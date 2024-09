"Dávat hlouposti na Instagram? Musím trénovat." Slovenský strojník vyzval i McGregora

Ivana Buchingera čeká v kleci už 53. zápas profesionální kariéry. V pátek vyzve v Oberhausenu v rámci večera Oktagon 60 domácího Loma Aliho Eskieva. Osmatřicetiletý Slovák promluvil v rozhovoru pro Aktuálně.cz o přípravách na náročný duel, o svém civilním zaměstnání a zavzpomínal také na zápas proti slavnému Conoru McGregorovi.

Jak se cítíte týden před zápasem proti Eskievovi?

Všechno jde podle plánu. Myslím, že jsem už dlouho neměl tak dobrou přípravu jako teď. Fyzicky, kondičně i psychicky se cítím skvěle. Do Německa poletím až ve čtvrtek. Cestování už nemám tolik rád, na druhou stranu těším se, že budu mít i tam svou podporu. Dlouho jsem totiž trénoval v německém gymu Spirit.

Ale doma bude přeci jen soupeř. Jaká může být atmosféra?

U mě to nehraje takovou roli. Dříve jsem často bojoval v Rusku a podporu jsem neměl skoro nikde. Naučil jsem se s tím srovnat. Teď na to vůbec nemyslím.

Kvůli zápasu v Oberhausenu jste odsunul na vedlejší kolej pyramidu Tipsport Gamechanger o 300 tisíc eur, kde ještě můžete zasáhnout do boje jako "lucky loser". Co vás k tomu vedlo?

Dostat se do Gamechangeru už je dost těžké, ta šance není velká. Zbývají poslední zápasy, myslím, že už nikdo nevypadne. Někdo by musel mít obrovskou smůlu a já obrovské štěstí. Když vyhraju v Německu, můžu zase ještě někam vystřelit.

Přitom jste v červenci říkal, že kdyby se vám povedlo celý Gamechanger vyhrát, ukončíte kariéru. Takže změna plánu?

Moc se toho nezměnilo. Může se stát, že proti Eskievovi vyhraju, pak někdo vypadne z Gamechangeru, nastoupím i tam a celou pyramidu vyhraju. To je nejrůžovější scénář. Může se stát i to, že v Německu prohraju a z Gamechangeru nikdo nevypadne. Soustředím se na svůj zápas.

MMA vás neživí, máte i civilní zaměstnání. Co děláte?

Pracuju ve vodohospodářství, jsem strojník. Pracuju na směny, mám denní a noční. Šel jsem tam proto, že finančně mě MMA nezajistí. Může se stát cokoliv, já mám rodinu a musím něco vydělávat. Nemám žádného velkého sponzora, proto jsem se tak rozhodl.

Jak to kombinujete s tréninkem a zápasy v kleci?

Zaplaťpánbůh, ve firmě mi vycházejí vstříc. Můžu si vyměňovat služby a teď chodit do práce, jak mi vyhovuje. Samozřejmě jen v době, kdy se připravuju na zápas. Jinak normálně pracuju. Oproti ostatním je to sice nevýhoda, nemůžu tolik trénovat. Ale pokud se něco stane, mám jiný příjem a nemusím se stresovat.

Dříve jste mluvil i tom, že je to vaše chyba, že nemáte z MMA větší příjem. Nechcete se moc ukazovat na sociálních sítích, přesto na Instagramu máte více než 63 tisíc sledujících. Začalo vás to více bavit?

Popravdě řeknu, že ne. Přišel jsem na to, že abych ještě dosáhl nějakých výsledků, musím více trénovat. Ne přidávat p**oviny na Instagram. Co zrovna dělám, jednu reklamu, druhou reklamu… Byl by to sice lehčí způsob, jak vzbudit pozornost u sponzorů, ale nechci to dělat na úkor trénování. Těžko na to hledám čas a chuť.

Pojďme ještě k Eskievovi, který má za sebou skvělé výsledky a několika zápasníkům ukončil vítězné šňůry. Jak ho vidíte vy?

Patří mezi nejbrutálnější zápasníky, které znám. Já ho znám trochu lépe díky tomu, že jsem v Německu trénoval, Eskiev byl i u nás ve Spiritu. Má na kontě kvalitní výhry, je brutálně výbušný a rychlý. Více chce držet své zápasy z postoje, má opravdu granáty v rukách.

S čím na něj půjdete vy?

Já do každého zápasu vstupuju jen s tím, že chci vyhrát. Nemám žádný gameplan. Všechny zápasy beru tak, že když přežiju první kolo, tak už jsem ve vedení.

Čeká vás už 53. zápas v kariéře. Když se ohlédnete zpátky, na co nejvíce vzpomínáte?

Těch zápasů je opravdu spoustu. Třeba proti ruskému soupeři, který na mě nastoupil tak, že jsem nevěděl, kde jsem. Nebo první prohru na body, kdy jsem myslel, že jsem vyhrál. Dále určitě zápasy s Conorem McGregorem nebo titulové duely se Salahdinem Parnassem a Vojtou Barboríkem.

Zápas se zřejmě největší legendou vašeho sportu McGregorem na Silvestra 2012, navíc u něj v Dublinu, zaujme na první pohled asi nejvíce. Jaký byl?

To byly pro mě strašně těžké chvíle. Nikdy, na zápasech ani v tréninku, jsem se nepotkal s takovým zápasníkem, jako byl Conor. Trochu jsem se lekl a nepodal jsem výkon, jakého jsem byl doopravdy schopný. Tak to i vypadalo, jasně jsem prohrál. On byl tehdy v nejlepší éře ve svém životě, opravdu skvěle připravený.

Ivan Buchinger versus Lom Ali Eskiev: