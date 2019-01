Video: Slovenský šílenec. Hokejista Detvy rozbil v šatně hlavou televizi

před 58 minutami

Slovenský hokejista Dominik Jendrol se stal hitem internetu. Útočník ligové Detvy se o to nepostaral úžasnými kousky na ledě, ale stěží pochopitelným chováním v kabině. Hlavou tam totiž úmyslně rozbil obrazovku televize.

Bývalý slovenský mládežnický reprezentant a účastník mistrovství světa do 20 let se na videu rozběhne, vyskočí a hlavou schválně praští do televize, která visí ze stropu kabiny. Obrazovka praskne, ke zjevně otřesenému Jendrolovi se seběhnou spoluhráči.

"Bylo to ještě loni, během minulé sezony po tréninku. Televize už byla rozbitá od míče, když jsme si jednou v šatně kopali. Popichovali jsme se s klukama, kdo tam vyskočí, protože to bylo dost vysoko. Podařilo se to mně," popsal bizarní počínání třiadvacetiletý Jendrol pro slovenský deník Nový Čas.

I když po dopadu na zem zůstal ležet na zemi, žádné zranění prý neutrpěl. "Nic se mi nestalo. Je to už dávno, byla to jen legrace, nemělo se to dostat z kabiny. Nevím, kdo to teď vytáhl," krčí Jendrol rameny, ale nic podnikat nehodlá. "Netěší mě to, ale nebudu to řešit ani po tom pátrat. Nejsem detektiv," prohlásil.

Jendrol je ostatně vůbec zvláštní postava. "Proslavil" se i v dubnu 2017, kdy přijel s týmem ze zápasu v Trenčíně, ale pak se po něm na dva dny slehla zem. Dokonce po něm bylo vyhlášeno pátrání, nakonec se objevil v Praze.

"V Detvě jsem sedl na autobus do Banské Bystrice a odtud jel do Prahy. Byl jsem s jednou přítelkyní. Vybil se mi mobil a neměl jsem s sebou nabíječku. Nečekal jsem, že mě bude hledat skoro celé Slovensko," divil se Jendrol. "Rodiče mi vynadali, ale byli rádi, že jsem zdravý," dodal svérázný hokejista.