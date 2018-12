Konec trápení? Roky Slovanu v KHL jsou možná sečteny, teď chce dohrát sezonu se ctí

před 1 hodinou

Slovan chce co nejdříve zastavit černou sérii porážek a znovu si udobřit fanoušky. Postup do vyřazovací části KHL sice znamená jen utopii, ale ve zbytku sezony bude v sázce budoucnost klubu.

O tom, v jaké se soutěži se bude budoucnost belasých odbývat, chce mít vedení klubu co nejdříve jasno. "Optimální by bylo, pokud by rozhodnutí padlo v průběhu ledna nebo února," uvedl marketingový ředitel Slovanu Milan Vajda minulý týden na začátku reprezentační přestávky.

Reagoval na prohlášení, které se objevilo na twitterovém účtu Slovanu a v němž stálo, že na jaře po skončení sezony bude návrat do slovenské extraligy pro klub reálnou alternativou. "Nyní jsou jakékoliv spekulace předčasné, pořád jsme pevnou součástí KHL," rozporoval Vajda.

Pro budoucnost klubu je nesmírně důležité, aby si včas a reálně dokázal vyhodnotit své možnosti. Také v loňské sezoně bylo dlouho jisté, že tým do play off neprojde, přesto klub z rozličných důvodů potvrdil setrvání v kontinentální soutěži až na konci června. Jak je vidno, bylo to pozdě.

Po odstoupení generálního manažera Patrika Zimana si musel Slovan nejdříve projít bouří a bojkoty fanoušků, ale do nové sezony nastoupili svěřenci trenéra Vladimíra Országha zase s podporou svých příznivců. Nicméně stejně jako před rokem nechytili start a nabírali ztrátu.

Říjnové vzedmutí zastavily debakly 0:9 proti CSKA a 0:7 s Petrohradem v rámci speciálního dvojzápasu ve Vídni. Nyní čekají belasí na vítězství už déle než měsíc. Prohráli desetkrát v řadě, horší šňůru od vstupu do KHL nepamatují. A nálada fanoušků znovu klesá k bodu mrazu.

Pokračující trable s výplatami, vysoký nájem stadionu

Na zápas proti Ufě přišlo před třinácti dny 4870 diváků, nejméně za dobu účinkování Slovanu v KHL. "Je to nejtěžší období v mé trenérské kariéře, ale pro nikoho to není lehké. Na hráče padá stále větší deka, připouštějí si to," podotkl trenér Országh, který týmu najal také mentálního kouče.

Se ziskem 23 bodů z 39 utkání je Slovan třetí nejhorší v celé lize, a navíc Vladivostok a Dynamo Minsk mají vůči slovenskému klubu tři, respektive dvě utkání k dobru. Na pozice zajišťující play off ztrácí Slovan 14 bodů, což se i vzhledem k dvoubodovému systému zdá být nedostižné.

A jak už je v Bratislavě smutnou tradicí, provázejí sportovní mizérii také nekončící finanční problémy. Navzdory vyjádřením některých hráčů má Slovan nadále trable s dluhy, kvůli kterým mu vedení KHL v listopadu zakázalo nakupování hráčů. Jako poslední přišel v říjnu Žiga Jeglič.

Klub v létě udržel hráče, kteří si finančním martyriem ve Slovanu prošli, ale zdá se, že ani v aktuální sezoně se vedení nedaří sliby plnit. Vedle provozu klubu v náročné KHL dusí Slovan také vysoký nájem Zimního stadionu Ondreje Nepely. Zkrátka problémy, kam se člověk podívá.

I kdyby se Slovan rozhodl pro pokračování v KHL, bude mít dost možná spoustu práce s tím, aby ho nevyloučilo vedení ligy. Tak jako to potkalo po skončení minulého ročníku Ladu Toljatti a Jugru Chanty-Mansijsk.

V roce 2019 by měl přijít další škrt, v případě vstupu nového klubu by měly ze současné mapy KHL zmizet dokonce dva kluby. Slovan neměl nic jisté ani při posledním vyřazování, společně s ním byly na hraně z hlediska atraktivity a ekonomické stability třeba Čerepovec nebo Riga.

Pokud bude chtít Slovan v KHL zůstat, rozhodně by pro něj nebylo dobré skončit na samém dně tabulky. Možná však bude lepším řešením návrat do slovenské extraligy, jež by nejspíš rovněž potřebovala pozvednout. Návštěvy v řádech stovek diváků totiž momentálně nejsou výjimkou.

"Je naší povinností dohrát tuto sezonu se ctí," prohlásil Vajda.

Dnes bude chtít Slovan přerušit otřesnou sérii na horkém ledě třetího nejlepšího mužstva KHL. Od 17:30 nastoupí proti Petrohradu.