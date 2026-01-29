Plzeň uspěla v Basileji, ligovou fází Evropské ligy prošla bez porážky

Fotbalisté Plzně zakončili své účinkování v ligové fázi fotbalové Evropské ligy vítězstvím na hřišti Basileje 1:0 a udrželi si tak i v osmém duelu neporazitelnost. Vítězný gól dal Jiří Panoš.
Plzeň si dnešním výsledkem zajistila 14 bodů a tím 14. pozici v konečném pořadí Evropské ligy i lepší výchozí pozici pro play off.
Jako první český tým od zavedení nového formátu pohárů prošla celou ligovou fází bez prohry.
Play off si Plzeňané v pohárech zahrají třetí sezonu po sobě, předloni dosáhli postupem do čtvrtfinále Konferenční ligy na maximum v soutěžích UEFA.
Basilej se šesti body do vyřazovací části soutěže nepostoupila.
Aktualizujeme…
Utkání 8. kola fotbalové Evropské ligy:
FC Basilej - Viktoria Plzeň 0:1 (0:1)
Branka: 39. Panoš. Rozhodčí: Kruašvili - Varamišvili, Elikašvili (všichni Gruzie) - Ruperti (video, Niz.). ŽK: Adjetey, Rüegg - Dweh, Memič.
Basilej: Hitz (46. Salvi) - Rüegg, Adjetey, Daniliuc, Schmid (64. Cissé) - Koindredi (57. Leroy), Kacuri - Traoré (57. Agbonifo), Shaqiri, Otele (79. Salah) - Ajeti. Trenér: Lichtsteiner.
Plzeň: Wiegele - Memič, Dweh, Jemelka, Spáčil - Valenta (79. Kabongo), Červ - Panoš (64. Višinský), Ladra, Doski - Souaré (90.+4 Novák). Trenér: Hyský.
Izraelská armáda přijala palestinský odhad počtu zabitých v Gaze
Izraelská armáda přijala odhad ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy, podle kterého tam bylo ve válce zabito více než 71 000 Palestinců, napsal dnes izraelský deník Haarec.
Poznáte osoby na fotce? 12 lidí bušilo a kopalo do mladíka, skončil se zlomeninami
Teplice byly svědky brutální rvačky, která vyústila ve zlomeniny v obličeji. Na osmnáctiletého mladíka se ve výrazné přesile vrhla skupina asi 12 osob. Ta muže napadla pěstmi a kopanci. Po agresorech nyní pátrají strážci zákona, kteří zveřejnili několik jejich fotografií. „Žádáme svědky, kteří by mohli k věci cokoliv říci, aby se policistům přihlásili,“ uvedla mluvčí ústecké policie.
ŽIVĚMusíme se připravit na válku. Írán zahájí vojenské manévry ve strategickém zálivu
Íránské revoluční gardy budou v Hormuzském průlivu v neděli a pondělí provádět námořní cvičení, píše agentura Reuters s odkazem na íránskou stanici Press TV. Írán musí být připraven pro případ války, uvedl mezitím íránský viceprezident Mohammad Rezá Áref.
Litvínov definitivně míří do baráže, vzepětí lídra v Třinci přišlo pozdě
Výsledky zápasů 47. kola hokejové extraligy.
Provokace a kopání do auta. Objevily se nové záběry muže zabitého Trumpovými agenty
Alex Pretti, kterého v sobotu v Minneapolisu smrtelně postřelili federální agenti, se podle nově zveřejněných záběrů dostal s úřady do fyzického střetu už 11 dní před svou smrtí. Na videích je vidět, jak na agenty plive, nadává jim a kope do zadního světla jejich vozu.