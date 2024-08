Já mám vypouštět olympijský závod? Česká mílařka Mäki pařížskou novinku nechápe

V Tokiu pobláznila české fanoušky u obrazovek. Překonala český rekord a zaběhla si olympijské finále. Nyní v Paříži mílařka Kristiina Sasínek Mäki těsně nepostoupila z rozběhů. Čeká ji ale novinka v podobě středečních oprav, přes které ještě do semifinále může projít. Z druhé šance pod pěti kruhy je ale hodně rozpačitá.

Paříž (od našeho zpravodaje) - Bylo už víc než deset minut po rozběhu a stejně ještě ztěžka popadala dech.

A už věděla, že do 24 hodin ji čeká další opravný pokus v závodě na 1500 metrů. Novinka letošních olympijských her.

"Připadá mi to bláznivý. Nevím, jestli se to dá úplně srovnat s dvoustovkou nebo čtvrtkou. Jak moc je super, že mám druhou šanci, vám řeknu zítra," vyhlížela před úterním polednem středeční start.

"Ještě závodíme opět v dopoledním programu," odfrkla si česká mílařka.

V rozběhu doběhla sedmá, tedy těsně za hranou postupu. Ale smutná z toho nebyla.

"Sice je to nepostup, ale pocitově jsem spokojená, protože když se kouknu na soupeřky, tak to byl dobrý závod," hodnotila dění na dráze.

"A doufám, že mi zbylo dost sil. Vždycky jsem u něčeho nového, když se dělala státní maturita, tak mě to taky neminulo. Já si prostě dám vždycky všechno celé se vším všudy," culila se ironicky Mäki.

Kvůli tomu, že je čekal další olympijský pokus, šetřily některé nepostupující běžkyně síly už v úterním rozběhu.

"Někde na třístovce do cíle jsem si říkala, proč tahle běží tak pomalu, musíme přece sprintovat do toho konce. Nějakých 200 metrů do cíle se mi honilo hlavou, že jsem tak 29., že musím přidat. A bohužel, nestačilo to," vysvětlila dvaatřicetiletá reprezentantka.

Sama ale odmítala nějak taktizovat. "Řešili jsme to s trenérem, jestli když člověk vidí, že to na postup nebude, není lepší to vypustit. Ale mně přijde strašný vypouštět olympijský hry. Je to divný. Může se stát nějaká nečekaná věc a pak bych si to vyčítala dlouho," prohlásila Mäki.

Sebevědomí na postup do semifinále jí nechybí, protože za favoritkami rozběhu příliš nezaostala. Navíc si v Tokiu před třemi lety otestovala, že na finále pod pěti kruhy má.

"Jsou to úplně nové olympijské hry. Vždyť když jsem vběhla na stadion, tak začala vlna hluku, která pak úplně vystřelila a udělala mi husinu po celém těle. Navíc mi sem přijela rodina, to je všechno super," pochvalovala si kulisu.

Ale zdaleka ne všechno jí přijde na pařížských olympijských hrách skvělé. "Tokio mělo lepší zázemí. Bylo tam lepší jídlo. Během covidu jsme taky nikam nemohli, takže mi přišlo, že jsme olympiádu v českém týmu prožívali tak nějak víc spolu. To mi oproti posledním hrám chybí," porovnávala Mäki.