech jen mezi náhradníky, dokázal vyrovnat. V závěru však inkasoval třetí gól a skončil těsně pod čarou postupu.
V pátečním osudí bude chybět i Feyenoord Rotterdam. Jeho trenér Van Persie byl v roce 2002 při tom jako hráč, když v Rotterdamu slavili triumf v tehdejším Poháru UEFA, ale své svěřence přes nástrahy skupinové fáze nepřevedl. Na trávníku Betisu Sevilla Feyenoord prohrál už šestý zápas, tentokrát 1:2.
Loučí se také Glasgow Rangers a loňské čtvrtfinále si nezopakují. V Portu sice začali dobře, když hned v úvodu hlavičkoval do sítě Francouz Gassama, ale tři góly v rozpětí patnácti minut je zlomily.
Mezi vyřazenými jsou i další týmy, které před sezonou myslely výš, protože hrály předkola Ligy mistrů - Sturm Štýrský Hradec, Salcburk, rumunský FCSB s brankářem Lukášem Zimou nebo Nice. Malmö, které poslalo v předkole Sigmu Olomouc o patro níž do Konferenční ligy, skončilo předposlední.
Fotbalová Evropská liga - 8. kolo:
Basilej - Viktoria Plzeň 0:1 (0:1)
Branka: 39. Panoš.
Aston Villa - Salcburk 3:2 (0:1)
Branky: 65. Rogers, 76. Mings, 87. Jimoh-Aloba - 33. Konaté, 49. Yeo.
Betis Sevilla - Feyenoord Rotterdam 2:1 (2:0)
Branky: 17. Antony, 32. Ezzalzúlí - 77. Tengstedt.
Celtic Glasgow - Utrecht 4:2 (3:1)
Branky: 6. Nygren, 10. vlastní Viergever, 19. Engels z pen., 66. Trusty - 44. De Wit, 62. Blake.
CZ Bělehrad - Celta Vigo 1:1 (0:0)
Branky: 89. Duarte - 87. López.
FC Porto - Glasgow Rangers 3:1 (3:1)
Branky: 27. Mora, 36. Moura, 41. vlastní Fernandez - 6. Gassama.
FCSB - Fenerbahce Istanbul 1:1 (0:1)
Branky: 71. Cisotti - 19. Yüksek.
Deventer - Braga 0:0
Genk - Malmö 2:1 (1:1)
Branky: 45. Heymans z pen., 82. Karetsas - 4. Ali.
Lille - Freiburg 1:0 (0:0)
Branka: 90.+2 Giroud z pen. ČK: 74. Eggestein (Freiburg).
Ludogorec Razgrad - Nice 1:0 (1:0)
Branka: 42. Stanič.
Lyon - PAOK Soluň 4:2 (1:1)
Branky: 34. Himbert, 55. Merah, 88. Karabec, 90.+3 Gomes - 20. Jakumakis, 67. Meïté. ČK: 41. Konstantelias (PAOK).
Maccabi Tel Aviv - Boloňa 0:3 (0:1)
Branky: 35. Rowe, 47. Orsolini, 90.+4 Pobega.
Midtjylland - Dinamo Záhřeb 2:0 (0:0)
Branky: 49. Čo Ku-song, 74. Bak.
Nottingham - Ferencváros Budapešť 4:0 (2:0)
Branky: 21. a 55. Igor Jesus, 17. vlastní Ötvös, 90. McAtee z pen.
Panathinaikos Atény - AS Řím 1:1 (0:0)
Branky: 58. Taborda - 80. Ziólkowski. ČK: 15. Mancini (AS Řím).
Sturm Štýrský Hradec - Brann Bergen 1:0 (0:0)
Branka: 85. Kiteišvili.
Stuttgart - Young Boys Bern 3:2 (2:1)
Branky: 6. Undav, 7. Demirovič, 90. Andrés - 42. Gigovič, 57. Lauper.
Konečná tabulka:
1.
Lyon
8
7
0
1
18:5
21
2.
Aston Villa
8
7
0
1
14:6
21
3.
Midtjylland
8
6
1
1
18:8
19
4.
Betis Sevilla
8
5
2
1
13:7
17
5.
FC Porto
8
5
2
1
13:7
17
6.
Braga
8
5
2
1
11:5
17
7.
Freiburg
8
5
2
1
10:4
17
8.
AS Řím
8
5
1
2
13:6
16
9.
Genk
8
5
1
2
11:7
16
10.
Boloňa
8
4
3
1
14:7
15
11.
Stuttgart
8
5
0
3
15:9
15
12.
Ferencváros Budapešť
8
4
3
1
12:11
15
13.
Nottingham
8
4
2
2
15:7
14
14.
Viktoria Plzeň
8
3
5
0
8:3
14
15.
CZ Bělehrad
8
4
2
2
7:6
14
16.
Celta Vigo
8
4
1
3
15:11
13
17.
PAOK Soluň
8
3
3
2
17:14
12
18.
Lille
8
4
0
4
12:9
12
19.
Fenerbahce
8
3
3
2
10:7
12
20.
Panathinaikos Atény
8
3
3
2
11:9
12
21.
Celtic Glasgow
8
3
2
3
13:15
11
22.
Ludogorec Razgrad
8
3
1
4
12:15
10
23.
Dinamo Záhřeb
8
3
1
4
12:16
10
24.
Brann Bergen
8
2
3
3
9:11
9
25.
Bern
8
3
0
5
10:16
9
26.
Štýrský Hradec
8
2
1
5
5:11
7
27.
FCSB
8
2
1
5
9:16
7
28.
Deventer
8
2
1
5
6:14
7
29.
Feyenoord Rotterdam
8
2
0
6
11:15
6
30.
Basilej
8
2
0
6
9:13
6
31.
Salcburk
8
2
0
6
10:15
6
32.
Glasgow Rangers
8
1
1
6
5:14
4
33.
Nice
8
1
0
7
7:15
3
34.
Utrecht
8
0
1
7
5:15
1
35.
Malmö
8
0
1
7
4:15
1
36.
Maccabi Tel Aviv
8
0
1
7
2:22
1
