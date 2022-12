Syn české hvězdy má šanci na první kolo draftu NHL. Reprezentuje ale Kanadu

Září v elitní zámořské juniorce a má šanci na první kolo příštího draftu NHL, za Česko však na blížícím se mistrovství světa dvacítek nenastoupí. Sedmnáctiletý Oliver Bonk, syn bývalého útočníka Radka Bonka, už oblékl kanadský dres.

Pro Čechy by přitom možná byl vítanou posilou. Za London Knights v OHL, která patří mezi tři nejprestižnější juniorky v Kanadě, nasbíral ve 27 zápasech aktuální sezony 19 bodů (5+14). Vévodí tak produktivitě obránců do 18 let.

Na konci října obdržel od Centrálního úřadu skautingu NHL známku B, což značí, že by v příští dražbě nadějí mohl skončit ve druhém či třetím kole. Podle novějších předpovědí má však šanci na první kolo. Například analytik Craig Button ho v listopadovém žebříčku zařadil na 31. místo.

"Jeho největší předností je hlava a cit pro hru," řekl o Bonkovi asistent generálního manažera Londonu Rob Simpson.

"Na ledě si počíná velmi chytře," pokračoval. "Ví, jak si pohlídat puk a jak vyhrávat vyhrávat souboje. Dokáže číst hru. Jeho hokejové myšlení nejde nepostřehnout. Čím víc Olivera sledujete, tím víc si všímáte, že zvládá i všechny ty maličkosti, které jsou ve hře obránce důležité."

Bonka pochopitelně sleduje také jeho otec Radek, který mu má co předat. V roce 1994 prošel draftem NHL jako celková trojka a v Ottawě pak proslul coby defenzivně laděný centr. Zahrál si i za Montreal a Nashville. Dohromady s play off odehrál ve slavné lize přes tisíc zápasů.

"Hodně spolu mluvíme," řekl o vztahu s otcem Oliver. "Byl to defenzivní útočník, takže mi toho ohledně bránění dokáže hodně vysvětlit. Naučil mě, jak útočníky štvát, protože ví, co nemají rádi," doplnil.

"Momentálně má ale (Oliver) vlastní trenéry, kteří odvádějí skvělou práci. Víc než mě by teď měl poslouchat je," odkázal 46letý Bonk na trenérský tým Londonu v čele se zkušeným Dalem Hunterem, který před třemi roky dovedl kanadskou dvacítku ke zlatu na mistrovství světa.

Knights patří v OHL k nejoblíbenějším klubům, dlouhodobě na ně chodí kolem devíti tisíc diváků. "Hrát juniorský hokej před tolika fanoušky je impozantní," řekl Bonk deníku London Free Press k návštěvnosti, která snese srovnání s nejpopulárnějšími profesionální kluby v Česku.

"London je pro Olivera perfektním místem. Dale a Mark (Hunterovi) jsou trochu ze staré školy, hodně na hráče tlačí, ale já jsem byl stejný, takže si nemyslím, že s tím Oliver má problém. Někdy potřebuje nakopnout do zadku, aby makal."

Mladý Bonk se narodil v Ottawě, kde jeho otec tehdy nastupoval, ale má i české občanství a právě v Česku s hokejem začínal. Konkrétně v Kopřivnici, která leží nedaleko Třince, kam Radek Bonk přišel dohrát kariéru.

Nedlouho po jejím konci však rodina zamířila zpátky do Kanady. Oliver tak vypadl z mapy českého hokeje.

Herně rostl v Kanadě, kterou už dokonce reprezentoval. Na srpnovém Hlinka Gretzky Cupu v Red Deeru s ní vybojoval zlato, což pak komentoval i v češtině. V budoucnu by mohl přidat další turnaje, byť nejbližší mistrovství juniorů mu kvůli obrovské kanadské konkurenci unikne.

Bonk je tak dalším potomkem české hvězdy, který nereprezentuje Česko. Nedávno rezonoval i případ Marka Hejduka, syna legendárního střelce Milana Hejduka, který na posledních dvou světových šampionátech dorostu hrál za Spojené státy.