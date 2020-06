Zlaté hokejce dál vládne Pastrňák, vyhrál počtvrté za sebou. To dokázal už jen Jágr

Útočník David Pastrňák z Bostonu vyhrál počtvrté v řadě anketu Zlatá hokejka o nejlepšího českého hokejistu sezony.

Hlasování ovládl s velkým náskokem 149 bodů před druhým Dominikem Kubalíkem z Chicaga. Třetí skončil stejně jako loni další útočník Jakub Voráček z Philadelphie, vítěz z roku 2015.

Čtyřiadvacetiletý Pastrňák získal v předčasně ukončené základní části NHL Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce soutěže. Stejně jako Alexandr Ovečkin z Washingtonu nastřílel 48 branek. V kanadském bodování skončil s 95 body třetí.

Havířovský rodák Pastrňák, jenž se stal v roce 2017 nejmladším vítězem Zlaté hokejky v historii, se čtvrtým vítězstvím zařadil po bok Vladimíra Martince. Pětkrát triumfoval Dominik Hašek, dokonce dvanáctkrát pak Jaromír Jágr. Ten byl dosud jediným hráčem, kterému se podařilo zvítězit čtyřikrát za sebou (2005 až 2008).

"Vážím si toho. Každá Zlatá hokejka pro mě hodně znamená. Zároveň je to inspirace a motivace do dalších sezon. To je pro mě vždy nejdůležitější. Vždycky se chci zlepšovat," řekl Pastrňák.

Kdo je pro něho největším soupeřem, který by mohl jeho kralování utnout? "Politik Jakub Voráček!" smál se Pastrňák. "V celé desítce jsou výborní hráči. Ale myslím si, že my Češi si přejeme navzájem. I v zámoří. Přece jenom už nás není tolik jako dřív. Možná i proto si přejeme. Já osobně přeju všem jen to nejlepší," dodal Pastrňák.

Kubalík míní, že se v současné době bude těžko hledat v českém hokeji někdo, kdo by Pastrňáka z trůnu sesadil. "Přál bych samozřejmě někomu, aby to vyhrál, protože David je na to zvyklý a vyhrává to docela často. Ale myslím, že to ještě pár let potrvá," prohlásil Kubalík, jehož dosavadním nejlepším umístěním v anketě byla loňská sedmá pozice.

Druhou příčku si vysloužil výbornou první sezonou v NHL, v 68 zápasech nasbíral 46 bodů díky 30 gólům a 16 asistencím. Voráček byl druhým nejproduktivnějším Čechem s 56 body (12+44) z 69 utkání.

"Podle mého názoru jsem hrál nejlepší hokej kariéry. Mnohdy v minulosti jsem hrál hůře, ale měl jsem třeba více bodů, které jsou vidět nejvíc," dumal Voráček. "Pasta je ale samozřejmě jasný vítěz. V tomhle věku je to něco úžasného, že vyhrál už počtvrté. Rád bych ho ještě jednou v kariéře porazil, ale bude to těžké. A Dominik Kubalík? Já mu říkal, že dá minimálně pětadvacet gólů, on to ještě posunul dál," prozradil.

V první desítce je osm hráčů z NHL. Jako jediný zástupce české extraligy pronikl do desítky šestý Milan Gulaš, jenž vládl statistikám domácí nejvyšší soutěže. Devátý byl útočník Dmitrij Jaškin, který prožil skvělou sezonu v dresu Dynama Moskva v KHL.

Kvůli pandemii koronaviru vzešlo konečné pořadí už z prvního kola hlasování. Další dvě kola, naplánovaná po skončení mistrovství světa a v závěru NHL, byla tentokrát zrušena. Výsledky ankety byly vyhlášeny v pořadu České televize bez tradičního galavečeru.

Nejlepším parahokejistou byl vyhlášen pardubický Tomáš Kvoch. Hokejistkou roku je brankářka Klára Peslarová a juniorem roku Stanislav Svozil, sedmnáctiletý obránce extraligové Komety Brno.

52. ročník ankety Zlatá hokejka:

1. David Pastrňák (Boston Bruins/NHL) 519 bodů, 2. Dominik Kubalík (Chicago Blackhawks/NHL) 370, 3. Jakub Voráček (Philadelphia Flyers/NHL) 312, 4. Jakub Vrána (Washington Capitals/NHL) 301, 5. Pavel Francouz (Colorado Avalanche/NHL) 281, 6. Milan Gulaš (Škoda Plzeň) 218, 7. David Krejčí (Boston Bruins/NHL) 177, 8. David Rittich (Calgary Flames/NHL) 123, 9. Dmitrij Jaškin (Dynamo Moskva/KHL) 107, 10. Filip Hronek (Detroit Red Wings/NHL) 97.

