Sport

Plzeň uspěla v Basileji, ligovou fází Evropské ligy prošla bez porážky

ČTK,Sport

Fotbalisté Plzně zakončili své účinkování v ligové fázi fotbalové Evropské ligy vítězstvím na hřišti Basileje 1:0 a udrželi si tak i v osmém duelu neporazitelnost. Vítězný gól dal Jiří Panoš.

Jiří Panoš slaví gól
Jiří Panoš slaví gólFoto: REUTERS
Plzeň si dnešním výsledkem zajistila 14 bodů a tím 14. pozici v konečném pořadí Evropské ligy i lepší výchozí pozici pro play off.

Jako první český tým od zavedení nového formátu pohárů prošla celou ligovou fází bez prohry.

Play off si Plzeňané v pohárech zahrají třetí sezonu po sobě, předloni dosáhli postupem do čtvrtfinále Konferenční ligy na maximum v soutěžích UEFA.

Basilej se šesti body do vyřazovací části soutěže nepostoupila.

Utkání 8. kola fotbalové Evropské ligy:

FC Basilej - Viktoria Plzeň 0:1 (0:1)

Branka: 39. Panoš. Rozhodčí: Kruašvili - Varamišvili, Elikašvili (všichni Gruzie) - Ruperti (video, Niz.). ŽK: Adjetey, Rüegg - Dweh, Memič.

Basilej: Hitz (46. Salvi) - Rüegg, Adjetey, Daniliuc, Schmid (64. Cissé) - Koindredi (57. Leroy), Kacuri - Traoré (57. Agbonifo), Shaqiri, Otele (79. Salah) - Ajeti. Trenér: Lichtsteiner.

Plzeň: Wiegele - Memič, Dweh, Jemelka, Spáčil - Valenta (79. Kabongo), Červ - Panoš (64. Višinský), Ladra, Doski - Souaré (90.+4 Novák). Trenér: Hyský.

