"Vím, kde máme nedostatky." Hašek u reprezentace nechce končit

Trenér Ivan Hašek po výhře 3:2 nad Ukrajinou v druhém utkání skupiny B1 Ligy národů řekl, že má nadále velkou chuť pokračovat u české fotbalové reprezentace.

Jednašedesátiletý kouč byl pod palbou kritiky po sobotním debaklu 1:4 v Gruzii. Na tiskové konferenci uvedl, že ho potěšila reakce mužstva, které ukázalo charakter. Zároveň připustil, že očekával, že tým už bude herně trochu dál.

"Kdybychom dnes nezvítězili, tak by byla kritika ještě daleko větší. První zápas nebyl dobrý, to všichni víme. Tentokrát co se týče nasazení, bojovnosti nebo obětavosti, tak za to hráčům patří velké poděkovaní. Hráči nechali na hřišti vše a ukázali charakter," prohlásil Hašek, který převzal mužstvo v lednu.

Reprezentací se bude jako tradičně na svém zasedání v příštím týdnu zabývat výkonný výbor FAČR.

"Samozřejmě mám velkou chuť pokračovat. K tomu, abychom postoupili na mistrovství světa, je cesta dlouhá. Dostali jsme na úvod facku, co se týče celého projevu. Já si pamatuju, že jsem jako hráč takovou facku dostal kolikrát. Záleží na tom, jak rychle se z toho dostanete. Já věřím, že tým se z toho dostane. To, že má tým charakter, to je jeho nejdůležitější stránka," řekl Hašek.

"Cokoliv může přijít, i když vyhrajete. Z arabského světa jsem zvyklý, že musíte každý zápas vyhrát. Když nevyhrajete, musíte se zodpovídat a může to být váš konec. S tím jsem se naučil žít. Spíš mi to dodává ještě větší energii v tom, že zápasy mají větší grády," uvedl Hašek.

"Jestli tady zůstaneme, nebo ne, to není jen otázka na (předsedu FAČR) Petra Fouska, ale na výkonný výbor. Jestli nás výkonný výbor odvolá, život jde dál," dodal kouč, který má smlouvu do konce nadcházející kvalifikace mistrovství světa.

Jeho svěřenci si proti Ukrajině připsali v součtu s nevydařeným Eurem v Německu první výhru po čtyřech zápasech.

"Vím, kde máme nedostatky. Že ještě nemáme nějakou tvář, kterou bychom týmu nasadili. Možná jsme si mysleli, že budeme hrát v pěkně upraveném saku a bude to hezky vypadat. Ale my musíme nasadit montérky, jezdit po zemi a zápas odbojovat. To jsou naše přednosti a musíme tím nahradit některé herní nedostatky," řekl Hašek.

Oproti utkání v Tbilisi udělal hned šest změn v základní sestavě a záložník Pavel Šulc se mu proti Ukrajině odvděčil prvními dvěma góly v reprezentačním "áčku".

"Určitě je to hráč budoucnosti. Když se podíváte na to, kolik toho naběhá a kolik odvede práce pro celý tým jak dopředu, tak dozadu… Je to o sbírání zkušeností v takto těžkých zápasech. Je to určitě hráč, který bude v budoucnu stabilním členem týmu. Hlavně, aby byl zdravý," uvedl Hašek.

Sáhl také ke změně rozestavení a na rozdíl od minulých utkání vsadil na systém se čtyřmi obránci.

"Vycházeli jsme z předchozího zápasu a byla tam určitá únava. Hranáč se Zimou toho naběhali nejvíc a měli hodně sprintů. Do toho bylo i cestování, takže jsme vycházeli z celkového stavu. Chtěli jsme tam dostat součinnosti i vazby z klubů, proto jsme zvolili tuto variantu," řekl Hašek.

Připustil, že očekával, že mužstvo už bude herně dál. Další zápas tým čeká za měsíc doma proti Albánii.

"Nesmíme ustoupit od toho, aby tam bylo nasazení a jízda jako dnes, to bylo enormní. Musíme k tomu přidat další věci. Jsem přesvědčen, že mužstvo může mít progres. Ale je pravda, že bychom byli rádi herně už někde dál," dodal Hašek.