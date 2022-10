Zibanejad dvěma góly řídil výhru Rangers, Chytil proti Tampě nebodoval

Polský provozovatel ropovodu PERN dnes oznámil, že úterý večer zjistil únik v jednom potrubí ropovodu Družba. Příčiny úniku nejsou v tuto chvíli známy. Informovala o tom agentura Reuters.

Ropovod Družba začíná v Rusku na východním břehu Volhy a v Bělorusku se dělí do dvou větví - severní vede do Polska a do Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky.