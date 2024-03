"Je to skoro až nefér." Fanoušci mají Vegas i kvůli Hertlovi za padoucha NHL

Kdyby se nyní konala anketa o nejnenáviděnější klub hokejové NHL, první příčku by dost možná obsadili Vegas Golden Knights, a to kvůli kontroverznímu nakládání s platovým stropem.

Platové stropy favoritů na Stanley Cup jsou prakticky bez výjimky napěchované k prasknutí.

Vegas se této zákonitosti nevymyká, do sezony vstupovalo víceméně bez rezerv. Přesto před nedávnou uzávěrkou přestupů přivedlo silového křídelníka Anthonyho Manthu, všestranného beka Noaha Hanifina a hlavně hvězdného centra Tomáše Hertla. Čili posily za spoustu peněz.

Neobětovalo přitom žádného hráče základní sestavy. "Jen" náctiletou naději, farmáře a spoustu draftových voleb.

Zbrojení, které se na první pohled jeví zcela neproveditelně, bylo možné díky kapitánovi Marku Stoneovi, respektive díky jeho únorovému zařazení na listinu dlouhodobě zraněných hokejistů. Ti se do platového stropu nezapočítávají.

Stone, jenž v průměru vydělává 9,5 milionu dolarů ročně, tak uvolnil spoustu místa na velké posily.

Není ale vyloučené, že na play off, kde platový strop rázem přestává platit, bude zpátky. Tak se to ostatně stalo v minulém ročníku, kdy Stone promarodil poslední měsíce základní části, ale ve vyřazovacích bojích nechyběl ani jednou. A výrazně pomohl Golden Knights k jejich prvnímu Stanleyově poháru.

Fanoušci konkurenčních klubů, očekávající opakování tohoto scénáře, tak po oznámení Hertlovy výměny nešetřili ostře kritickými komentáři.

"Vypadá to trochu podezřele," uznal jejich pohled bývalý obránce a nyní analytik televize TSN Marc Methot.

Pokud Stone na začátku nebo v průběhu play off skutečně nastoupí, budou mít Golden Knights k dispozici nebývale nabitý tým, který by za normálních okolností nešlo dát dohromady.

Strach z nich půjde už na konci základní části, kdy by měl po rekonvalescenci naskočit Hertl, který si v únoru nechal vyčistit chrupavku v bolavém koleni.

"Je to skoro až nefér," poznamenal Methot k příchodu českého centra a dalších.

"Ať už to ale dělají jakkoliv, můj pohled je, že prostě chtějí vyhrávat zápasy. A my se bavíme. Hokeji to nakonec do určité míry prospívá," shrnul přístup Golden Knights.

Nutno dodat, že neporušují žádné pravidlo. Jen chytře využívají marodku k dalším nákupům.

A že to příznivcům ostatních týmů vadí? "Jen si to přiznejte. Nenávidíte Knights, protože jsou řízeni tak, jak chcete, aby byl řízen váš klub. Utrácejí. A využívají každičký nástroj, aby mohli utrácet ještě více. Pracovat s listinou dlouhodobě zraněných hráčů není podvádění. Je to mazané, chytré. Mark Stone je legitimně na marodce (má poraněnou slezinu - pozn. red.) a Vegas toho legitimně využívá. Štve vás to jen kvůli tomu, že chcete, aby to váš tým dělal taky," vzkázal kritikům nevadského klubu Mark Lazerus z online deníku The Athletic.

Nejde ale jen o fanoušky. Jednání generálního manažera Vegas Kellyho McCrimmona zaráží i některé jeho kolegy z konkurenčních organizací.

"Pár manažerů uvedlo, že jim není úplně příjemná představa, že někdo dlouhodobě zraněný nemůže hrát poslední zápas základní části, ale za dva nebo tři dny je připravený na první zápas play off," prozradil insider Elliotte Friedman v pořadu Hockey Night in Canada.

Před rokem takto opustil marodku Stone, před třemi Nikita Kučerov z Tampy.

Je tedy možné, že v příští kolektivní smlouvě mezi NHL a hráčskými odbory (ta současná vyprší v září 2026) doznají pravidla ohledně listiny dlouhodobě zraněných hráčů změn.

Letos však Stone, jenž určitě zmešká zbytek základní části, do prvního zápasu vyřazovacích bitev klidně naskočit může. Záleží na jeho zdraví. A na tom, jestli Vegas udrží postupovou pozici.