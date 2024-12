Jágr se vrátil na led, Kladnu ale k bodům nepomohl. Reprízu finále ovládly Pardubice

Hokejisté Kladna prohráli ve 25. kole extraligy s Vítkovicemi 1:4. Rytíři, do jejichž sestavy se vrátil po dvouměsíční absenci hrající majitel Jaromír Jágr, skórovali jako první, ale Ostravané vývoj otočili. Pardubice zvítězily v Třinci 5:3 a ovládly i druhou reprízu posledního finále. Vary udolaly 4:1 Olomouc, Budějovice 1:0 Plzeň, Litvínov 3:0 Brno a Boleslav vyhrála 3:2 po nájezdech v Liberci.

První slibnou možnost měl v Kladně ve 2. minutě vítkovický Kalus. Za domácí odpověděl tečí Jágr, jenž hrál naposledy 16. října v Ostravě, kde Středočeši zdolali po velkém obratu tým Ridery 6:5 v prodloužení. Legendární útočník tehdy nedohrál kvůli nemoci, která ho na dlouhou dobu vyřadila ze hry.

Další příležitosti domácích měli Pytlík a po něm Melka, který zakončoval přečíslení dvou na jednoho, jenže hostující gólman Klimeš byl připravený.

Vítkovičtí pak nevyužili 39 vteřin přesilovky pět na tři. S končícím druhým trestem jim pak ujel Straka, při zakončení svého úniku však zazvonil jen na brankovou konstrukci.

Při dalším trestu na straně Kladna se vyznamenal brankář Brízgala po Barinkově zakončení. Na začátku 18. minuty šli domácí do vedení, když se prosadil Tralmaks, jenže příliš dlouho si ho vychutnat nemohli. Přesně po minutě a půl totiž Zdráhal našel Bambulu a bylo vyrovnáno.

Jen co začala druhá třetina, byla na delší dobu hra přerušena kvůli díře v ledu u hrazení nedaleko hostující střídačky. Chvíli poté, co se začalo opět hrát, měli Rytíři k dispozici přesilovku. Vůbec se jim však nepovedla a necelou půlminutku po návratu Kováře do hry navíc inkasovali: Zdráhal našel nádhernou přihrávkou Nellise a tomu stačilo vedle Brízgalova betonu jen dobře nastavit hůl.

Na začátku 32. minuty mohl vyrovnat dorážející Procházka, Klimeš byl však proti. Na druhé straně se nenechal zahanbit ani Brízgala, když levým betonem vychytal ve velké šanci Vehovského.

Ostravané přesto odskočili na rozdíl dvou branek. Kalus ve 37. minutě přetlačil dva protihráče, našel najíždějícího Barinku, jenž z otočky prostřelil Brízgalu. O chvilku později Eberle z dobré pozice minul.

Středočeši se ve třetím dějství snažili ještě vrátit do zápasu a byli výrazně aktivnější než hosté, kteří už jen trpělivě čekali na brejky, jenže recept na překonání vítkovické obrany v čele s pozorným Klimešem hledali marně. Když se pak Ostravané prosadili 56. minutě Eberleho zásluhou počtvrté, bylo o vítězi jasno.

Pardubický lídr soutěže vedl v Třinci ve 23. minutě po trefách Jana Mandáta a Jakuba Zbořila, domácí vyrovnali ve druhé třetině góly Andreje Nestrašila a Marka Daňo. Východočechům vrátili dvoubrankový náskok Libor Hájek a Jiří Smejkal. Obhájce titulu odpověděl gólem Richarda Nedomlela, ale poslední slovo měl Tomáš Vondráček.

České Budějovice triumfovaly na ledě Plzně 1:0 a připsaly si pátou výhru z posledních šesti utkání. Venku uspěly počtvrté za sebou. Tři body zajistil hostům vítěznou trefou ve 24. minutě Tomáš Zohorna. Domácí potvrdili potíže s koncovkou a gólmana Milana Kloučka, který si připsal třetí nulu v ročníku, nepřekonali.

Litvínov zvítězil v Brně 3:0 a vrátil se na druhé místo tabulky. O tři body pro Vervu se gólově zasloužili David a Ondřej Kašovi, vše při power play jistil Josef Jícha gólem do prázdné branky. Šimon Zajiček potřetí v sezoně udržel čisté konto. Brňané prohráli počtvrté v řadě a celkově neuspěli posedmé z osmi posledních zápasů.

Mladá Boleslav vyhrála v Liberci 3:2 a po samostatných nájezdech a na ledě regionálního rivala uspěla po pěti porážkách. Rozhodující nájezd proměnil Tomáš Fořt.

