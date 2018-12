Povinnost splněna. Čeští hokejisté jsou ve čtvrtfinále MS juniorů, Dány porazili 4:0

před 1 hodinou

Čeští hokejisté si zajistili postup do čtvrtfinále play off mistrovství světa hráčů do 20 let ve Vancouveru a Victorii. V klíčovém duelu s Dány by jim stačil i bod, ale vyhráli přesvědčivě 4:0. Čisté konto uhájil Lukáš Dostál.

Do vyřazovacích bojů postoupili svěřenci kouče Václava Varadi ze třetího místa ve skupině A, jejich soupeřem bude s velkou pravděpodobností lepší ze souboje mezi USA a Finskem (4:30 SEČ). Poražení Dánové nedali ani ve čtvrtém vystoupení na turnaji gól a čeká je série o udržení mezi elitou proti Kazachstánu, který byl nejhorším celkem skupiny B. Český tým začal rozpačitě a moc nechybělo, aby Grundtvig hned zkraje ukončil čekání svého týmu na gól a otevřel skóre, ale vychytal ho Dostál. Na koně posadil jasného favorita zápasu až skvělý part Hrabíka v deváté minutě, když nejprve zastavil útok soupeře, projel až do blízkosti dánské branky, odkud našel zpětnou přihrávkou Kauta a ten poslal Čechy do vedení. Zanedlouho přišla i první přesilovka a s ní i uklidňující druhá trefa. Zadinovi sice při zakončení do odkryté branky ještě překazil radost parádním zákrokem strážce dánské branky Soegaard, vzápětí přišla ale podobná kombinace na druhé straně útočného pásma a skórující Nečas. Velmi povedenou přesilovkou se pak prezentoval i soupeř, ale bez gólové tečky. Ve 27. minutě zachránil při dalším českém oslabení dvoubrankový náskok svého týmu Dostál, když betonem zastavil Schultze. Na druhé straně naopak před polovinou utkání zvýšil Kaut po další skvělé souhře v početní výhodě, když mu ideálně předložil puk Kondelík. Ve 37. minutě si Dánové zahráli 17 vteřin pět na tři, ale větší možnost si nepřipravili. Stínem zápasu bylo nepříjemné zranění Gaspara, jenž po tvrdém naražení na branku při bránění dánského útoku opouštěl led na nosítkách. Machala pak nedotáhl blafák v oslabení, Cubars na druhé straně otřel svůj pokus o brankovou konstrukci. Necelé čtyři minuty před koncem zamířil na trestnou lavici Galvas a Dánové ve snaze o první gólovou trefu na turnaji sáhli dokonce ke hře bez gólmana. Češi tak mohli zkoušet pálit do opuštění branky a využil toho Král, když vysokým obloučkem z vlastního obranného pásma završil výhru. Mistrovství světa hokejistů do 20 let - skupina A (Vancouver): Česko - Dánsko 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) Branky a nahrávky: 9. Lauko (Hrabík), 12. Nečas (F. Zadina, Kvasnička), 29. Kaut (Kondelík, Nečas), 58. F. Král (Bukač, Kern). Rozhodčí: Staňo (SR), Ingram - Chaput (oba Kan.), Oliver (USA). Vyloučení: 7:5. Využití: 2:0. Diváci: 10.204. Sestava Česko: Dostál - J. Galvas, Kvasnička, D. Mikyska, Gaspar, F. Král, Bukač, Šalda - F. Zadina, Kern, M. Kaut - Pekař, Nečas, Plášek - Hrabík, Kondelík, Pour - Machala, Hladonik, J. Jeník - Lauko. Trenéři: Václav Varaďa, Aleš Krátoška a Patrik Eliáš. Infografika Češi jsou ve čtvrtfinále. Projděte si program a výsledky juniorského MS

autor: ČTK | před 1 hodinou