Další pořadí: 11. Jan Kovář (Zug/Švýc.) 70 bodů, 12. Tomáš Hertl (San Jose Sharks/NHL) 65, 13. Ondřej Palát (Tampa Bay Lightning/NHL) 46, 14. Martin Nečas (Carolina Hurricanes/NHL) 33, 15. Michal Kempný (Washington Capitals/NHL) 17, 16. Ladislav Šmíd 15, 17. Michal Birner (oba Bílí Tygři Liberec) 13, 18. Roman Will (Rögle/Švéd.) 11, 19. Petr Holík (Kometa Brno), Dominik Hrachovina (Ambri-Piotta/Švýc.; Bílí Tygři Liberec) a Lukáš Sedlák (Traktor Čeljabinsk/KHL) všichni 8, 22. Michal Řepík (Sparta Praha) 7, 23. Petr Vrána (Oceláři Třinec) a Martin Zaťovič (Kometa Brno) oba 6, 25. Jakub Kovář (Avtomobilist Jekatěrinburg/KHL) a Tomáš Rachůnek (Energie Karlovy Vary) oba 5, 27. Jakub Jeřábek (Viťaz Podolsk/KHL) 4, 28. Lukáš Dostál (Ilves Tampere/Fin.), Tomáš Hyka (Traktor Čeljabinsk/KHL), Filip Chytil (New York Rangers/NHL) a Jakub Krejčík (Kärpät Oulu/Fin.) všichni 3, 32. Šimon Hrubec (Kunlun Red Star/KHL), Petr Mrázek (Carolina Hurricanes/NHL), Radim Šimek (San Jose Sharks/NHL) a Radim Zohorna (Mladá Boleslav) všichni 2, 36. Roman Červenka (Rapperswil-Jona/Švýc.), Jaromír Jágr (Rytíři Kladno), Michal Moravčík (Škoda Plzeň; Verva Litvínov), Tomáš Rolinek (Dynamo Pardubice; Stadion Vrchlabí) a Lukáš Rousek (Sparta Praha) všichni 1.

Přehled vítězů ankety Zlatá hokejka:

1969 - Jan Suchý (Dukla Jihlava)

1970 - Jan Suchý (Dukla Jihlava)

1971 - František Pospíšil (SONP Kladno)

1972 - František Pospíšil (SONP Kladno)

1973 - Vladimír Martinec (Tesla Pardubice)

1974 - Jiří Holeček (Sparta Praha)

1975 - Vladimír Martinec (Tesla Pardubice)

1976 - Vladimír Martinec (Tesla Pardubice)

1977 - Milan Nový (Poldi Kladno)

1978 - Ivan Hlinka (CHZ Litvínov)

1979 - Vladimír Martinec (Dukla Jihlava/Tesla Pardubice)

1980 - Peter Šťastný (Slovan Bratislava)

1981 - Milan Nový (Poldi Kladno)

1982 - Milan Nový (Poldi Kladno)

1983 - Vincent Lukáč (VSŽ Košice)

1984 - Igor Liba (Dukla Jihlava)

1985 - Jiří Králík (TJ Gottwaldov)

1986 - Vladimír Růžička (CHZ Litvínov)

1987 - Dominik Hašek (Tesla Pardubice)

1988 - Vladimír Růžička (Dukla Trenčín)

1989 - Dominik Hašek (Tesla Pardubice)

1990 - Dominik Hašek (Dukla Jihlava)

1991 - Bedřich Ščerban (Dukla Jihlava)

1992 - Róbert Švehla (Dukla Trenčín)

1993 - Miloš Holaň (SSK Vítkovice)

1994 - Roman Turek (HC České Budějovice)

1995 - Jaromír Jágr (Pittsburgh Penguins)

1996 - Jaromír Jágr (Pittsburgh Penguins)

1997 - Dominik Hašek (Buffalo Sabres)

1998 - Dominik Hašek (Buffalo Sabres)

1999 - Jaromír Jágr (Pittsburgh Penguins)

2000 - Jaromír Jágr (Pittsburgh Penguins)

2001 - Jiří Dopita (HC Vsetín)

2002 - Jaromír Jágr (Washington Capitals)

2003 - Milan Hejduk (Colorado Avalanche)

2004 - Robert Lang (Washington Capitals/Detroit Red Wings)

2005 - Jaromír Jágr (Rabat Kladno/Avangard Omsk)

2006 - Jaromír Jágr (New York Rangers)

2007 - Jaromír Jágr (New York Rangers)

2008 - Jaromír Jágr (New York Rangers)

2009 - Patrik Eliáš (New Jersey Devils)

2010 - Tomáš Vokoun (Florida Panthers)

2011 - Jaromír Jágr (Avangard Omsk)

2012 - Patrik Eliáš (New Jersey Devils)

2013 - David Krejčí (Boston Bruins)

2014 - Jaromír Jágr (New Jersey Devils)

2015 - Jakub Voráček (Philadelphia Flyers)

2016 - Jaromír Jágr (Florida Panthers)

2017 - David Pastrňák (Boston Bruins)

2018 - David Pastrňák (Boston Bruins)

2019 - David Pastrňák (Boston Bruins)

2020 - David Pastrňák (Boston Bruins)