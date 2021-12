Potvrzeno. Hokejisté z NHL nebudou kvůli koronaviru hrát na olympiádě v Pekingu

Hokejisté z NHL nebudou startovat na únorových olympijských hrách v Pekingu. Potvrdilo to vedení zámořské ligy i hráčské asociace NHLPA.

Hlavním důvodem je rychle se šířící varianta koronaviru omikron a skutečnost, že kvůli tomu bylo odloženo již padesát zápasů. Zámořská media o rozhodnutí informovala již v úterý.

"NHL respektuje a obdivuje touhu hráčů NHL reprezentovat své země a účastnit se turnaje nejlepších. Čekali jsme tak dlouho, jak bylo možné, abychom učinili toto rozhodnutí a zároveň jsme zjišťovali všechny dostupné možnosti, jak umožnit našim hráčům zúčastnit se zimních olympijských her v roce 2022," uvedl komisionář soutěže Gary Bettman v prohlášení s tím, že s ohledem na množství odložených zápasů to není možné.

Soutěž, která je aktuálně do 26. prosince přerušená, plánuje využít únorový termín olympijských her k dohrání zápasů, které byly odloženy nebo v nejbližší době odložené budou. "Našim cílem je, a musí to tak zůstat, zodpovědně a bezpečně dokončit včas kompletní základní části a play off Stanleyova poháru," podotkl Bettman.

Povolený start hráčů z NHL na olympiádě v Pekingu byl součástí nové kolektivní smlouvy podepsané v červenci loňského roku. "Až donedávna se zdálo, že jsme na cestě do Pekingu. Pak ale bohužel zaúřadoval covid-19 a jen tento měsíc bylo odloženo několik desítek zápasů. Bez ohledu na to, jak moc si přejeme, aby tomu tak nebylo, musíme olympijský termín využít na sehrání odložených zápasů," uvedl výkonný ředitel NHLPA Donald Fehr.

"Uvědomujeme si, že hráči i fanoušci jsou zklamaní. Odehrát ale sezonu s 82 zápasy, čemuž pandemie od sezony 2018/19 brání, je velmi důležité," dodal.

V Pekingu tak budou stejně jako na ZOH v jihokorejském Pchjongčchangu v roce 2018 hrát hokejisté z evropských soutěžích, teoreticky je možné, že v nominaci budou i hráči z nižších zámořských lig. Hvězdy z NHL na olympiádě startovaly naposledy v Soči 2014, kde hokejový turnaj ovládla Kanada.

"Oceňujeme snahu Mezinárodního olympijského výboru, Mezinárodní hokejové federace i organizačního výboru olympijských her hostit hráče NHL. Okolnosti nám ale znemožnily pokračovat v přípravách. Těšíme se na start na olympiádě v roce 2026," dodal šéf NHL. Další hry se uskuteční v Miláně a Cortině d'Ampezzo.