Karlovy Vary porazily doma Olomouc 4:1. Hattrickem to zařídil nejlepší střelec soutěže Ondřej Beránek, který si polepšil na 18 gólů a překonal hranici 100 zásahů v domácí nejvyšší soutěži. Hanáci venku prohráli podesáté za sebou.

25. kolo hokejové Tipsport extraligy:

Rytíři Kladno - HC Vítkovice Ridera 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 18. Tralmaks (Filip, Ticháček) - 19. Bambula (P. Zdráhal, Nellis), 27. Nellis (P. Zdráhal, Bambula), 37. Barinka (M. Kalus), 56. Eberle (Vehovský, Hašek). Rozhodčí: Hribik, Jeřábek - J. Svoboda, Hnát. Vyloučení: 3:2. Bez využití. Diváci: 1891.

HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice 3:5 (0:1, 2:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 25. A. Nestrašil (O. Kovařčík, M. Růžička), 35. Daňo (Addamo, Cienciala), 48. Nedomlel - 3. Mandát (Čerešňák, Poulíček), 23. J. Zbořil (Mandát), 40. Hájek (Červenka, M. Kaut), 41. Smejkal (L. Sedlák, Červenka), 58. Vondráček (Čerešňák). Rozhodčí: Cabák, Vrba - Šimánek, Zíka. Vyloučení: 2:1. Bez využití. Diváci: 4827.

HC Škoda Plzeň - Banes Motor České Budějovice 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Branka a nahrávky: 24. T. Zohorna (Gulaš, Ordoš). Rozhodčí: Šír, Hradil - Brejcha, Axman. Vyloučení: 0:2. Bez využití. Diváci: 4693.

HC Kometa Brno - HC Verva Litvínov 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 18. D. Kaše (Sandberg, Czuczman), 40. O. Kaše (M. Sukeľ, D. Kaše), 60. Jícha (O. Kaše, M. Sukeľ). Rozhodčí: Obadal, Stano - Rampír, Blažek. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. Diváci: 6046.

HC Energie Karlovy Vary - HC Olomouc 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 28. O. Beránek (J. Šír, Reunanen), 36. O. Beránek (Černoch, Jiskra), 37. Gríger (Jaks), 59. O. Beránek (Černoch, Mamčics) - 2. Kohout (Ondrušek, Anděl). Rozhodčí: Ondráček II, Květoň - Ondráček I, Gerát. Vyloučení: 4:4, navíc Kohout (Olomouc) 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:0. Diváci: 3385.

Bílí Tygři Liberec - BK Mladá Boleslav 2:3 po sam. náezdech (1:2, 1:0, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 9. Jansa (Kelly Klíma), 40. Flynn (Filippi) - 13. Bernad (Junttila, Havlín), 16. Skalický (F. Pavlík), rozhodující sam. nájezd Fořt. Rozhodčí: Mrkva, Kika - Hlavatý, Lederer. Vyloučení: 3:2. Bez využití. Diváci: 5306.

1. Pardubice 27 16 2 3 6 84:65 55 2. Litvínov 25 16 0 2 7 72:52 50 3. Sparta 26 13 3 2 8 80:49 47 4. Mladá Boleslav 26 12 5 1 8 70:57 47 5. Hradec Králové 25 12 2 2 9 69:66 42 6. Karlovy Vary 25 10 4 3 8 73:66 41 7. České Budějovice 25 11 2 1 11 62:64 38 8. Vítkovice 26 11 1 2 12 85:84 37 9. Brno 25 8 3 4 10 62:72 34 10. Olomouc 25 10 1 0 14 60:68 32 11. Třinec 26 6 3 6 11 59:70 30 12. Liberec 25 6 3 5 11 59:75 29 13. Plzeň 25 5 5 3 12 44:71 28 14. Kladno 25 6 2 2 15 66:86 24

Další program:

Neděle 8. prosince - 26. kolo:

15:00 HC Oceláři Třinec - HC Verva Litvínov (vzájemný zápas v této sezoně: 3:2 v prodl.), HC Dynamo Pardubice - HC Energie Karlovy Vary (1:2 v prodl.),

16:00 BK Mladá Boleslav - Rytíři Kladno (4:2), HC Vítkovice Ridera - Mountfield Hradec Králové (7:9), HC Sparta Praha - HC Kometa Brno (1:2 po sam. nájezdech),

17:00 Banes Motor České Budějovice - Bílí Tygři Liberec (1:2),

18:00 HC Olomouc - HC Škoda Plzeň (2:3).