115 milionů za Vojtu? Nechci to komentovat, řekl Rosický. Přijít má i mladý Peruánec

Sportovní ředitel fotbalové Sparty Tomáš Rosický je spokojený s konkurencí mezi útočníky, která vznikla pondělním angažováním Matyáše Vojty z Mladé Boleslavi.
Rosický si dokáže představit, že letenský tým půjde do jarní sezony i nadále také s Janem Kuchtou a Albionem Rrahmanim, uvedl na dnešní tiskové konferenci. Nevyloučil však, že by jeden z nich mohl odejít.
Vojta je pro Spartu velkou investicí, člen reprezentace do 21 let přišel podle spekulací médií za částku okolo 115 milionů korun. "Plán s Matyášem je jednoduchý: aby dával co nejvíc gólů za Spartu," poznamenal Rosický s úsměvem.
"Celý příběh je delší, líbil se nám delší dobu. Sledovali jsme jeho vývoj. Když jsme srovnali, jak na tom byl před rokem a teď, udělal obrovský pokrok ve všech činnostech, které od útočníků chceme. Částku nebudu komentovat, ceny srovnatelných hráčů s Vojtou byly podobné, co jsme za něj zaplatili. Už teď v mladém věku je v lize velice produktivní a předpoklad, že se u nás zlepší, je velký," dodal.
Zdůraznil, že s Vojtou mluvil poprvé až po svolení Mladé Boleslavi. "Ctím dohody, poprvé jsem ho kontaktoval až při první nabídce. Byli jsme rychlí a agresivní, tím jsme ho přesvědčili," uvedl Rosický.
Nepotvrdil spekulace, že buď Kuchta, nebo Rrahmani v zimě odejdou. "Nikdy není problém mít tři kvalitní útočníky. Albion je použitelný na víc pozic, můžeme s nimi takto jít do jara. Nebudu se zlobit, když všichni zůstanou, ale můžeme i jednoho ztratit. Víte, že minulou sezonu měl Albion velmi zajímavou nabídku z Lyonu, což se může stát třeba i teď," poukázal Rosický.
Také trenér Brian Priske zatím počítá se všemi třemi útočníky. "Máme jasnou strategii. Samozřejmě dáme vědět, až se bude něco dít, ale teď nemohu nic říci. Přestupy chtějí čas. Jsem spokojený, jak kádr vypadá. Během ledna ještě nějaké změny budou. Hlavně se musíme dobře připravit. Potřebujeme víc gólů, proto je tady Vojta," řekl dánský kouč.
Přípravu s prvním týmem zahájil také další útočník Ondřej Penxa z druholigového béčka. Pro jaro Sparta nepočítá s Kevinem-Princem Millou, který by se měl na čas vrátit do Dukly. "Měl by nás opustit na hostování. Jak koncem podzimu nehrál, tak jeho sebevědomí šlo dolů, ale od léta s ním počítáme. Trenér teď má mezi útočníky velký výběr, hrát bude ten nejlepší. Věřím, že naše útočná vozba vypadá velmi dobře," řekl Rosický.
Podle zákulisních informací by do Sparty měl v nejbližších hodinách zamířit také dvaadvacetiletý křídelník Joao Grimaldo. Peruánský reprezentant je hráčem Partizanu Bělehrad a na podzim hostoval v Rize, za kterou proti Spartě nastoupil v předkole Konferenční ligy.
Rosický zatím nedokáže odhadnout, ke kolika dalším změnám během zimy v kádru dojde. Avizoval příchod středního záložníka poté, co Lukáš Sadílek zamířil do Polska. "Eneme se zranil a na nějaký čas vypadl, což k tomu ještě nahrálo. Stejně jsme plánovali, že středový hráč ještě v zimě dorazí. S trojicí Kairinen, Mannsverk, Vydra jsme spokojení, ale jedno tělo asi ještě potřebujeme, to je jasné," řekl Rosický.
