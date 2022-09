Co si koupím? Rodiče už nemusí pracovat. Německý mladík trumfl smlouvou všechny Čechy

V zámořské NHL je teprve chvíli a jeho sezonním maximem je 58 bodů. Přesto německý hokejista Tim Stützle podepsal s Ottawou monstrózní osmiletou smlouvu na 66,8 milionu dolarů.

Kdo sledoval zápasy Ottawy nebo německé reprezentace, musel si ho všimnout. Stützle dokáže kličkovat jako Nathan MacKinnon či Connor McDavid a podobně jako oni dělá vše v ohromné rychlosti.

"Z Tima může být superhvězda. Jen se koukněte, jak hraje. Je soutěživý, rychlý, šikovný a plný energie. Má skvělý cit pro hru a naučil se rozdávat bodyčeky a hrát na centru," nešetřil chválou generální manažer ottawských Senators Pierre Dorion.

Zatím ale Stützle superhvězdou není. V 79 zápasech minulé základní části nasbíral 58 bodů (22+36) a skončil na 93. místě produktivity. Sedmadvaceti zápornými body v hodnocení pobytu na ledě pak nevyvrátil narážky, že v bránění má ke špičce daleko.

Na druhou stranu je mu teprve 20 let. V draftu před dvěma roky skončil třetí, ale zatím si vede lépe než tehdejší jednička Alexis Lafreniere. Dvojku Quintona Byfielda zastiňuje ještě výrazněji.

Za dva tři roky může Stützle klidně sbírat bod na zápas, nebo dokonce atakovat stobodovou hranici. Ale taky nemusí.

Senators tak zariskovali, když s německým šikulou podepsali osmiletou smlouvu s roční gáží 8,35 milionu dolarů. Pokud Stützle naplní potenciál, v klubu si budou mnout ruce nad extrémně výhodným kontraktem. Jestliže ale ustrne na současných výkonech, manažer Dorion sklidí hlasitou kritiku.

Zatímco Ottawa zariskovala, Stützle zvolil jistotu. Sice z něj brzy může být desetimilionový hráč, ale takto se pojistil pro případ, že se vážně zraní nebo se mu přestane dařit.

Navíc i s gáží 8,35 milionu převýší mnohé známé tváře včetně všech Čechů. Tím nejlépe vydělávajícím je Jakub Voráček, který pod platovým stropem zabírá 8,25 milionu. V dohledné době ho však na pomyslném trůnu zřejmě vystřídá David Pastrňák, který začal jednat o nové smlouvě.

Sám Stützle si polepší extrémně. Momentálně je pod nováčkovským kontraktem, který mu doběhne v příštím ročníku. Vydělá si minimálně 925 tisíc dolarů a maximálně 3,425 milionu, pokud dosáhne na všechny výkonnostní bonusy.

Pak mu začnou chodit na účet ony pohádkové peníze - skoro 67 milionů během osmi let (v přepočtu zhruba 1,6 miliardy korun). Přestože kvůli vysokým daním v Ottawě přijde o více než půlku, pořád se s přehledem zajistí do konce života.

"Je těžké to vůbec vstřebat," líčil nedlouho po podpisu stanici TSN. "Kdyby mi dřív někdo řekl, že budu vydělávat takové peníze, spíš bych tomu nevěřil."

Stützle odpovídal i na to, co si za inkasovaný balík koupí jako první. "Myslím, že ze všeho nejdřív se chci postarat o to, aby moji rodiče už nemuseli pracovat," spustil. "Táta teď pracuje velmi tvrdě a má problémy s kolenem a podobně. Už zkrátka nemůže dělat tolik. Takže tohle je moje priorita. Rodiče už se nemusí o nic strachovat."

"Rodině jsem hrozně vděčný. Podporovala mě celý život. Bez ní bych nic nedokázal," opakoval německý forvard.

V Ottawě by ho mohla čekat zářná budoucnost i z týmového pohledu. Senators sice pětkrát v řadě nepostoupili do play off, ale v minulé sezoně už nepatřili mezi otloukánky.

Že chtějí jít dál nahoru, dokazují tím, že vedle Stützleho mají na dlouhé roky uvázané další mladičké opory - kapitána Bradyho Tkachuka, centra Joshe Norrise nebo obránce Thomase Chabota. Navíc před časem přivedli perspektivního střelce Alexe DeBrincata či hvězdného veterána Claudea Girouxe. Právě mezi nimi by Stützle mohl zářit.