Vrchlabí dál posiluje, Hlaváče s Bednářem doplní kanonýr Petr Sýkora

před 1 hodinou

Před pár dny ukončil Petr Sýkora profesionální kariéru, s hokejem ale ještě neskončil úplně. Zlákalo ho Vrchlabí, které hraje třetí nejvyšší hokejovou soutěž.

"Myslím, že se všichni můžeme těšit na jeho hokejové umění, a to zejména na střelbu a koncovku. Je to další obrovská osobnost, která má respekt a uznání i mezi hráči v kabině a myslím, že jeho hokejové kvality jsou stále mnohem výš než na II. ligu," uvedl sportovní manažer Vrchlabí Jiří Jakubec na klubovém webu.

Čtyřicetiletý Petr Sýkora, který v extralize nastřílel za Pardubice přes tři stovky branek, doplní v kádru Vrchlabí další hvězdné veterány.

Už v pondělí klub oznámil, že za něj v této sezoně budou nastupovat dvaačtyřicetiletí Jan Hlaváč a Jaroslav Bednář, se kterým Sýkora v minulosti hrával za švýcarský Davos. Právě Bednář, který v minulé sezoně za Vrchlabí pravidelně nastupoval, prý novému angažmá výrazně pomohl.

"Jsou to kluci, kteří mají za sebou obrovské úspěchy, hokej je stále baví a chtějí nám pomoci splnit naše ambiciózní plány," dodal Jakubec.

Vrchlabí v minulé sezoně postoupilo až do finále play off, ve kterém ale prohrálo 2:3 na zápasy se Sokolovem a přišlo o šanci postoupit do první ligy.