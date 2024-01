Pět kanadských hokejistů uvolnily kluby kvůli vyšetřování skandálu z MS juniorů

Pět hokejistů z kanadské juniorské reprezentace z roku 2018 požádalo v posledních dnech o uvolnění ve svých klubech. Podle zámořských médií to souvisí s vyšetřováním sexuálního skandálu z tehdejšího mistrovství světa hráčů do 20 let.

Všichni údajně dostali výzvu, aby se přihlásili policii v Ontariu, kde je čeká obvinění ze sexuálního napadení. Volno si vzali Michael McLeod a Cal Foote z New Jersey Devils, Carter Hart z Philadelphie, Dillon Dube z Calgary a další někdejší hráč NHL Alex Formenton, jenž momentálně působil ve Švýcarsku v týmu Ambri-Piotta. Zástupci klubů v minulých dnech uvolnění svých hráčů na neurčilo blíže nekomentovali. Podle Philadelphie a Ambri-Piotta stály za odchody hokejistů osobní důvody, Calgary se odkázalo na duševní zdraví a New Jersey se nevyjádřilo vůbec. Policie v ontarijském Londonu se případem zabývá od roku 2022, kdy vyšlo najevo, že se kanadský hokejový svaz dohodl na mimosoudním vyrovnání s ženou, která tvrdila, že ji na oficiální akci osm členů reprezentace do 20 let z mistrovství světa 2018 sexuálně napadlo v hotelovém pokoji. Organizace Hockey Canada si za svůj přístup k případu vysloužila ostrou kritiku a federální vláda následně svazu zastavila finanční podporu. Spolupráci s organizací přerušili i někteří sponzoři. Kvůli aféře rezignovalo celé vedení svazu.