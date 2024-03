James překonal další historickou metu. V NBA dal už více než 40 000 bodů

LeBron James překonal v NBA jako první hráč hranici 40 000 bodů. Historicky nejlepšímu střelci zámořské basketbalové ligy chybělo před sobotním zápasem Los Angeles Lakers proti mistrovskému Denveru k dosažení milníku devět bodů a devětatřicetiletá superstar jich dala 26.

Momentálně se Jamesův rekord zastavil na čísle 40.017. Radost z vítězství si ale domácí fanoušci vychutnat nemohli, utkání vyhráli Nuggets 124:114.

James vloni v únoru vystřídal v čele střeleckých statistik Kareema Abdula-Jabbara (38.387 bodů) a po zhruba roce už je před legendárním pivotem Lakers o více než 1600 bodů.

Metu 40 000 překonal na začátku druhé čtvrtiny a při následujícím oddechovém čase se dočkal od diváků aplausu vestoje. "Když jsem překonal 40 000 bodů a viděl v hledišti manželku, maminku, tleskat svou dceru…, musím uznat, že to byl skvělý pocit," řekl James, na jehož počest Lakers připravili i speciální přestávkové video.

"Něco dokázat jako úplně první hráč, to je v téhle lize úžasné," pochvaloval si James, jenž v NBA absolvuje 21. sezonu.

S výjimkou té první neměl v žádné průměr pod 25 bodů na zápas a už přes 1200 utkání v řadě a 17 let se mu nestalo, aby nastřílel méně než deset bodů. Například Michael Jordan odehrál takových zápasů za sebou "jen" 866.

"Pořád mám pocit, že jsem na hřišti schopen dělat věci, které jsem dělal před deseti lety, a i některé, které jsem předváděl před dvaceti lety," přidal James. "Ale vždycky mi šlo hlavně o vítězství a nesnáším, když se prohraje."

James byl nejlepším střelcem domácích, připsal si i 9 asistencí. S 23 body mu sekundoval Rui Hačimura, 19 bodů a 14 asistencí přidal Austin Reaves.

"Je úžasné být s ním (Jamesem) každý den, je to něco, za čím se člověk bude později v životě ohlížet. Začíná to tím, co dělá a jak pracuje, když se nikdo nedívá. Přímo před námi máme jednoho z nejlepších hráčů, co kdy basketbal hráli," řekl Reaves.

Denver dovedl k výhře Nikola Jokič, jenž zaznamenal 35 bodů, 10 doskoků a 7 asistencí. Michael Porter přidal 25 bodů a 10 doskoků.