Stěhováním Síně slávy se ušetří 150 milionů, tvrdí Hadamczik. Suma budí pochybnosti

Síň slávy českého hokeje bude po uzavření v Galerii Harfa opětovně otevřena v jiném pražském nákupním středisku Palladiu. Prezident hokejového svazu Alois Hadamczik to řekl v rozhovoru pro CNN Prima News. Podle něj tím svaz ušetří 150 milionů korun. Síň slávy se má v nových prostorách otevřít ještě před domácím mistrovstvím světa v příštím roce.

"Naším plánem je otevřít Síň slávy v březnu příštího roku. Momentálně se dělají studie, architekti na tom pracují a máme Síň slávy, která bude v Palladiu," prohlásil Hadamczik, jenž plánuje prozradit více v srpnu na tiskové konferenci.

Kamenná Síň slávy českého hokeje, která byla součástí nákupního centra v bezprostřední blízkosti pražské O2 areny, se náhle uzavřela 29. května po osmi letech kvůli ekonomické nevýhodnosti projektu v jeho aktuální podobě. Až o více než týden později schválil na svém zasedání projekt jejího přestěhování a vytvoření nové virtuální síně slávy výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje.

"Dosavadní Síň slávy byla zdigitalizována ve 3D a bude součástí nové digitální, virtuální verze Síně slávy českého hokeje. Nová kamenná vznikne v exkluzivním prostoru v centru Prahy," uvedl svaz v tiskové zprávě z 8. června, přičemž právě o Palladiu se v této souvislosti spekulovalo.

Vedle zdigitalizované verze stávající Síně slávy má být na webových stránkách Českého hokeje dostupná i virtuální podoba, která za pomoci nejnovějších technologií připomene nejdůležitější momenty českého hokeje.

"Cílem nové Síně slávy je pokračovat v důstojném reprezentování historie českého hokeje, zároveň ale bez enormního zatěžování rozpočtu Českého svazu ledního hokeje. Tento krok zároveň výrazným způsobem pomůže k naplnění cíle svazu sestavovat vyrovnaný rozpočet tak, jak mu to předepisují stanovy," vysvětlil svaz kroky vedoucí k přestěhování Síně slávy.

Bývalý hokejista Jakub Koreis, jenž v současnosti podniká v realitách, ale zpochybnil, že přestěhování výstavy do prostor Palladia je úsporným řešením, jež by mělo vynést 150 milionů korun.

"Primárně bych chtěl vidět ta čísla. Protože mi nedává smysl, že vybudovanou Síň slávy zavřeme, zařídíme stěhování a přesuneme ji do nejdražšího obchoďáku v centru Prahy a ušetříme tím 150 milionů. Ještě když se to všechno musí vybudovat znovu. To podle mě postrádá logiku," uvedl Koreis pro CNN Prima News.