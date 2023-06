Vedení hokeje oznamovalo konec Jalonena, mezitím do sídla svazu dorazili policisté

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) si dnes odpoledne přišli do sídla Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) na pražské Harfě pro dokumenty spojené s hospodařením bývalého vedení. Uvedl to dnes server Lidovky.cz.

Kriminalisté byli podle něj ve stejné budově také ve společnosti BPA sport marketing, která byla posledních 15 let výhradním marketingovým partnerem ČSLH. Policii zřejmě zajímá partnerství svazu a této marketingové firmy.

Ředitelka BPA Jana Obermajerová serveru řekla, že k nim přišla odpoledne policie a chtěla nějaké vysvětlení. Neuvedla ale, co policisté požadovali. "To bohužel nevím, protože jsem se to sama nedozvěděla," dodala.

Policejní zásah přišel prakticky ve stejnou chvíli, kdy vedení svazu v čele s prezidentem Aloisem Hadamczikem oznamovalo na tiskové konferenci výměnu trenéra reprezentace. Výkonný výbor ČSLH dnes odvolal Kariho Jalonena a na jeho místo vybral Radima Rulíka.

Podle informací webu Lidovky.cz se vyšetřovatelé NCOZ zaměřují na smlouvy, které se týkají partnerství svazu s BPA. Hadamczik agenturu, která měla například vysílací práva k reprezentaci a obstarávala sponzory ledního hokeje, kritizoval už loni. Nejvíce vedení svazu vadí fakt, že chyběla kontrola činnosti nad BPA. Z interního auditu, který Hadamczik zadal KPMG, vyplynuly podle informací serveru Lidovky.cz problematické finanční operace v řádu stovek milionů korun.