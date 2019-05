Mistrovství světa v ledním hokeji se kvapně blíží. V Bratislavě a Košicích už je téměř vše připraveno na start největší hokejové akce této sezóny. Ode dneška je to přesně osm dní, než hokejové šílenství u našich sousedů vypukne. Hned první den půjdou do akce kromě domácích hokejistů do hry také čeští hráči. Ti ještě mají šanci se pořádně rozehrát a zabojovat o nominaci na posledník podniku Euro Hockey Tour v Brně s názvem Carlson Hockey Games. Svěřenci Miloše Říhy se představí ve třech duelech, o nominaci bojuje hned pětatřicet hokejistů.