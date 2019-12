Ruská kráska usadila feministky: Deset let dřu v posilovně, za své tělo se nestydím

View this post on Instagram

Недавно листала инстаграм и наткнулась на какой-то флешмоб среди девушек, которые удалили из груди импланты и на фото держали их в руках с призывом для всех женщин НЕ делать маммопластику, из-за участившихся случаев токсичности имплантов. Учитывая мою ипохондрию, я конечно же подумала «хорошо, что я тогда, давно, так и не сделала грудь». Хотя хотела, но меня постоянно кто-то отговаривал. А сейчас мне как-то вообще параллельно стало на ее размер- «ну маленькая и ладно, значит я способна на что-то большее» 😂 Я знаю, кстати, что среди моих подписчиков много мужчин, и уж они точно выступили бы за натуральность 😜 Хотя, скажите сами- Натуральность или Силикон⁉️ Фото by наиталантливейший @parshunas 📸🍍 #всесвое