Řepík se zapsal do historie extraligy, přiznal ale jiné ambice Sparty

Hokejový útočník Michal Řepík se dnes zapsal do novodobé historie extraligy, když se proti Plzni prosadil již po šesti sekundách hry a stal se autorem nejrychlejší branky v soutěži. Zároveň vyrovnal i klubový rekord. V rozhovoru s novináři sedmatřicetiletý hráč řekl, že to pro něj není až tak důležité. Řepík byl hlavně rád za výhru a výkon Pražanů.
"Je to hezké, ale pro mě ne až tak důležité. Že gól padl už po šesti vteřinách, jsem se dozvěděl až po první třetině, stejně tak, že je to rekord. Věděl jsem, že padl celkem rychle, ale nekoukal jsem na časomíru. Na ledě byla velká euforie," řekl Řepík po výhře Pražanů 3:0.
Do šance se dostal hned po vhazování, které sice Devin Shore prohrál, ale Filip Chlapík následně využil zaváhání Kristianse Rubinse a posunul puk na Řepíka, jenž bleskově překonal Nicka Malíka.
"Oni tam propadli a Chlápa udělal výbornou práci, že tam po buly hned skočil a propíchnul mi puk. Jel jsem ze strany, viděl jsem trošku mezeru na vyrážečce a snažil jsem se tam trefit. A zaplaťpánbůh, že to tam spadlo," popsal Řepík.
V zápase si nakonec připsal dvě branky, Malíka překonal ještě v 37. minutě střelou z otočky. Nakonec nebyl ani daleko od hattricku.
"Jsem rád za dva, ale další šance jsem měl. To je pravda. Hlavně na konci v přesilovce, kdy jsem dostal krásnou přihrávku od Romana Horáka. Z toho bych měl dávat góly," uznal Řepík. Radost měl alespoň z toho, že se o pár sekund později v početní výhodě prosadil Michael Špaček.
Sparta po olympijské přestávce vyhrála potřetí za sebou a posunula se na 5. místo tabulky. Za druhou Plzní navíc zaostává jen o dva body. Podle Řepíka dnes odehrála jedno z nejlepších utkání v sezoně a věří, že v nastoleném trendu bude pokračovat. Pražané se chtějí posunout do elitní čtyřky a zajistit si přímý postup do čtvrtfinále.
"Doufám, že na to navážeme a budeme takhle hrát dál. O repre pauze jsme se na to připravovali. Věděli jsme, co nás čeká a že jestli se budeme chtít dostat do čtyřky, musíme vyhrávat. Pro nás už to je teď, dá se říct, předkolo play off. Takhle máme nastavenou hlavu. Nekoukáme se ale moc dopředu, jdeme zápas od zápasu. V sobotu se připravíme na Hradec, což bude hodně těžké utkání," dodal Řepík.
Sparta doma srazila Plzeň a Pardubice tak slaví triumf v základní části extraligy
Hokejisté Pardubic si tři kola před koncem základní části zajistili prvenství v extralize a zisk Poháru Jaroslava Pouzara. Dynamo vede tabulku před druhou Plzní o 11 bodů. Ta totiž prohrála se Spartou 0:3. Pardubice v 49. kole zvítězily na ledě posledního Litvínova 4:1.
ŽIVĚFico přijal pozvání Zelenského na jednání, schůzku chce v EU, a ne na Ukrajině
Slovenský premiér Robert Fico přijal pozvání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ke společnému jednání o ukrajinsko-slovenské spolupráci. Na rozdíl od Zelenského, který navrhl schůzku na Ukrajině, by však Fico dal přednost jednání na území Evropské unie. Fico to uvedl v prohlášení po telefonátu se Zelenským.
Sešívaní nadělili Trpišovskému k padesátinám pohodovou výhru na Dukle
Fotbalisté vedoucí Slavie porazili venku v 24. ligovém kole poslední Duklu 2:0. Obhájci titulu v nejvyšší soutěži už 25 zápasů po sobě neprohráli a jako jediní dál drží v této ligové sezoně neporazitelnost. Neúplnou tabulku vedou o deset bodů před Spartou, která v sobotu nastoupí proti Ostravě. V prvním poločase skórovali Vasil Kušej a nejlepší ligový střelec Tomáš Chorý z penalty.
ŽIVĚUrčitě teď nejsme na cestě ke 3,5 procentům HDP na obranu, vzkázal Babiš
Premiér Andrej Babiš (ANO) v minulých dnech jednal s americkým velvyslancem v Praze Nicholasem Merrickem o výdajích na obranu. Píše to dnes Deník N. Vláda chce snížit obranné výdaje ve srovnání s návrhem rozpočtu předloženým minulým kabinetem.
ŽIVĚBývalý americký prezident Clinton zákonodárcům řekl, že neměl ponětí o Epsteinových zločinech
Bývalý americký prezident Bill Clinton v pátek řekl zákonodárcům, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. V opačném případě by prý nelétal finančníkovým letadlem a naopak by ho nahlásil úřadům. Demokratický politik to uvedl v úvodním prohlášení adresovaném výboru Sněmovny reprezentantů pro dohled, které sdílel na sociální síti X.