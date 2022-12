Trenéři zariskovali a uťali kanadskou radost. Tím nakopli českou mašinu

Slova chvály a uznání měl pro své svěřence po velmi překvapivém triumfu nad obhájci zlata Kanaďany (5:2) trenér hokejové dvacítky Radim Rulík. Za klíčový okamžik úvodního zápasu mistrovství světa v Halifaxu označil úspěšnou trenérskou výzvu, po níž zůstal v první třetině na straně domácího favorita pouze jednobrankový náskok.

"Byl to neskutečný zápas, šli jsme do toho s obrovskou pokorou. Věděli jsme, jakou má Kanada sílu, ale věděli jsme i to, že naše mužstvo je semknuté. Smekám před hráči, jak zápas zvládli. Pro nás je to na začátek turnaje skvělé a cenné vítězství," řekl Rulík při ohlédnutí za zápasem, v němž jeho tým přesprvní inkasovaný gól domácí Kanaďany dokonale zaskočil.

Původně se přitom zdálo, že se bude hrát podle kanadských not a již víceméně zaběhnutého scénáře z měření sil českých juniorů se zástupci kolébky hokeje, kteří dobyli v historii už 19 titulů světových šampionů. Domácí využili přesilovku zásluhou jedné ze svých hlavních hvězd Shanea Wrighta a zanedlouho slavili i gól na 2:0. Jenže o ten po trenérské výzvě z české střídačky přišli. A jako kdyby je právě tenhle moment vykolejil.

"Ta výzva asi rozhodla," přitakal Rulík. "Riskovali jsme, my jsme tu situaci neviděli, ale dostali jsme doporučení na ofsajd, takže jsme to zkusili. Kdyby se tohle nepovedlo, zápas by se nejspíš vyvíjel jinak. Prohrávali bychom 0:2 a navíc bychom hráli oslabení," připomněl Rulík.

Základem podobně mimořádných výsledků bývá vždy výborný výkon gólmana. A nejinak tomu bylo i v tomto případě. Tomáš Suchánek, který byl členem základní sestavy i v srpnovém semifinále MS se stejným soupeřem (2:5), ale střídal za stavu 0:4 po dvou třetinách, předvedl výtečný výkon. S inkasovanými góly toho příliš udělat nemohl a po závěrečné siréně měl na kontě 36 úspěšných zákroků.

"Gólman zachytal skvěle, což bylo podpořené výbornou obětavostí celého mužstva. Velkou roli hrála taky skutečnost, že jsme ve třetí třetině neinkasovali, to byl další klíč k vítězství," prohlásil Rulík.

Hned třemi zásahy k němu přispěli obránci: vyrovnání na 1:1 zařídil syn olympijského vítěze z Nagana Jaroslava Špačka David, po něm se prosadili ještě David Moravec a kapitán Stanislav Svozil. Spolehlivým výkonem, ale také asistencí u gólu na 4:1 po velmi odvážném průniku přiložil ruku k dílu navíc i další bek David Jiříček, který ještě pár desítek minut před zápasem netušil, zda bude moci hrát ve své výstroji.

Čekal na ni od příletu, opožděného kvůli nevlídným klimatickým podmínkám v Severní Americe. "Říkal jsem mu, že dorazí včas, ale spíš jsem v to věřil. Nakonec ale dorazila, přičemž David nám hodně pomohl. Jeho zkušenosti se zámořským hokejem byly znát," vyzdvihl Rulík.

Věří, že mužstvo potvrdí úspěšný vstup do turnaje i v dalším utkání proti Rakousku, které čeká jeho výběr v noci na středu od 0:30 SEČ. "Hrát hned druhý den po takovém úspěchu je vždy ošemetné, my ale uděláme všechno pro to, abychom se na zápas co nejlépe připravili," ujistil Rulík.