Mechováci vs. perníkáři, v play off poprvé. Já jsem schytal čočku, vypráví Koukal

Už 11 let působí Hradec Králové v hokejové extralize, přesto až dnes potká v play off poprvé svého největšího rivala. Pardubice rekordním způsobem ovládly základní část a ve čtvrtfinále jsou jasným favoritem. "Ale já Hradec nevidím bez šance na postup, bude to velký svátek," těší se útočník Petr Koukal, který spojil kariéru s oběma východočeskými kluby.

Obě města dělí jen 20 kilometrů a po dlouhé desítky let mezi nimi panuje velká rivalita. Hradec bývá posměšně označován jako Mechov, obyvatelé Pardubic jako perníkáři.

V poslední době znásobují toto popichování souboje na ledě, kluby z východních Čech patří v extralize k tomu nejlepšímu.

Hradec vyhrál před dvěma lety základní část a vloni si zahrál finále, Pardubice letos vítězství v dlouhodobé části suverénně obhájily.

Teď se východočeské derby poprvé uskuteční v rámci série play off.

"Je docela unikát, že k tomu došlo až teď. Pamatuju si, jak úžasné bývaly v play off bitvy Slavie a Sparty, tohle je pro fanouškovské tábory nejvíc, co se v hokeji může stát," popisuje Koukal.

Není to tak dávno, co Dynamo bojovalo v extralize o záchranu, ale díky příchodu nového majitele Petra Dědka se rychle vyšvihlo nahoru. I to podle Koukala náboji derby přidává.

"Je lepší, když hrají oba nahoře. Derby mají větší šťávu, všechna jsou vyprodaná. Tohle je taková třešnička, hodně se na zápasy těším," hlásí světový šampion z roku 2010 a trojnásobný extraligový vítěz právě s Pardubicemi.

V Dynamu odehrál 11 sezon, ale po návratu z Ruska v roce 2017 šel Koukal k rivalovi. Zlobu fanoušků brzy pocítil na vlastní kůži.

Při prvním zápase za Hradec v Pardubicích poslouchal vulgarity, na led dokonce přilétlo několik gumových pánských přirození.

"Bylo to vyhrocené, dostal jsem čočku," usmívá se Koukal. "Ale počítal jsem s tím a hned při dalším utkání v Pardubicích to opadlo. Jako hráč sice slyšíte pokřiky a vidíte třeba choreo, ale nepříjemné to v té době bylo hlavně pro moji rodinu na tribuně," dodává.

V Hradci odehrál pět kompletních ročníků a v posledních dvou letech působí jako kapitán prvoligového Kolína, záložního hradeckého týmu.

"Věděl jsem, do čeho jdu. Všude na světě se přestupy mezi rivaly dějí, já nejsem první ani poslední případ," pokračuje Koukal, dnes také hokejový expert České televize.

V současnosti najdeme na soupiskách obou týmů celkem tři hráče, kteří oblékli dres obou rivalů. Jsou jimi francouzský útočník Hradce Jordann Perret a pardubičtí forvardi Matej Paulovič a Daniel Rákos.

V roli outsidera vstoupí do čtvrtfinále Hradec, byť se v předkole proti Vítkovicím prezentoval povedenými výkony a smetl soupeře 3:0.

"Ušetřili nějaké síly, rozehráli se. To pro ně může být výhoda alespoň v prvním duelu, než Pardubice nakopnou motory. Ale je jasné, kdo je tady jednoznačný favorit," komentuje Koukal.

Pardubice nasbíraly v základní části rekordních 121 bodů. S hráči jako Lukáš Sedlák, Lukáš Radil, Peter Čerešňák, Richard Pánik nebo Tomáš Zohorna nemohou mít v play off jiné cíle než titul.

To hradecký Mountfield má za sebou zvláštní základní část. Ovlivnily ji problémy s brankářem Patrikem Bartošákem nebo táhnoucí se kauza dopingových hříšníků, v níž bylo jasno až v únoru.

"Nebylo to tak vydařené jako v nedávných letech, ale osmičku si Hradec uhrál. A myslím, že proti němu to budou mít Pardubice těžší, než kdyby šly znovu na Olomouc, které vloni daly 4:0. To by si věřily více," soudí bývalý kapitán obou východočeských celků Koukal.

Ze vzájemných duelů v základní části braly Pardubice 11 bodů, ztratily jediný. Nicméně nešlo o jednoznačné výsledky, derby byla vyrovnaná.

"Vyrovnané to podle mě bude i v play off. Bude to o šťastných střelách, o clonách před brankářem. Hradec měl v sezoně slabou produktivitu a teď bude muset šance proměňovat," říká Koukal.

"Nesmí Pardubice pouštět do přesilovek, tam mají obrovskou kvalitu. Samozřejmě potřebuje, aby mu pomohl gólman. Pokud bude hrát Hradec dobře a třeba zvládne první zápas, automaticky se tím soupeři dostane pod kůži nebo do hlavy. Jeho výhoda je v tom, že může jen překvapit," uzavírá šampion extraligy z let 2005, 2010 a 2012.

Pardubice chtějí být prvním týmem od Liberce před osmi lety, který po triumfu v základní části získá i Masarykův pohár. Jejich cesta startuje v domácím derby dnes v 18 hodin.