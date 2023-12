"Obrovská ostuda." Růžička padá se Slovanem na dno, rezonuje i schůzka s politikem

Mise, kterou chtěl Vladimír Růžička ještě oživit svou uvadající trenérskou kariéru, mu zatím nevychází vůbec dobře. Kouč, jenž dvakrát vyhrál hokejové mistrovství světa, spadl se Slovanem Bratislava na předposlední místo slovenské extraligy. Slavný klub utržil pod jeho vedením i málo vídaný debakl.

Český extraligový tým trénoval Růžička naposled vloni v říjnu, pak se v Litvínově přesunul k mládeži.

Po krátké epizodě v druholigovém Ústí nad Labem přijal výzvu od Slovanu Bratislava a od konce letošního září zažívá na Slovensku první zahraniční angažmá.

Dosavadní bilance? 22 zápasů a jen devět výher, 29 bodů ze 66 možných.

"Slovan jde do druhé reprezentační pauzy z předposledního místa a už se nenajde nikdo, koho by to překvapilo," napsal na platformě X (dříve Twitter) slovenský hokejový novinář Tomáš Prokop.

Poukázal tím na mizerné výkony "belasých" zejména v nedávné době. Slovan z posledních pěti utkání vyhrál jediné, a sice na ledě nováčka z Humenného.

To je také jediný tým, který ve dvanáctičlenné tabulce slovenské extraligy zůstává pod klubem z Bratislavy.

Na Slovensku postupuje do play off deset mužstev z dvanácti. Ani mezi ně se však devítinásobný mistr ligy momentálně nevejde.

Před deseti dny prohráli Růžičkovi svěřenci v Michalovcích dokonce 1:10, přičemž takový výsledek se řadí k nejtěžším debaklům v dějinách klubu.

"Je to obrovská ostuda. Může se stát cokoliv, může se prohrát vyšším rozdílem, ale ne takovým způsobem," lamentoval na tiskové konferenci Richard Kapuš, Růžičkův asistent a bývalý reprezentační útočník.

Po další porážce doma se Zvolenem, při níž se proti Slovanu obrátili už i jeho vlastní fanoušci, žehral Kapuš na nedostatečnou bojovnost: "Máme v týmu hráče, kterému soupeř brnkne do nosíku, a on přestane hrát. A pak z toho padne gól. Takový hráč není hoden oblékat dres Slovanu."

Růžička po svém příchodu zdůrazňoval, že hráči "musí lézt po čtyřech", aby špatný start do sezony napravili, a také naznačoval, že kádrem Slovanu mohou podstatně zamíchat hráčské výměny.

Povedlo se angažování kanadského útočníka Brendana Ranforda, jenž se stal rychle oporou mužstva a jako jediný si drží bilanci více než jednoho bodu na zápas.

Ovšem opačným případem je jeho krajan Ethan Werek, který hrál v české extralize v Třinci a Hradci Králové.

"Nemá ani na pivní ligu. Divil bych se, kdyby ve Slovanu zůstal," připsal novinář Prokop k videu ze závěru zápasu v Michalovcích, kde se Werek nesportovně ohnal holí po soupeři a v bitce pak od něj dostal naloženo.

Ukážkové KO. Ethan Werek nemá ani na pivnú ligu. Keby ste sa pýtali. Za to zahnatie sa hokejkoi a čo predvádza v Slovane by som sa čudoval, keby tam ostal. pic.twitter.com/xr4dQlPPP3 — Tomáš Prokop (@Lewysko) December 1, 2023

Nyní se Slovan upíná k reprezentační přestávce, po které bude mít Růžička ještě spoustu času, aby tým vrátil na pozice zajišťující play off. Na šesté místo, jež znamená postup přímo do čtvrtfinále, ztrácí devět bodů. Na předkolo jen dva.

Růžička na sebe v poslední době ale upoutal pozornost i mimo hokej. V Bratislavě se sešel s politikem Matějem Drbohlavem, předsedou ústecké buňky politické strany PRO (Právo Respekt Odbornost), a informoval o tom na své oficiální facebookové stránce.

"Řešili jsme financování mládeže ve sportu," oznámil Růžička. "Jsem rád, že mohu být součástí tohoto tématu, protože je nesmírně důležité, aby naše děti měly ke sportovním aktivitám dveře otevřené a aby podpora státu v tomto tématu byla maximální," dodal.

Zakladatelem a předsedou strany je Jindřich Rajchl, často označovaný za proruského dezinformátora. Jako aktivista řečnil na řadě demonstrací proti koronavirovým opatřením i proti vládě Petra Fialy.

Drbohlav, se kterým se Růžička setkal, je zase nechvalně známý kvůli objednávce žhářského útoku na auto manželky bývalého náměstka primátora Chomutova Davida Dindy. V kauze byl nepravomocně odsouzen.

Mnoho lidí na sociálních sítích Růžičkovo spojení s politickou stranou PRO kritizovalo, jiní zpochybňují zrovna jeho zapojení do problematiky financování ve sportu kvůli úplatkářské aféře ve Slavii.

"Žiji v okrese Chomutov a Matěje Drbohlava znám delší dobu. Pro mě je to pohodový a normální člověk. Co vím, tak to auto shořelo Davidu Dindovi, který je stíhaný za dotační podvod," reagoval kapitán olympijských vítězů z Nagana na dotaz regionálního Deníku.