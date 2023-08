Kanoista Fuksa je poprvé mistrem světa na kilometru, OH vybojoval i Dostál

Kanoista Martin Fuksa je poprvé mistrem světa na kilometrové trati. Na šampionátu v Duisburgu rozhodl v závěru. Vedle zlaté medaile vybojoval v této disciplíně místo pro Česko na olympijských hrách 2024 v Paříži. To získal i kajakář Josef Dostál, který ale na cenný kov nedosáhl. V závodě na 1000 metrů obsadil pátou příčku.

Pro Fuksu je dnešní triumf třetím světovým titulem v kariéře, předchozí dva vybojoval na neolympijské pětistovce. Na kilometru pravidelně sbíral medaile včetně loňského bronzu, ale zlato mu dosud unikalo.

V Duisburgu si vedl suverénně v rozjížďce i semifinále. Ve finále se nehnal dopředu, ale držel se společně s dalšími favority těsně za Polákem Wiktorem Glazunowem, který rozjel závod nejrychleji. Třicetiletý český reprezentant zabral v závěrečných 250 metrech a na jeho zrychlení nikdo nenašel odpověď.

Fuksa získal světový titul poprvé od Račic 2017. "Mistr světa zní hezky. Naposledy jsem to slyšel před šesti lety, to je dlouhá doba. Jsem rád, že to přišlo zrovna tady v Duisburgu, mám to tady moc rád. A vyhrát před tolika lidmi je fajn, jsem hrozně šťastný," radoval se v nahrávce pro média. Porazil i dlouholetého rivala Sebastiana Brendela z Německa, který skončil třetí, a zvítězil o více než osm desetin sekundy před Rumunem Catalinem Chirilou. Ani pro dnešek nemá ještě na šampionátu hotovo. Před 16. hodinou ho čeká semifinále delbkánoe na 500 metrů s bratrem Petrem, kde by rovněž chtěli vyjet olympijskou kvótu.

Nejlepší závod na kilometru v sezoně absolvoval Dostál. Čtyřnásobný olympijský medailista letos ve Světovém poháru ani jednou nepostoupil na olympijské distanci do finále, tentokrát se mu to podařilo. V úvodu finále ztrácel, ale postupně se propracoval dopředu a zopakoval loňské páté místo. Byl spokojený s tím, jak závod zvládl takticky. "Povedl se mi krásně start, pak jsem si přešel do volnějšího tempa. Přeci jenom jsem nebyl v ideální kondici před těmito závody, takže jsem si jel svůj závod. Do poslední 250 jsem to trochu odpích a málem z toho byla i medaile," řekl.

Od světové medaile, kterou na 1000 metrů naposledy získal v roce 2019, ho dělily téměř dvě sekundy. Ale i tak byl spokojený s tím, jak navzdory střevní viróze v závěrečné přípravě kilometr odjel. "Je to obrovský pokrok od jara, kdy jsem obsadil dvakrát desáté místo na Světovém poháru při ne úplné obsazenosti. Teď je to páté, což když se podíváme zpátky, není žádný megaúspěch, ale já jsem s tím spokojený," přemítal. Skončila ale jeho unikátní série, během níž od debutu v roce 2013 nikdy neodjel ze světového šampionátu bez medaile.

Výsledky - finále:

Muži, 200 m - K1: 1. Seja (Lit.) 35,243, 2. Kavelašvili (Gruz.) -0,121, 3. Garrote (Šp.) -0,137, …finále B: 7. Sobíšek (ČR) 36,073. 500 m, C4: 1. Španělsko (Moreno, Grana, Fontan, Sieiro) 1:30,808, 2. Polsko -1,565, 3. Ukrajina -1,917. 1000 m - K1: 1. Pimenta (Portug.) 3:27,712, 2. Varga (Maď.) -0,429, 3. Thordsen (Něm.) -0,591, …5. Dostál (ČR) -2,310. C1: 1. M. Fuksa (ČR) 3:45,124, 2. Chirila (Rum.) -0,834, 3. Brendel (Něm.) -1,457. K2: 1. Vázquez, Peňa (Šp.) 3:11,512, 2. Vajda, Szántoi Szabó (Maď.) -0,854, 3. Winklemann, Busch (Něm.) -2,038, …8. Kulich, Vorel (ČR) -8,063. C2: 1. Craciun, Santini (It.) 3:34,565, 2. Adam, Pickert (Něm.) -0,731, 3. Sprincean, Nuta (Rum.) -1,925, …finále B: 1. Zalubil, Rudolf (ČR) 3:41,066.

Ženy, 500 m - K1: 1. Carringtonová (N. Zél.) 1:47,769, 2. Jorgensenová (Dán.) -1,333, 3. Csipesová (Maď.) -2,930, …finále B: 7. Paloudová (ČR) 1:51,844. C2: 1. Sü Š'-siao, Sun Meng-ja (Čína) 1:52,775, 2. Jacomeová, Corberaová (Šp.) -0,141, 3. Mackenzieová, Vincentová (Kan.) -0,181, …finále B: 8. Šímová, Malíková (ČR) 2:04,126.