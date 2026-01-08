Kamerunec doplatil na přetlak v útoku Sparty, vrací se do Dukly

Kamerunský fotbalový útočník Kevin-Prince Milla stráví jarní část sezony na hostování v pražské Dukle, odkud loni v létě přestoupil do Sparty.
Dejvický celek o návratu dvaadvacetiletého Kamerunce informoval na svém webu.
Milla v jarní části minulé sezony v Dukle hostoval a pomohl jí k záchraně v nejvyšší soutěži, následně ho klub vykoupil z rakouského Grazer AK.
Zkraje srpna přestoupil do Sparty, na podzim ale plnil především roli náhradníka. Za letenský tým vstřelil dva góly a oba do sítě divizních Karlových Varů v utkání domácího poháru.
V pondělí Sparta přivedla útočníka Matyáše Vojtu z Mladé Boleslavi, což byl nejdražší přestup českého hráče mezi dvěma tuzemskými kluby. Bez bonusů by měl vyjít na téměř 100 milionů korun.
Zároveň tím rozšířil konkurenci v ofenzivě Sparty, kde jsou i Albion Rrahmani a Jan Kuchta.
"Jsem rád, že jsem zpátky doma. Těší mě, že klub o mě znovu projevil zájem. Jsem tady od toho, abych za Duklu bojoval a odvedl práci, která je před námi. Velkou výhodou je, že se nemusím adaptovat. Znám klub, trenéry i spoluhráče a cítím se jako součást týmu. Teď už jde jen o to vběhnout na hřiště a bojovat o ligové body," řekl Milla.
S Duklou bude znovu bojovat o záchranu. Dejvičtí přezimují na 14. místě, Ostrava i Slovácko ale mají stejný počet bodů.
"Druhá polovina sezony je vždy složitá. Víme, v jaké jsme pozici, co nás čeká a co musíme udělat, abychom sezonu zvládli a vyhnuli se baráži. V minulém ročníku jsme bojovali až do konce a stejný přístup chceme mít i letos," uvedl Milla.
Dukla si od jeho návratu hodně slibuje. "Kevin je hráč, který Duklu, realizační tým i své spoluhráče velmi dobře zná, a není proto potřeba ho dlouze zapracovávat. Věříme, že jeho návrat zvýší konkurenci v ofenzivě a že díky svým fyzickým předpokladům a ligovým zkušenostem bude pro tým důležitým článkem v jarní části sezony," prohlásil sportovní ředitel Martin Hašek.
Milla se k Dukle připojil na soustředění v turecké Antalyi. Již dnes zasáhne do přípravného utkání s maďarskou Kisvárdou.
