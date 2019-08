Úleva místo potupy. Slovan je díky svazu krůček od licence pro domácí ligu

před 12 minutami

Slovan nejspíš bude hrát v příští sezoně nejvyšší slovenskou ligu. Rozhodl o tom hokejový svaz, podle kterého by bratislavský klub měl dostat licenci.

Krátce před verdiktem přitom vůbec nebylo jisté, že Slovan potřebné doporučení získá. Řadě svých bývalých hráčů totiž stále dluží peníze a někteří z nich ještě na konci července odmítali podepsat splátkový kalendář. Šlo například o útočníky Tomáše Hrnku a Dávida Buce.

Teď ovšem výkonný výbor svazu tvrdí: Slovan všechny podmínky pro udělení licence splnil.

Slavný bratislavský klub nicméně stále nemá stoprocentní jistotu, že do nejvyšší domácí soutěže v září zasáhne. O licenci definitivně rozhodne až Ligová rada, která zasedne v nejbližších dnech. Obecně se však předpokládá, že Slovan do půlky srpna "razítko" dostane.

Pokud všechno klapne, "belasí" se do nejvyšší slovenské ligy vrátí po sedmi letech v KHL, během nichž postoupili do play off jen dvakrát. Dlouhodobě měli potíže s financemi. V poslední sezoně patřili k nejhorším týmům a ztráceli podporu fanoušků.

V posledních týdnech splácelo vedení klubu dluhy. Městu zaplatilo 1,2 milionu eur za pronájem stadionu a hokejistům zaplatilo část z třímilionového dluhu. Zbytek částky má uhradit do konce dubna příštího roku.

Na další ročník se Slovan chystá také se dvěma Čechy - brankářem Vladislavem Habalem a útočníkem Jindřichem Abdulem.