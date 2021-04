Zemřel Miroslav Fryčer, první Čech, který si v NHL zahrál All Star Game

Ve věku 61 let dnes po krátké nemoci zemřel bývalý hokejový útočník a později trenér Miroslav Fryčer.

Dvojnásobný medailista z mistrovství světa, který startoval i na olympijských hrách, se v roce 1985 představil jako první Čech v Utkání hvězd NHL. O jeho úmrtí informoval klub Znojemští Orli, ve kterém trénoval a působil i jako sportovní manažer.

"Klub se připojuje k vyjádření hluboké upřímné soustrasti rodině a pozůstalým," uvedli zástupci Znojma na webu.

Opavský rodák vstoupil do velkého hokeje ve Vítkovicích, v jejichž dresu získal mistrovský titul a prosadil se do reprezentace. V roce 1979 byl členem stříbrného týmu na MS, o dva roky později získal bronz. V roce 1981 emigroval do Kanady a následně se prosadil do NHL. Hrál za Québec, Toronto, Detroit a Edmonton. Ve slavné soutěži odehrál 415 utkání, vstřelil 147 branek a přidal 183 asistencí. Další tři góly a osm přihrávek přidal v 17 zápasech play off. Devětkrát vstřelil v NHL hattrick, lepší bilancí se z Čechů mohou pochlubit jen Jaromír Jágr a David Pastrňák.

V roce 1989 se Fryčer vrátil do Evropy a kariéru dohrál v Německu a Itálii, kde poté i řadu let trénoval. V říjnu 2009 podstoupil transplantaci jater. Od roku 2018 působil ve Znojmě, které vedl v mezinárodní lize EBEL. V aktuální sezoně měli Orli hrát ve druhé lize v Česku, soutěž ale byla kvůli pandemii koronaviru zrušena.