Tvrdý návrat do ringu: Tyson podlehl o 31 let mladšímu youtuberovi. Ale vydělal si

Bývalý profesionální mistr světa v těžké váze Mike Tyson ve svém prvním oficiálním zápase po téměř dvaceti letech neuspěl. Osmapadesátiletá legenda prohrála páteční ostře sledovaný duel v texaském Arlingtonu s youtuberem Jakem Paulem jednomyslně na body.

Zápas mezi sedmadvacetiletým influencerem a bývalou boxerskou hvězdou se konal na vyprodaném stadionu týmu NFL Dallas Cowboys a vysílal se živě na Netflixu.

Podle médií souboj ani zdaleka neodpovídal propagaci a zájmu, který vyvolal. Na Tysonovi byl znát jeho věk a nepředstavoval pro o 31 let mladšího Paula výraznější hrozbu, uštědřil mu jen 18 ran oproti 78 inkasovaným.

"Pojďme Mikea ocenit. Je největší z těch, kteří tenhle sport dělali. Vzhlížel jsem k němu, byl mou inspirací," řekl Paul bezprostředně po zápase.

Velkou reakci od diváků tím však podle agentury AP nevyvolal, zklamaní lidé se spíše hleděli rychle dostat z osmdesátitisícového stadionu. Verdikt sudích byl jednoznačný, jeden rozhodl v prospěch Paula 80:72 a další dva 79:73.

Paul, jenž začal boxovat před necelými pěti lety, ještě před závěrečným gongem sklonil rukavice a soupeři se poklonil. Vyvolal tím další bučení publika, které chtělo vidět více akce. Později přiznal, že od třetího kola zvolnil, protože měl pocit, že je Tyson unavený a zranitelný.

"Chtěl jsem předvést lidem show, ale nechtěl jsem ublížit člověku, kterému nebylo nutné ublížit. Původně jsem měl strach, že ublíží on mně, takže jsem do něj šel. Udělal jsem maximum," uvedl Paul, jenž má nyní v profesionálním ringu bilanci 11-1, zatím však neměl relevantní soupeře.

Tyson, kdysi přezdívaný "Nejzlejší muž na planetě", byl na vrcholu na konci 80. a začátku 90. let minulého století. Poslední předchozí oficiální zápas absolvoval v roce 2005, exhibici v roce 2020, a po pátku si v kariérní bilanci pohoršil na 50-7.

"Nemusím nikomu nic dokazovat, jen sám sobě. Nejsem z těch lidí, kteří se snaží udělat radost celému světu. Jsem šťastný za to, co dokážu," řekl Tyson. Svůj další návrat do ringu nechal otevřený: "Nevím, bude záležet na situaci."

Duel s Paulem licenční komise v Texasu uznala jako oficiální, i když s upravenými pravidly: boxeři měli těžší rukavice, aby se omezila síla úderů, a boxovalo se na osm dvouminutových místo tradičních tříminutových kol. Původně se měl souboj uskutečnit už v červenci, ale musel být odložen kvůli Tysonovým problémům s žaludečními vředy.

Podle dřívějších spekulací měl Paul za zápas inkasovat 40 milionů dolarů (960 milionů korun), Tyson o polovinu méně.