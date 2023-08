Českého občanství jsem se kvůli KHL nevzdal, brání se hokejista Safin

Hokejista Ostap Safin popřel, že by se kvůli angažmá v ruském klubu Lada Togliatti vzdal českého občanství. To si pražský rodák s ruskými kořeny ponechal stejně jako ruský pas, který měl vzhledem ke svému původu už dříve. Nově v Rusku získal jen takzvané sportovní občanství, díky němuž není v KHL považován za cizince.

Informace o tom, že se vzdal českého pasu a brzy dostane ruské občanství, se v Česku objevily po rozhovoru sportovního manažera Togliatti Rafika Jakubova pro klubový web.

Podle Safinova vyjádření pro server iDNES.cz manažerovi ze spojení "ruské občanství" vypadl přívlastek "sportovní". "Ruský pas mám odjakživa, jen média si vymyslela, že ho teprve dostávám. To není pravda. Stejně jako tvrzení, že jsem se vzdal českého občanství. Vůbec nechápu, co to je za blbost. Dvojí občanství mám od dětství a nemusel jsem nic rušit," řekl čtyřiadvacetiletý hokejista.

Sportovní občanství je jiné než státní, které už měl. Safinovi pomůže k tomu, aby se na něj nevztahovala kvóta maximálně tří cizinců, které mohou kluby nasadit do zápasů KHL.

"Je to jenom formalita. Pro mě to bylo jednoduché, protože už jsem měl dvojí občanství a ruský pas. Věděl jsem o limitech cizinců v lize a díky ruskému sportovnímu občanství jsem měl větší šanci dostat se do týmu. Nepočítají mě jako Evropana," uvedl Safin.

Je je jedním z pěti Čechů, kteří navzdory ruské invazi na Ukrajinu podepsali kontrakt v KHL a budou v ní příští sezonu působit.

"Rozhodoval jsem se jako hráč z hlediska úrovně hokeje a vím, že v Rusku je dobrý hokej. Nad válkou jsem nepřemýšlel. Fakt jsem sem jel kvůli hokeji, ostatní bohužel nemůžu změnit. Stejně tak mě mrzí, že nemohu hrát za českou reprezentaci, ale co se dá dělat. Je to těžké téma, ale nejde o mé rozhodnutí," uvedl.

Safin je odchovancem Sparty. V minulé sezoně hrál za mateřský klub, do kterého se vrátil ze zámoří. Přestože se Spartou v březnu prodloužil smlouvu, v létě požádal o ukončení kontraktu. Safin v extralize odehrál 41 zápasů, vstřelil osm branek a na pět nahrál. Ve dvou utkáních play off přidal gól. V minulosti nastupoval za mládežnické české reprezentace a představil se na mistrovství světa hráčů do 18 i 20 let.