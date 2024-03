Juráskovy výstavní rány odstřelily Teplice, Slavia se tlačí na Spartu

Fotbalová Slavia si v pohodovém utkání 24. kola Fortuna:Ligy poradila s Teplicemi 4:0. První dvě trefy si připsal parádními trefami z dálky Matěj Jurásek. Fotbalisté Českých Budějovic ztratili vítězství nad Zlínem v posledních minutách, o remíze 2:2 rozhodl Janetzký.

Úřadující vicemistři bodovali v desátém kole za sebou a z druhého místa ztrácejí bod na vedoucí Spartu, která má k dobru podvečerní šlágr proti třetí Plzni. Severočeši po pěti ligových zápasech a poprvé na jaře nebodovali a jsou devátí.

Slavia zvítězila po třech soutěžních utkáních. Kromě čtvrteční porážky 2:4 v Miláně remizovala v minulém kole bez gólů na Spartě a s odvěkým rivalem navíc vypadla ve čtvrtfinále domácího poháru. "Skláři" nezdolali dnešního soupeře od srpna 2014 ani v 19. ligovém duelu za sebou a podlehli mu po předchozích dvou remízách, obě ale uhráli doma.

Domácí kouč Jindřich Trpišovský udělal oproti úvodnímu duelu s AC pět změn v základní sestavě. Poprvé od září dostal v lize šanci od začátku ofenzivní univerzál Jurásek, defenzivní oporu Holeše nahradil ve stoperské dvojici Ogbu. Teplický trenér Zdenko Frťala se kvůli dohodě klubů musel obejít bez levého beka Labíka, záložníka Hronka i nejlepšího střelce týmu Fily, kteří hostují na severu Čech právě ze Slavie. S kapitánskou páskou naopak nechyběl obránce Chaloupek, jenž v létě do vršovického klubu přestoupí. Na střídačce měli "Skláři" pouze pět hráčů do pole.

Slavia začala velkým náporem. Už ve druhé minutě nebezpečně hlavičkoval Diouf, jenž po červené kartě nedohrál duel v Miláně. V 11. minutě Wallem po signálu z rohového kopu šikovně posunul míč na Vlčka a ten technickou střelou těsně minul poloodkrytou bránu. Sám norský záložník zahrozil záhy ze vzduchu a v další šanci musel zasáhnout Ludha proti Masopustově střele z úhlu.

Po drtivé úvodní dvacetiminutovce se Teplice postupně dostaly více do hry, Staňka ale zaměstnaly jen jednou. Gólman Slavie v 35. minutě vyrazil míč před Juklem jen ke Knapíkovi, proti jehož pokusu o lob byl ale včas zpátky na nohou a míč za svá záda nepustil.

Takřka zaplněný Eden se dočkal gólů na konci poločasu. V 38. minutě se Jurásek při převzetí přihrávky obtočil kolem bránícího Knapíka a zpoza vápna se technickým obstřelem trefil přesně ke vzdálenější tyči. O čtyři minuty později se k němu dostal míč po rohovém kopu a tentokrát utaženou střelou na přední tyč překvapil Ludhu. Dvacetiletý mládežnický reprezentant dal třetí a čtvrtou branku v ročníku, v nejvyšší soutěži jich má na kontě celkem deset. V ligové kariéře prožil čtvrtý dvougólový zápas.

Kouč Frťala udělal do druhé půle tři změny v sestavě, a právě jeden z nových hráčů Beránek krátce po zahájení hry obstřelem jen těsně minul. Herní zlepšení hostů ale zbrzdila další branka v 57. minutě. Wallem kličkou obelstil Chaloupka a sám před Ludhou se nezmýlil. Třiadvacetiletý záložník dal pátý gól v ligovém ročníku a třetí na jaře.

Od stavu 3:0 už se zápas dohrával a Pražané spíš šetřili síly na čtvrteční souboj s AC Milán. Zvýšit mohl v 74. minutě střídající Tijani, který však místo přihrávky dalšímu příchozímu hráči z lavičky Teclovi před prázdnou bránu vysoko přestřelil. Čtvrtý zásah tak přidal až v nastavení křižnou střelou Jurečka, jenž se 11. gólem v sezoně dotáhl na druhého nejlepšího střelce soutěže Havlíka ze Slovácka. Teplice inkasovaly čtyřikrát v jednom utkání poprvé v ročníku.

Dělba bodů na jihu Čech

České Budějovice remizovaly doma se Zlínem 2:2, přestože dvakrát vedly. Oba góly Jihočechů vstřelil Jan Suchan. Nejprve se prosadil v úvodu utkání, ale o chvíli později vyrovnal Jakub Černín. Na druhou trefu Suchana v poslední minutě utkání zase odpověděl Jakub Janetzký.

