Titul pro Banskou Bystricu neplatí. Svaz jí ho po třech týdnech zase odebral

Devatenáctiletý Daniel Miarko si odpyká 18 let ve vězení za to, že loni na Plzeňsku ubodal svou bývalou spolužačku. Trest mu potvrdil pražský vrchní soud, který zamítl jeho odvolání. Motivem vraždy byla msta za to, že dívka neopětovala mladíkovy milostné city. Rodině své oběti musí Miarko uhradit pět milionů korun za způsobenou újmu.

Obhájci zpochybňovali, že byl Miarko v době činu příčetný, a usilovali o to, aby ho soud poslal do detenčního ústavu namísto do vězení. "V žádném případě není na místě upustit od potrestání u takto závažného, připraveného, promyšleného trestného činu a nařídit toliko zabezpečovací detenci," reagoval předseda odvolacího senátu Martin Zelenka.