Hrát po smrti bývalého přítele byla chyba, smetlo mě to, přiznala Sabalenková

Úspěšně obhájila titul v Australian Open a pak přišel zásek. Bohužel se na propadu formy i zdravotního stavu Bělorusky Aryny Sabalenkové podepsala i smrt bývalého přítele. V New Yorku těsně před US Open se rozpovídala o tom, čeho v letošní sezoně doteď lituje.

Ta zpráva v březnu obletěla svět. V Miami zemřel přítel Sabalenkové a bývalý hokejista Konstantin Kolcov. Tou dobou se právě na Floridě chystala k druhému kolu "pátého grandslamu" sezony.

V reakci se zmohla jen na krátké vyjádření na Instagramu, kde oznámila, že s Kolcovem v době jeho smrti už netvořili pár.

Ale ve startu na turnaji ji to nezastavilo. Oblékla černé oblečení a vyrazila na kurt, kde porazila svou blízkou tenisovou kamarádku Španělku Paulu Badosaovou. V dalším utkání ale padla s Anhelinou Kalininovou.

"Když se ohlédnu zpátky, dnes bych se rozhodla jinak. Mnohem lepší by bylo ustoupit, udělat reset, odpočinout si, ale udělala jsem to jinak a zaplatila za to," citoval běloruskou hráčku britský deník The Guardian.

Pro Sabalenkovou to v posledních letech nebyla jediná tragédie, během tenisové kariéry už se vyrovnávala se ztrátou otce, který jí zemřel před pěti lety.

"A tehdy mi v té těžké ztrátě tenis pomohl. Proto jsem po té zprávě o Konstantinově smrti šla dál. Hrála, dělala všechno, co mám, abych oddělila osobní život od kariéry," vysvětlila.

Od té doby ale nevyhrála jediný titul. V Madridu i Římě se sice dostala do finále, ale Polka Iga Šwiateková ji v obou případech přehrála. A pak přišly zdravotní trable. Z Wimbledonu i olympijských her se musela kvůli bolavému ramenu odhlásit.

"A stalo se to právě proto, že jsem si neudělala tu pauzu. Bylo to pro mě všechno hrozně emotivní, stresující a zničilo to mé duševní i fyzické zdraví," uvedla.

Když si udělala volné léto a nechala tělo zregenerovat, pocítila úlevu. Najednou do sebe všechno zaklaplo a ona se mohla pořádně připravit na betonovou sezonu.

"Úplně jsem pocítila, jak moc jsem potřebovala vypnout a zase načerpat energii. Moc mě mrzelo, že jsem přišla o Wimbledon, ale občas prostě musíte udělat krok zpátky, abyste mohli zase kupředu," řekla současná světová dvojka.

Svá slova potvrdila titulem v Cincinnati, kde se naladila na poslední grandslam sezony a hlavně ve dvou setech smetla největší rivalku na okruhu Polku Šwiatekovou.

"Že jsem favoritkou US Open? Já si myslím, že je super pro ženský, že bude v New Yorku hned několik velkých jmen hráček, které to můžou vyhrát, a jsem moc ráda, že jsem mezi nimi," dodala před pondělním začátkem turnaje.