"Ševci" v nejvyšší soutěži s Dynamem poosmé za sebou neprohráli a zůstali na 14. místě, které jako první znamená účast v baráži. Jihočeši zůstali za dnešním soupeřem o bod pozadu a na poslední Karvinou mají dvoubodový náskok.

Oba týmy začaly bez ostychu. Ve druhé minutě dostal dlouhý míč za obranu českobudějovický Šigut, z pravé strany přihrál Suchanovi, jenž střelou překonal Dostála.

Zdálo se, že se domácí na souboj lépe připravili a měli větší chuť do hry. Jenže tato iluze trvala do sedmé minuty. Zlín totiž zahrával třikrát po sobě rohový kop a při tom posledním nejprve trefil Cedidla tyč. Domácí však nedokázali odkopnout míč a Černín prostřelil bránící hráče, kteří stáli před ním. V ligové sezoně dal druhý gól.

Od té chvíle byli hosté do konce poločasu nebezpečnějším týmem. V deváté minutě mohl Zlín vývoj skóre otočit, když po přihrávce Slončíka vypálil Cedidla, ale jeho pokus vyrazil českobudějovický brankář Šípoš. Českým Budějovicím v závěru první části svitla naděje, když hlavní sudí Pechanec nejprve nařídil pokutový kop po údajné ruce Čelůstky. Po přezkoumání videozáznamu však svůj verdikt odvolal.

Druhý poločas byl dlouho spíše opatrný. O něco aktivnější byli domácí. V 75. minutě zastavil faulem Cedidla Alliho. K trestnému kopu se postavil Suchan a vypadalo to, že bude do pokutového území centrovat. Českobudějovický záložník však z úhlu zvolil přímou střelu, která překvapila Dostála a domácí se opět dostali do vedení. Suchan zaznamenal poprvé v ligové kariéře dvě trefy v jednom utkání a se třemi zásahy v tomto ročníku nejvyšší soutěže je spolu s Allim a Ondráškem nejlepším střelcem týmu.

Zase se však mohla opakovat pasáž z úvodu zápasu, kdy Zlín dokázal na vedení rychle zareagovat. Ale střela Nombila skončila těsně vedle. Hosté však nakonec bod přesto vybojovali. V 90. minutě propadl míč v pokutovém území k Janetzkému, který vyrovnal. V ligovém ročníku se zapsal mezi střelce počtvrté a spolu s Vukadinovičem je nejlepším střelcem mužstva.

České Budějovice mají spolu se Zlínem s 52 inkasovanými brankami nejhorší defenzivu soutěže. Dynamo ve třetím domácím utkání jarní části poprvé nezvítězily, v sezoně nejvyšší soutěže tam ale získaly 16 z celkových 18 bodů. Zlín bodoval venku v lize po sérii čtyř proher, v ligovém ročníku tam ale nasbíral jen šest z celkových 19 bodů. "Ševci" nevyhráli tři kola po sobě, Jihočeši tři z posledních čtyř.

24. kolo první fotbalové ligy:

Slavia Praha - FK Teplice 4:0 (2:0)

Branky: 38. a 42. Jurásek, 57. Wallem, 90.+3 Jurečka. Rozhodčí: Machálek - Kubr, Antoníček - Volek (video). ŽK: Bořil (mimo hřiště) - Mičevič, Chaloupek. Diváci: 17.464.

Slavia: Staněk - Vlček (80. Provod), Ogbu, Zima, Diouf - Masopust (46. Tomič), Oscar (73. Tijani) - Jurásek (64. Zmrzlý), Jurečka, Wallem - Van Buren (64. Tecl). Trenér: Trpišovský.

Teplice: Ludha - Cykalo, Chaloupek, Mičevič (46. Mareček) - Švanda, Knapík, Jukl, Urbanec (46. Beránek) - Trubač (75. Bílek) - Jásir (62. Křišťan), Čerepkai (46. Vachoušek). Trenér: Frťala.

Dynamo České Budějovice - FC Zlín 2:2 (1:1)

Branky: 2. a 75. Suchan - 7. Černín, 90. Janetzký. Rozhodčí: Pechanec - Ratajová, Leška - Berka (video). ŽK: Ondrášek, Poulolo - Černín, Janetzký, Nombil, Cedidla, Reiter. Diváci: 2412.

Č. Budějovice: Šípoš - Sladký, Poulolo, Králik, Trummer - Suchan, Čermák, Hellebrand (85. Nikl) - Šigut (68. Lazič), Alli (89. Zíka) - Ondrášek. Trenér: Lerch.

Zlín: Dostál - Cedidla, Černín, Didiba (27. Holík, 84. Pidro), Čelůstka - Nombil, Janetzký - Vukadinovič (67. Fantiš), Slončík (67. Reiter), Bartošák (84. Simerský) - Ikugar. Trenér: Červenka.