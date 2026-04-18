Užitečnější než Pastrňák. Nikdo ho nechce potkat, zní před play off k trumfu Bruins

Hokejoví Bruins jsou zpátky v bojích o Stanley Cup, přestože to po jejich katastrofální minulé sezoně skoro nikdo nečekal a přestože by tam podle pokročilých statistik skutečně být neměli. Mají ale zpátky svůj trumf.
V prvním kole narazí Boston na Buffalo, které play off nehrálo dlouhých 14 let. Série startuje v neděli.
Papírovým favoritem jsou coby vítězové Atlantické divize Sabres. V tomto kalendářním roce nasbírali v NHL víc bodů než kdokoliv jiný. Mají šikovnější a rychlejší tým než soupeř.
Zámořská média však zpravidla čekají vyrovnanou sérii, výjimkou nejsou ani tipy na postup Bostonu.
Ten v základní části porazil Buffalo třikrát ze čtyř setkání, byť dvakrát až v prodloužení. Oproti favoritovi je zkušenější a tvrdší. A má jednoho z nejlepších brankářů na světě, Jeremyho Swaymana.
„Toho nechce v prvním kole potkat žádný tým,“ hlásil už před časem novinář Fluto Shinzawa.
Při pohledu na další stobodovou sezonu českého špílmachra Davida Pastrňáka se to nemusí zdát, ale právě Swayman byl v dosavadním průběhu sezony - i podle online deníku The Athletic - nejužitečnějším hráčem mužstva.
V té minulé zmeškal kvůli smluvnímu handrkování přípravný kemp a pořádnou formu našel až na mistrovství světa, kde Spojeným státům pomohl ukončit dlouhé čekání na seniorské zlato.
Teď je opět jedním z nejlepších brankářů NHL. Nebýt něj, Bruins by do vyřazovacích bojů nejspíš nepostoupili.
Pohled na některé jejich statistiky je totiž tristní. V první řadě Boston povoluje protivníkům víc šancí, než kolik si jich vytváří. V podílu očekávaných gólů při hře pět na pět je na 46 procentech, což ho řadí mezi San Jose a Toronto. A také na poslední místo mezi účastníky play off.
V praxi si však Bruins při plném počtu hráčů na obou stranách drží bezpečně kladné skóre. Vzadu je totiž drží Swayman.
„Ano, nasbírali jsme sto bodů, ale v hodně zápasech jsme měli štěstí,“ přiznal na konci základní části trenér Bostonu Marco Sturm.
„On byl tím důvodem, proč jsme tyto zápasy vyhrávali,“ pokračoval na adresu 27letého Američana. „Naši brankáři celkově podávali vynikající výkony. Můžete se podívat také na speciální formace, na tohle nebo tamto, ale naši brankáři, ti byli skutečně mimořádní. Díky nim jsme došli až sem.“
Bostonský náhradník Joonas Korpisalo dosáhl v 31 zápasech na procentuální úspěšnost zákroků 89,4 %, což je v současné NHL zhruba průměr. Swayman zastavil v 55 kláních skoro 91 procent kotoučů.
V podrobných statistikách webu MoneyPuck se Američan jeví ještě lépe. Chytil téměř 29 gólů nad očekávání, nejvíc po washingtonském Loganu Thompsonovi, a je ve hře o Vezina Trophy pro brankáře roku.
„Celou sezonu je to náš nejlepší hráč,“ uznal bostonský bek Nikita Zadorov.
Buffalo proti Pastrňákovi a dalším střelcům podobnou zbraň nemá. Ukko-Pekka Luukkonen s Alexem Lyonem sice chytají víc než dobře, ale první z nich o Stanley Cup nikdy nehrál a druhý začátek série nestihne kvůli zranění. A na Vezinu to ani v jednom případě není.
