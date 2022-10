Snový vzlet polovičního Čecha. Pracoval v obchoďáku, teď má nakročeno do NHL

Má český pas a měl by naskočit do současného ročníku zámořské NHL, přesto ho v tuzemsku téměř nikdo nezná. Není ale divu. Nic nenasvědčovalo tomu, že obránce Arber Xhekaj vylétne mezi hokejovou smetánku.

Když montrealští Canadiens oznámili poslední várku škrtů v tréninkovém kempu, fanoušci klubu zajásali. Zjistili totiž, že v hlavním týmu zůstává Xhekaj, kterého si zamilovali.

Jednadvacetiletý obránce odehrál šest z osmi přípravných zápasů. Sice posbíral pět minusových bodů, ale také dosáhl na icetime 19:13, jednou skóroval a hlavně drtil protivníky tvrdou hrou. Dvakrát se dokonce popral.

"Mimo led jsem hodný chlapík, hodně klidný a přátelský. Jakmile ale vyjedu na led, dokážu dost rychle přepnout. Role zlého muže si mi zamlouvá," líčil Xhekaj.

Svými výkony zaujal natolik, že by mohl naskočit hned do úvodního klání Montrealu proti Torontu v noci ze středy na čtvrtek. Už jeho dosavadní cesta je ale neuvěřitelná.

Xhekaj nikdy neprošel žádným významným draftem. Nevšimli si ho v NHL a předtím ani v elitních juniorských soutěžích.

Do přední juniorky OHL se v roce 2018 dostal až poté, co jako volný hráč zaujal v kempu Kitcheneru. V následných 114 utkáních však nasbíral jen 20 bodů, takže nebyl příliš na očích.

Pak se vytratil úplně, protože sezonu 2020/21 zhatila koronavirová pandemie. Mnozí junioři tehdy našli náhradní angažmá, ale Xhekaj místo toho začal pracovat ve velkoobchodním řetězci Costco. Více než rok tak neodehrál ostrý hokejový zápas. V tu chvíli by si na obráncův vzlet zřejmě nikdo nevsadil.

Před minulým ročníkem však Xhekaj dostal pozvánku do nováčkovského kempu slavných Canadiens. Vedl si tak dobře, že ho chtěli vidět i v hlavním kempu. Z něj si nečekaně odvezl tříletou nováčkovskou smlouvu.

"Je to kluk, kterému prostě fandíte. Sám se vypracoval," řekl o Xhekajovi pro web The Athletic generální manažer Kitcheneru Mike McKenzie. "Jen si vezměte to Costco. Během pandemie tam vážně pracoval a tři měsíce nato podepsal smlouvu v NHL. Není to žádný kec, opravdu to tak bylo. Často se neúčastnil našich videohovorů, jelikož měl šichty v Costcu. Dáváme ho teď za příklad klukům, kteří přijdou jako volní hráči nebo projdou draftem na spodních místech."

Navzdory senzační smlouvě šel Xhekaj ještě na rok zpět mezi juniory, přičemž z Kitcheneru nakonec přestoupil do rodného Hamiltonu, kde potkal další naději Montrealu Jana Myšáka.

Společně vyhráli OHL a bojovali, byť neúspěšně, o Memorial Cup, juniorskou obdobu Stanleyova poháru. Xhekaj v klíčových bojích sbíral zhruba bod na zápas a nadále ukazoval svou největší přednost - tvrdost. Občas ale zašel příliš daleko, dvakrát ho suspendovali. Ve druhém případě proto, že po vyhrané bitce gestikuloval, jak soupeře uspal.

Nyní by mohl se svými 193 centimetry a více než sto kily řádit i v NHL.

Před lety, kdy jeho kariéra neměla jasný směr, přitom Xhekaj uvažoval o odchodu do Česka, odkud pochází jeho matka a kde strávil nejedno léto. Jelikož má vedle kanadského i český pas, ani by se nepočítal mezi cizince.

Jen příjmením by budil rozruch. Není totiž typicky české ani kanadské. Xhekaj ho nosí po albánském otci, který do Kanady přišel z Kosova.